Китай призовава за възможно най-скорошното приключване на въпроса с химическите оръжия в Сирия

/Поглед.инфо/ Вчера Китай изложи позицията си по сирийския въпрос пред Съвета за сигурност на ООН, призовавайки всички страни да допринесат за възможно най-скорошното приключване на въпроса с химическите оръжия в страната, и посочи, че Организацията за забрана на химическите оръжия трябва да се придържа към мандата си и да се върне към техническите си функции.

Постоянният заместник-представител на Китай в ООН Сун Лей посочи, че въпросът за химическите оръжия в Сирия се обсъжда на международната сцена вече над десет години и в момента трябва да бъде разрешен възможно най-скоро, за да се помогне на страната да насочи ценните си национални ресурси към икономическото и социалното развитие.

Освен това Сун Лей подчерта важността на сътрудничеството в борбата срещу тероризма, като посочи, че Китай призовава преходното правителство на Сирия да изпълни международните си задължения, да предприеме всички ефективни мерки и решително да се бори срещу всички международни терористични организации, включени в списъка на Съвета за сигурност, включително „Ислямското движение на Източен Туркестан“.