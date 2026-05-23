За първи път с тайконавт от Хонконг „Шънджоу-23“ потегля към китайската орбитална станция

/Поглед.инфо/ Китайският пилотиран космически кораб „Шънджоу-23“ ще бъде изстрелян тази неделя в 23:08 ч. пекинско време от космодрума „Дзиуцюен“. Това съобщи на пресконференция в събота говорителят на Китайската агенция за пилотирани космически полети Джан Дзинбо.

Мисията е седмият пилотиран полет в етапа на експлоатация и развитие на китайската космическа станция „Тиенгун“ и 40-ата в рамките на пилотираната космическа програма на страната.

Екипажът на „Шънджоу-23“ ще се състои от командира Джу Янджу, Джан Джъюен и Лай Ка-ин. Те ще изпълняват съответно функциите на полетен инженер, пилот на космическия кораб и специалист по полезния товар. Джу Янджу вече има опит от участието си в мисията „Шънджоу-16“, докато за Джан и Лай това ще бъде първи полет в космоса.

Преди да се присъединят към програмата, Джан е служил като пилот от Военновъздушните сили, а Лай е работила в полицията на Хонконг.

Проф. Дарина Григорова: Войната за историята, краят на стария Запад и бъдещето на България
