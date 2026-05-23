Експлозия в китайска мина взе жертви, Пекин разпореди спешно разследване

Веднага след инцидента председателят Си Дзинпин разпореди да се мобилизират всички налични сили за спасяването на затрупаните под земята и за оказване на спешна медицинска помощ на пострадалите. Той подчерта, че приоритет остава опазването на живота на хората, и поиска причините за взрива да бъдат изяснени в кратки срокове, а виновните лица – подведени под строга отговорност.
Премиерът Ли Цян също даде указания за справяне с последиците от инцидента, като настоя за пълна прозрачност и навременно информиране на обществеността за хода на спасителната операция, както и за безкомпромисно прилагане на закона спрямо отговорните за сигурността в обекта.
По разпореждане на държавното ръководство, към мястото на инцидента замина вицепремиерът Джан Гуоцин, придружен от екип от ресорните министерства, за да координира спасителните действия на терен.
Към момента спасителната операция в мината продължава. Досега жертвите са 90.