Китай изрази сериозна загриженост в СТО относно два законопроекта на ЕС

/Поглед.инфо/ Вчера Световната търговска организация проведе второто годишно заседание на Съвета по търговия с услуги. На заседанието представителят на Китай изрази сериозна загриженост относно проекта за изменение на Закона за киберсигурността на ЕС и Закона за ускоряване на индустрията, като посочи, че съответните разпоредби нарушават правилата на СТО и че, ако бъдат приложени, ще нанесат сериозна вреда на авторитета и ефективността на правилата на СТО. Китайският представител призова ЕС да ги промени и коригира възможно най-скоро.