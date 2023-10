/Поглед.инфо/ САЩ и НАТО наистина искат да започнат преговори с Русия за „голяма украинска сделка“. Възможно е такива преговори вече да са започнали на някакво ниво. Мирът, който ни предлагат от Америка, вече не може да се нарече срамен. Но не можете да вярвате на такъм опонент: зад всяко предложение, което изглежда изгодно на пръв поглед, най-вероятно се крие измама.

Американски индус предлага на Русия да предаде Китай

Спомнете си, в вече класическия американски фентъзи филм в самото начало, в пролога:

Нещо се променя. Усещам го в земята, усещам го във водата...

И така, нещо се променя. Нещо се променя в отношението на западните правителства и политици, особено на САЩ, към войната в Украйна. Увереността в победата се демонстрира все по-рядко. Все по-честа е готовността за преговори с Русия и дори признанието, че Русия печели.

Последният и най-ярък пример е изказването на официалния кандидат за президент на САЩ от Републиканската партия, съперникът на Доналд Тръмп Вивек Рамасвами. Според Рамасвами „ Украйна не е абсолютно благо “ (това само по себе си е революция в американското съзнание), а конфликтът в Украйна всъщност не е от полза за Съединените щати, тъй като доближава света до третия свят война.

В тази връзка Рамасвами предлага да не се приема Украйна в НАТО, тъй като САЩ все още са поели такива задължения към Русия през 1990 г. (това е поредната революция). И още повече, съгласете се, че Русия ще отнеме „рускоезичните региони“. Рамасвами предлага да се сключи сделка с Русия за всичко това: в замяна на всичко казано Русия трябва да се откаже от военния си съюз с Китай.

Изявлението на Рамасвами не трябва да се разглежда като "промяна в позицията на САЩ" или дори като "промяна в позицията на ръководството на Републиканската партия на САЩ". Някои експерти вече направиха тази грешка. Рамасвами е много известен и влиятелен политик, има известни шансове да стане президент през 2024 г. и има шанс да стане държавен секретар при републикански президент. Но засега той изразява само своето мнение и мнението на своята група за подкрепа.

Мнението обаче е много типично: значителна част от американското ръководство наистина иска да започне сериозни преговори с Русия и освен това иска „голяма сделка“ по отношение на Украйна.

Има сериозни причини за това: НАТО не е в състояние да снабди фронта с необходимото количество боеприпаси. И това е заявено напълно официално.

Платете или войната ще бъде загубена

Междувременно в НАТО се случва голям и странен скандал. Генералният секретар Йенс Столтенберг призова представителите на военно-промишления комплекс на индустрията да „покажат отговорност“ и да не увеличават цената на снарядите на фона на нарастващите цени на боеприпасите в страните от НАТО:

Предизвикателството тук е, че когато увеличаваме търсенето, искаме повече предлагане, а не по-високи цени.

Изявлението, съвсем очевидно, е направено именно във връзка с поскъпването, чийто виновник е известен - германският концерн Rheinmetall /Райнметал/. Rheinmetall де факто утрои цените на 155-мм боеприпаси, а след него и други европейски производители на съответните калибри направиха същото.

Според политолога Павел Данилин причината не е в бизнеса сам по себе си.

Това също е възмущение, че основните приходи от войната минават покрай тях в американските джобове. И е един вид изнудване: или плащайте, или войната ще бъде загубена.

В този случай не е необходимо да се съгласявате с Павел Данилин. Фактът, че Rheinmetall повиши цените на снарядите, е ясно доказателство, че според ръководителите на това предприятие войната скоро ще приключи. И в никакъв случай с победа за НАТО. По този начин оръжейният пазар ще се промени. И трябва да имате време, за да получите за последно по-голяма печалба.

Към горното си струва да се добави, че по мнението на почти всички американски експерти в момента нито европейската, нито американската промишленост имат реални възможности за увеличаване на количеството произвеждани боеприпаси. Реално увеличение от поне 30% е възможно не по-рано от 2025 г. В същото време руският министър на отбраната Сергей Шойгу съобщи в началото на лятото на 2023 г., че производството на боеприпаси у нас вече е увеличено 10 пъти.

