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Какво включват правилата за защита на китайските компании в чужбина?

/Поглед.инфо/ „Правилата на Държавния съвет относно външните инвестиции“ ще влязат в сила от 1 юли. Говорителката на Министерството на търговията на Китай Хъ Йонциен заяви, че приемането на правилата е от знаково значение за развитието на външните инвестиции в страната.

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Какво включват правилата за защита на китайските компании в чужбина?
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Тя допълни, че „Правилата на Държавния съвет относно външните инвестиции“ предлагат усъвършенстване на комплексната система за услуги в чужбина, многоизмерно подобряване на институционалните мерки, както и осигуряване на силни правни гаранции за участието в международното сътрудничество и конкуренция на китайските компании, излизащи на международния пазар. Същевременно се засилват мониторингът, ранното предупреждение и оценката на риска, като се предоставят насоки и помощ на инвеститорите за предотвратяване на рисковете за сигурността и се създава система за разследване на инвестиционни бариери, за да се защитят ефективно сигурността и законните права и интереси на инвеститорите и техните външни инвестиции, добави още говорителката.


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