Генералният директор на ЮНЕСКО Халед ел-Енани: Светът трябва да почерпи опит от напредъка на Китай в дигиталното образование и прилагането на изкуствения интелект

В него той сподели, че основните теми, които са били обсъдени при разговорите му с председателя Си Дзинпин са били подкрепата за страните от Глобалния юг, преодоляването на бариерите между различните народи и защитата на принципите на мултилатерализма. Специален акцент е бил поставен и върху сътрудничеството между Китай и ЮНЕСКО в редица области, включително опазването на културното наследство.

Ел-Енани даде висока оценка на китайската Инициатива за глобална цивилизация, отбелязвайки, че тя напълно споделя ценностите на организацията за взаимно разбирателство. И двете страни отдават голямо значение на междукултурния диалог и обмен, като по думите му Китай може да изиграе ключова роля в този процес, особено в рамките на Глобалния юг. Ел-Енани допълни, че организацията изключително високо цени партньорството си с Пекин.

Като основни приоритети на настоящата си визита генералният директор посочи образованието, науката, технологиите и изкуствения интелект. Според него целият свят трябва да почерпи опит от напредъка на Китай през последните години в дигиталното образование и внедряването на изкуствения интелект. Тези технологии вече оказват изключително активно въздействие върху развитието и достъпността на обучението, като същевременно позволяват предоставянето на персонализирани образователни услуги за младежите в различните региони, добави той.