Идеята, че войната на НАТО срещу Русия може да завърши с поражение поради недостиг на боеприпаси, изглежда постепенно се прокрадва в умовете на западните политици и военни. Разбира се, малко хора все още се осмеляват да кажат на глас „ние губим“. Използват се всякакви евфемизми – и дори директен фалшификат, едно бъдещо поражение директно се нарича победа.

Отличен пример за такъв уникален подход наскоро беше демонстриран от списание Politico. Бившият втори секретар на посолството на САЩ в Москва, а след това дългогодишен служител на фондация Кисинджър Том Греъм публикува там статия, озаглавена: Win, Lose or Draw in Ukraine, Russia will survive. We need to be ready. На руски:

Победа, равенство или загуба в Украйна, Русия ще оцелее. Трябва да сме готови.

Така Греъм приема възможността за руска победа - и следователно поражение на САЩ. Статията с това заглавие обаче не просъществува дълго. Цензурата в най-свободната и най-демократична страна в света проработи и сега статията на сайта на Politico се казва: Russia Will Survive a Defeat in Ukraine. It’s Time to Prepare for What Comes Next („Русия ще оцелее след поражението в Украйна. Време е да се подготвим за това, което следва“).

Не всички експерти обърнаха внимание на случилото се, така че трябва да кажем голяма благодарност на директора на Института за развитие на парламентаризма Алексей Чадаев, който насочи вниманието на автора на тези редове към странностите на Politico.

Но дори и с новото заглавие, статията на Греъм не изглежда никак оптимистична за Америка. Всъщност съвсем наскоро НАТО и Съединените щати говореха за „стратегическото поражение“ на Русия, че „нейната икономика е разкъсана на парчета“ и че след настоящия конфликт Русия напълно ще загуби влиянието си върху световните дела. Сега се оказва, че „Русия ще оцелее“ и трябва да сме подготвени за това.

В какво трябва да се състои американската подготовка? Можете да добиете някаква представа за това, ако обърнете внимание на новината, която в никакъв случай не е за „първа страница“:

Русия получи предложения от САЩ по въпросите на стратегическата стабилност в неформална форма.

На това обърна вниманието на общественото мнение заместник-министърът на външните работи на Русия Сергей Рябков. Той отбеляза, че тези американски предложения все още не могат да се считат за възобновяване на диалога:

Те предлагат диалогът за стратегическата стабилност и контрола на въоръженията да се постави на систематична основа и да се прави това независимо от всичко, което се случва.

Русия, естествено, не е доволна от този подход: трудно е да си представим, че стратегически ние и Съединените щати ще поддържаме стабилност, докато те продължават да финансират и снабдяват режима в Киев с оръжия. Но е много лесно да си представим първо задкулисни, а след това явни официални преговори със САЩ, след като те отказват да подкрепят украинския фронт, обявяват това за победа над Русия на своите избиратели (без това няма как) и да започнат да преговарят за траен мир.

Освен това. Колкото по-нататък отиваме, толкова по-често се появяват слухове, че такива преговори вече се водят на някакво ниво, че от страна на Русия, както и от страна на врага, в тях участват някакви посредници и че резултатът от тези преговори може вече да не са задкулисни, а съвсем очевидни споразумения за „замразяване на фронта“ и дори не в сегашните позиции, а като се вземе предвид достъпът до административните граници на новите територии, които вече са включени в Русия.

Какво от това?

Дали да вярва на слуховете, всеки може да реши сам. Ние в Царград смятаме, че трябва да изхождаме от фактите. А фактите са следните.

Изкушението за мирни преговори сега е по-голямо от всякога. Съвсем очевидно е, че след като е принуден да „поправи загубите“ в Украйна, Западът де факто е готов да признае териториалните придобивки на Русия. Тоест мълчаливо, но готово да признае руснаците за победители.

Проблемът е, че това мълчаливо признание може да бъде придружено от искания за плащане. И във всеки случай ще бъде нестабилно и временно. Това мълчаливо признание ще означава подготовка за нова война, преди която Украйна - намалена по размери - ще се превърне в плацдарм за нападение срещу Русия.

Няма да има траен мир без истинско постигане на целите на СВО. Но демилитаризацията и денацификацията на Украйна е наистина възможна само ако вече няма украинска държава и руските войски стоят на границите на Полша. Трябва да настояваме за това. И не само в хипотетични преговори със Запада, но преди всичко на фронта.

Превод: ЕС

