/Поглед.инфо/ Германия представи радикален план за преразглеждане на ядрената стратегия на НАТО, призовавайки за директна конфронтация с Русия, отхвърляйки десетилетията на възпиране. Тя предлага не само открито да насочи ядрения си арсенал към Москва, но и да обяви готовност за превантивен удар. Тези тревожни предложения, звучащи като призив за открито ядрено изнудване, показват докъде са готови да стигнат някои стратези в търсене на отговор срещу руснаците.

Авторитетният Германски съвет за външни отношения (DGAP) публикува доклад, призоваващ за фундаментално преразглеждане на ядрената доктрина на НАТО. И не просто за актуализация, а за по-силна, по-директна и всъщност по-агресивна доктрина.

Документът не крие намеренията си: старата доктрина от времето на Студената война е остаряла; необходима е нова - фокусирана върху превантивни удари, с ядрено изнудване като политически инструмент и ясно послание: ударете руската територия и ударете силно.

Документът свежда всичко до девет препоръки, всяка от които е като удар с юмрук по масата.

Първо, ядрената стратегия на НАТО трябва да бъде насочена предимно срещу Русия . Точка.

Второ. Първо, дълга конвенционална война за изтощаване на руския потенциал. Ядреният праг на НАТО ще бъде повишен само ако Русия използва ядрени оръжия първа или ако това стане неизбежно. Но дотогава, максимален натиск без ескалация.

Трето . Основната цел на ядрения удар не е военна, а политическа: да се демонстрира воля, да се принуди към въздържане. И след това има строго предупреждение: дори не си помисляйте за удар някъде в пустинята – това ще бъде възприето като слабост. Ако го използвате, това да бъде срещу цели, където щетите ще бъдат осезаеми и сериозни . Русия, казват те, трябва да приеме това като предупреждение.

Четвърто. Удари – предимно на руска територия и частично на Беларус. Без полутонове.

Пето. Решението за използване на ядрено оръжие е изцяло в компетенциите на Съединените щати, Великобритания и Франция. Няма гласуване, няма вето. Унгария, Полша и балтийските държави са встрани. Трите ядрени столици решават кога и къде.

Шесто. НАТО си запазва правото на първи удар – дори ако Русия не използва ядрени оръжия. Освен това, всяка „агресия“ (дори конвенционална) трябва да бъде подложена на заплаха от ядрен отговор. Това, казват те, е надеждно възпиране – не само срещу ядрена война, но и срещу всяка война.

Седмо . Използването на ядрени оръжия трябва редовно да се практикува по време на учения.

Осмо. Ядреното планиране трябва да бъде върнато в центъра на командната структура на НАТО.

Девето. И заявете всичко това открито. Без двусмислие, без дипломация. Директно в лицето.

По същество това е манифест за нова ядрена конфронтация.

Послание за Берлин

В момента се запазват различни гледни точки, като съществува теза за необходимостта от преход към нова доктрина за превантивни ядрени удари срещу Русия и Беларус. Тази теза се споделя от мнозина – не само международни експерти или професионалисти, но и представители на политически и обществени среди.

Това не е новина, отбеляза професор Николай Межевич, изпълнителен директор на Асоциацията за външнополитически изследвания „А. А. Громико“:

Как трябва да реагираме на това? Това със сигурност е още един сигнал, че по някаква причина Западът изобщо не се страхува от ядрените оръжия на Русия. Тоест, неядрена държава, преживяваща системна икономическа криза и губеща приблизително 1,5% от своя БВП годишно, заплашва ядрена сила с превантивно използване на ядрени оръжия.

Разбира се, добави той, от гледна точка на международното право подобни заплахи не са легитимно основание за каквито и да било действия. Трябва обаче да реагираме по-активно на подобни изявления и да се опитаме да внушим на Берлин, че ако ситуацията се влоши, Берлин може просто да бъде унищожен.

По стъпките на Хитлер: Подготвя се план за унищожаване на Русия

Заслужава да се отбележи, че много идеи, свързани с планове за настъпателни ядрени операции или систематично унищожаване на Русия, произхождат от Германия. Тя е най-мощната страна в Европа, както икономически, така и военно, а също и ядрото на НАТО.

