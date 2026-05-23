Китай призова САЩ да се откажат от разполагането на ракетния комплекс „Тайфун“ в Япония

/Поглед.инфо/ „Китай се противопоставя категорично на разполагането на американски ракетни системи със среден обсег в азиатски държави и призовава САЩ и Япония да коригират своите погрешни действия“, заяви говорителят на Външно министерство Гуо Дзякун по време на редовен брифинг за медиите.

Повод за изявлението му бяха информации, че Пентагонът планира да разположи своята ракетна система със среден обсег „Тайфун“ в Япония в периода между юни и септември за провеждането на съвместни военни учения, след което комплексът ще бъде прехвърлен в американска военна база на японска територия.

Гуо Дзякун подчерта, че разполагането на тази система, която представлява стратегическо нападателно оръжие, „накърнява законните интереси на други държави в сферата на сигурността, застрашава регионалната стратегическа стабилност и повишава риска от военна конфронтация и надпревара във въоръжаването“. По думите му, „подобен ход носи единствено вреда за мира и стабилността в региона, като през годините гражданите на множество азиатски страни, включително и на самата Япония, многократно са изразявали своето несъгласие с подобни планове“. „

„Китай призовава Вашингтон и Токио да се вслушат в гласа на държавите от региона, да преустановят тази погрешна практика и да допринесат с конкретни действия за мира“, подчерта той.

„Същевременно китайската страна разглежда този ход като пореден пример за ускорената ремилитаризация на Япония. Редица признаци сочат към стремеж на десните сили в Токио за цялостно преструктуриране на японските военни способности в подготовка за потенциален конфликт. Това на практика лишава от съдържание японската конституция, нарушава нормите на вътрешното и международното право и хвърля предизвикателство към следвоенния международен ред, което напълно противоречи на прокламирания от Токио имидж на мирна държава“, каза говорителят.

В заключение Гуо Дзякун предупреди, че „възраждането на новия японски милитаризъм може отново да се превърне в източник на нестабилност, поради което международната общност трябва да помни уроците на историята, да остане нащрек и съвместно да ограничи тази опасна тенденция“.