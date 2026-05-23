Поглед към Китай

Генералният директор на ЮНЕСКО Халед ел-Енани: Светът трябва да почерпи опит от напредъка на Китай в дигиталното образование и прилагането на изкуствения интелект

/Поглед.инфо/ По време на посещението си в Китай генералният директор на ЮНЕСКО Халед ел-Енани даде специално интервю за Китайската медийна група.

В него той сподели, че основните теми, които са били обсъдени при разговорите му с председателя Си Дзинпин са били подкрепата за страните от Глобалния юг, преодоляването на бариерите между различните народи и защитата на принципите на мултилатерализма. Специален акцент е бил поставен и върху сътрудничеството между Китай и ЮНЕСКО в редица области, включително опазването на културното наследство.

Ел-Енани даде висока оценка на китайската Инициатива за глобална цивилизация, отбелязвайки, че тя напълно споделя ценностите на организацията за взаимно разбирателство. И двете страни отдават голямо значение на междукултурния диалог и обмен, като по думите му Китай може да изиграе ключова роля в този процес, особено в рамките на Глобалния юг. Ел-Енани допълни, че организацията изключително високо цени партньорството си с Пекин.

Като основни приоритети на настоящата си визита генералният директор посочи образованието, науката, технологиите и изкуствения интелект. Според него целият свят трябва да почерпи опит от напредъка на Китай през последните години в дигиталното образование и внедряването на изкуствения интелект. Тези технологии вече оказват изключително активно въздействие върху развитието и достъпността на обучението, като същевременно позволяват предоставянето на персонализирани образователни услуги за младежите в различните региони, добави той.

Проф. Дарина Григорова: Войната за историята, краят на стария Запад и бъдещето на България
Проф. Дарина Григорова: Войната за историята, краят на стария Запад и бъдещето на България

📍 СРЕЩА НА ЖИВО С ПРОФ. ДАРИНА ГРИГОРОВА

📅 03 юни 2026 г. (сряда)
🕖 19:00 ч.
📌 Студиото на Поглед.инфо, пл. „Славейков“ №4-А, ет.2

Поглед.инфо ви кани на специална среща-разговор с проф. Дарина Григорова – една от най-разпознаваемите, ярки и безкомпромисни фигури в българската историческа и геополитическа мисъл.

Това няма да бъде телевизионно интервю.
Няма да има предварително написани въпроси.
Няма да има забранени теми.

Ще говорим открито за войната в Украйна, Русия и Европа, кризата на Запада, подмяната на историята, бъдещето на България, разрушаването на националните държави и новия световен ред, който вече се изгражда пред очите ни.

Публиката ще има възможност да задава въпроси директно към проф. Дарина Григорова и да участва в жив разговор без цензура и без посредници.

Очаква ви среща с човек, който не повтаря опорни точки, а назовава процесите с истинските им имена.

Време, в което историята отново се превръща в оръжие.
Време, в което паметта се атакува, а обществата се управляват чрез страх, пропаганда и подмяна.
Време, в което България трябва да реши дали ще има собствен глас или ще остане територия без посока.

🎟 Местата са ограничени.