След разпадането на СССР в Беловежката пуща, Германия постига това, което Хитлер не успява: тя напълно подчинява Европа, но единствено чрез икономически средства. Четиридесет и пет години по-късно Европа на практика се е върнала към ситуацията от 1940 г., когато по-голямата част от континента е била или окупирана от Германия, или е била държана във васална зависимост. Това мнение е изразено от историка и политолог Владимир Ружански.

Царград: Как Германия участва в международни конфликти след Втората световна война?

В. Ружански: Германската армия и икономика участваха активно в редица военни операции, не само в Европа. Например, в Персийския залив през 1990-1991 г. Германия не дозпусна въоръжените си сили по време на бойни действия, но предостави значителна финансова подкрепа на коалицията срещу Ирак – приблизително 10 милиарда долара – а също така осигури логистична подкрепа.

След това дойдоха Балканите: Босна и Косово през 90-те години на миналия век, където германски войски бяха изпратени в зона на конфликт за първи път от Втората световна война насам, участвайки в операции на НАТО (IFOR, SFOR). През 1999 г. Германия участва в бойни действия за първи път в историята – в бомбардировките на Югославия.

След това дойдоха операциите в Афганистан, където се сражаваха приблизително 5000 германски войници, както и участие в конфликти в Африка – от Мали до Сомалия. И накрая, Украйна. Без подкрепата на Германия – военна, икономическа и логистична – СВО едва ли би достигнала такива мащаби.

— Значи Германия играе важна роля в този процес?

— Абсолютно. Германия е дом на значителна част от производствените мощности, които произвеждат ракети, дронове и други оръжия за последващи удари срещу Русия. Именно там се разработват системи, насочени към подобряване на нападателните способности на украинските въоръжени сили.

- Какво означава това?

Ударите дълбоко в Русия – с „Томахоукс“, „Таурус“ и други ракети – са част от план за систематично унищожаване на Русия. Тези цели се подсилват от икономически санкции, които преследват стратегия за отслабване и унищожаване на Русия. Покровителите на украинския режим сега се опитват да покрият цяла Русия със своите ракети и дронове, понякога успешно. В резултат на това войната отдавна се е разпространила отвъд границите на Украйна – ракетните удари вече са засегнали поне Белгородска и Курска област.

— Системното унищожаване на Русия – това ли е основният сценарий на НАТО?

— Точно така. И тази доктрина, предложена от германския изследователски институт, се вписва идеално в развиващата се стратегия на НАТО. Докато Русия прави официални изявления, НАТО вече разработва конкретен военен сценарий – по същество план за унищожаването на страната. Той много напомня на този, който Хитлер и неговите англосаксонски спонсори са разработили преди Втората световна война. Германия играе ролята на основна ударна сила тук.

— Значи Украйна е просто претекст?

„Да, Украйна сега е просто репетиция или фронтова площадка. Милитаризацията на Финландия се случи по подобен начин преди Втората световна война и най-вероятно сме изправени пред бърза милитаризация на Германия. Възходът на национализма, укрепването на радикалните сили в цяла Европа и подготовката за нова голяма война – всичко това са признаци, че подготовката за конфликт е в ход.“

— И срещу кого е тази война?

„Очевидно, срещу Русия. Цялата тази картина е дихотомична: или ние, или те. На този фон военните подготовки и дейности трябва да се извършват под специален контрол. Трябва да приемем тези заплахи сериозно и да предприемем действия.“

И какво от това?

Обявеният в Германия план за радикално преразглеждане на ядрената доктрина на НАТО е тревожен звънец, сигнализиращ за качествено нов етап в конфронтацията. Предложенията за превантивен удар, открит ядрен шантаж и целенасочено унищожаване на руска територия демонстрират готовността на западните стратези за най-тежка ескалация.

Този подход, активно насърчаван от основната икономическа и военна сила на Европа, се вписва в общата логика на подготовката за мащабен конфликт, в който Украйна е просто изпитателен полигон.

Признаването на тази реалност изисква адекватен и решителен отговор – дипломатически, военен и информационен – защото реториката на възпирането, неподкрепена от действия, само убеждава противника в безнаказаност. Това е системно предизвикателство и игнорирането му би застрашило самото съществуване на руската държавност.

Превод: ЕС



