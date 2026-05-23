Поглед към Китай

С над 7000 биологични вида Пекин влезе в световния елит на мегаполисите с най-богато биоразнообразие

/Поглед.инфо/ Пекин е регистрирал 7121 биологични вида и 151 вида екосистеми, което нарежда китайската столица сред водещите мегаполиси в света по ниво на биоразнообразие.

Според общинското бюро по екология и околна среда, постиженията в рамките на 14-ия петгодишен план (2021-2025) надхвърлят международните стандарти, според които над 5000 вида в градска среда сочат за изключително високо ниво на биоразнообразие.

През последните пет години Пекин прие първия си дългосрочен план за опазване на околната среда и въведе „червени линии“ за екологична защита, обхващащи 27,5% от територията на града, като други 19% са обособени като защитени природни зони.

В самите градски райони са създадени над 700 естествени микрозони и демонстрационни райони, които разширяват местообитанията и пространствата за размножаване на флората и фауната.

В областта на генетичните ресурси градът укрепи мрежата си от зоопаркове и спасителни центрове, а Китайската национална ботаническа градина вече съхранява над 18 000 вида растения. Разработени са и технически системи за защита на повече от 20 национално застрашени диви растения.

Усилията на Пекин получиха международно признание по време на 16-ата конференция на ООН по Конвенцията за биологичното разнообразие, където мегаполисът бе обявен за „Очарователен град на биоразнообразието“ и модел за хармонично съвместно съществуване между човека и природата.

