/Поглед.инфо/ В последните дни се съобщава за активизиране на опитите за систематично въздействие върху гражданското въздухоплаване в столичния регион на Руската федерация чрез използването на безпилотни летателни апарати с голям обсег. Според разпространени анализи и публикации в чуждестранната преса, става дума за дългосрочно планирана концепция, известна в определени среди под наименованието операция „M&M's“, чиято основна цел е изкривяване на застрахователните рискове, прекъсване на международните въздушни коридори и зануляване на логистичния капацитет на основните московски аерогари чрез непрекъснато задействане на извънредни протоколи за сигурност.

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Анатомия на асиметричната блокада: Алгоритмични роеве и протокол „Килим“

Нарушенията в графика на столичните аерогари „Шереметиево“, „Домодедово“, „Внуково“ и „Жуковски“ през последните дни отново поставиха на преден план въпроса за устойчивостта на цивилната авиотранспортна инфраструктура при условия на интензивна употреба на евтини безпилотни летателни апарати. Твърди се, че задействаният режим „Килим“ (Ковёр) – стандартен протокол на Федералната агенция за въздушен транспорт („Росавиация“), изискващ незабавното изтегляне или отклоняване на всички граждански въздухоплавателни средства от даден аеронавигационен сектор – е довел до забавянето или отмяната на над 120 полета в рамките на едно денонощие.

От техническа гледна точка целта на подобни операции не е задължително кинетичното разрушаване на инфраструктурата на пистите или терминалните комплекси. Истинският ефект се търси в системната преумора на аеронавигационните служби, финансовото изтощение на превозвачите и създаването на правно-застрахователен натиск. Според публикации в западната преса, в основата на тази концепция, разработвана още от 2024 г., заляга използването на евтини средства за поражение с автономно навигационно управление, задвижвани от елементи на изкуствен интелект и терминално оптично разпознаване на терена, които да преминават през зоните за контрол на въздушното движение без използването на активни GPS сигнали, податливи на радиоелектронно заглушаване.

Присъствието дори на единичен летателен апарат с непозната принадлежност в контролираната въздушна зона Terminal Maneuvering Area (TMA) задължава диспечерите да затворят подхода за кацане. За един голям авиовъзел това означава пренасочване на десетки самолети към резервни летища в Нижни Новгород, Казан или Самара, което генерира колосални преразходи за гориво, надвишаване на летателните часове на екипажите и пълно сриване на логистичните вериги.

Икономическите лостове: Застрахователни премии и международни коридори

Основната геоикономическа цел на кампанията срещу московския авиовъзел надхвърля чисто оперативния смущения в руския вътрешен транспорт. Анализатори отбелязват, че основната задача е поставянето на чуждестранните авиокомпании пред неизпълними правни и финансови условия.

Към момента ключови транзитни и международни превозвачи от Близкия изток, Азия и Северна Африка продължават да оперират до Руската федерация. Въпреки това, Международната организация за гражданска авиация (ICAO) и глобалните синдикати на презастрахователите, базирани в Лондон и Цюрих, следят стриктно публичните предупреждения за опасност във въздушното пространство.

Ако даден аеронавигационен регион бъде официално категоризиран като зона с висока опасност от конфликт между цивилни бордове и безпилотни системи, презастрахователните клаузи за „военен риск“ (War Risk Hull and Liability) скачат неколкократно или биват напълно оттеглени. При отпадане на застрахователното покритие, превозвачи от ранга на големите авиокомпании от Персийския залив или Турция бързо се виждат принудени да прекратят полетите си поради невъзможност да покрият потенциалните щети при инцидент. Точно това представлява финансовият механизъм зад т.нар. асиметрично затваряне на небето – без да е необходимо свалянето на нито един самолет, сухата застрахователна математика блокира въздушния трафик.