Китай призова САЩ да се откажат от разполагането на ракетния комплекс „Тайфун“ в Япония

Повод за изявлението му бяха информации, че Пентагонът планира да разположи своята ракетна система със среден обсег „Тайфун“ в Япония в периода между юни и септември за провеждането на съвместни военни учения, след което комплексът ще бъде прехвърлен в американска военна база на японска територия.
Гуо Дзякун подчерта, че разполагането на тази система, която представлява стратегическо нападателно оръжие, „накърнява законните интереси на други държави в сферата на сигурността, застрашава регионалната стратегическа стабилност и повишава риска от военна конфронтация и надпревара във въоръжаването“. По думите му, „подобен ход носи единствено вреда за мира и стабилността в региона, като през годините гражданите на множество азиатски страни, включително и на самата Япония, многократно са изразявали своето несъгласие с подобни планове“. „
„Китай призовава Вашингтон и Токио да се вслушат в гласа на държавите от региона, да преустановят тази погрешна практика и да допринесат с конкретни действия за мира“, подчерта той.
„Същевременно китайската страна разглежда този ход като пореден пример за ускорената ремилитаризация на Япония. Редица признаци сочат към стремеж на десните сили в Токио за цялостно преструктуриране на японските военни способности в подготовка за потенциален конфликт. Това на практика лишава от съдържание японската конституция, нарушава нормите на вътрешното и международното право и хвърля предизвикателство към следвоенния международен ред, което напълно противоречи на прокламирания от Токио имидж на мирна държава“, каза говорителят.
В заключение Гуо Дзякун предупреди, че „възраждането на новия японски милитаризъм може отново да се превърне в източник на нестабилност, поради което международната общност трябва да помни уроците на историята, да остане нащрек и съвместно да ограничи тази опасна тенденция“.