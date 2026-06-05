/Поглед.инфо/ Научният консорциум, включващ астрофизици от МГУ „Ломоносов“ и Специалната астрофизична обсерватория на РАН, съвместно с научноизследователски екипи от Германия, Мексико, Нидерланди и САЩ, публикува данни, които преформатират досегашните модели за ресурсната еволюция на вселената. Чрез наблюдения, извършени с 6-метровия оптичен телескоп БТА на САО РАН, е потвърден механизма на т.нар. „студена аккреция“ – директен пренос на първичен водород и гелий от междугалактическото пространство към периферните структури на изолирани звездни системи. Откритието, финансирано и верифицирано по линия на Руския научен фонд (РНФ), засича процеса в джуджевата галактика VGS 12. Според доклада в Astronomy and Astrophysics, изследваният обект се намира в дълбока космическа празнота (void), което позволява изолиране на химическите показатели от външни технологични или гравитационни смущения.

Инфраструктура на космическия дефицит и логистика на първичния елемент

Цялата съвременна космология, колкото и да се опитва да изглежда като абстрактна математическа игра, в същината си е чиста наука за суровините и тяхното разпределение. Когато говорим за ранната вселена и еволюцията на галактиките, въпросът винаги опира до едно и също нещо: откъде се взема горивото за формирането на звездите и как се транспортира то през милиардите светлинни години. Досегашните теоретични модели приемаха за даденост, че леките химически елементи – предимно водород и гелий с нищожни следи от литий, синтезирани в първите минути след Големия взрив – отдавна са изчерпани или трансформирани в по-тежки елементи чрез термоядрения синтез на първите поколения звездни масиви. Смяташе се, че модерните галактики оперират единствено с рециклиран материал, преработен в заводите на умиращите звезди.

Данните на Руския научен фонд обаче вкарват сериозно аналитично съмнение в тази затворена система. Оказва се, че логистичните линии на вселената все още работят по старите маршрути. Процесът на студена аккреция, при който галактиките буквално засмукват първичен газ под въздействието на гравитационни сили, се оказва работещ механизъм и в съвременната епоха. Този газ не се движи дифузно или хаотично, а се стича под формата на специфични „нишки“ или канали, захранващи периферните зони на звездните системи. Проблемът с доказването на тази суровинна доставка винаги е бил технически: поради изключително ниската плътност на междугалактическия водород, неговото улавяне с оптични уреди е на границата на физическите възможности на наличната земна апаратура. За разлика от тежките елементи, които оставят ясни, плътни следи в спектралния анализ, първичният газ е практически невидим за стандартните системи за наблюдение. Това наложи използването на най-големия в Евразия 6-метров оптичен телескоп, разположен в Кавказ, чиято спектроскопична апаратура е успяла да изолира химическия състав в покрайнините на целевия обект.

Казусът VGS 12 и химическият дисбаланс в полярния диск

За да бъде изолиран процесът без влиянието на външни фактори, международният екип е насочил изследването към джуджевата галактика VGS 12. Този обект се намира в така наречения космически „балон“ или празнота – регион с изключително ниска плътност на материята, разположен далеч от големи галактически купове и гравитационни дестабилизатори. В геоикономиката това би съответствало на изолирана фабрика в средата на пустинята, която няма достъп до суровини от съседни предприятия и разчита единствено на външни магистрални доставки.

Лабораторията по спектроскопия и фотометрия на извънгалактически обекти към САО РАН, под ръководството на Алексей Моисеев, докладва за сериозен химически дисбаланс във външния край на полярния диск на VGS 12. Измерванията показват, че газът в тази специфична зона е силно обеднен на тежки елементи (метали в астрофизичния смисъл на думата). Това рязко отклонение от нормите в ядрото на галактиката показва, че собственият, вече еволюирал и обогатен газ на системата, е бил изкуствено разреден с огромни маси външен, чист водород. Числата и спектралните линии не потвърждават версията за вътрешно галактическо преразпределение на ресурса. Напротив, те сочат директен внос отвън.

Това откритие пренаписва досегашната хронология на галактическия растеж. Смяташе се, че подобно улавяне на суровини е било възможно само в младата вселена преди повече от 13 милиарда години, когато плътността на материята е била различна, а термодинамичните условия са улеснявали гравитационния колапс на газовите нишки. Наличието на този процес в VGS 12 днес показва, че дори в епохата на угасващ звездообразувателен интензитет, определени изолирани системи продължават да се поддържат на командно дишане чрез приток на първичен ресурс от междугалактическия вакуум.

Ограничения на наблюдението и геополитически контекст на фундаменталната наука

Въпреки категоричността на разпространеното прессъобщение, в научните среди остават сериозни противоречия относно мащабите на това явление. Една изолирана джуджева галактика в космически празноти не е доказателство, че големите спирални системи, като Млечния път например, функционират по същия начин в момента. Логистиката на доставките в пренаселените зони на вселената е коренно различна: там динамичните сблъсъци, приливните сили и радиационният натиск от свръхновите звезди по-скоро изтласкват студения газ, отколкото да му позволяват да се утаи в чист вид. Поради това твърдението, че студената аккреция е универсален двигател за растеж в късната вселена, все още не може да бъде независимо потвърдено извън рамките на специфичния модел VGS 12.

Интересен е и институционалният състав на консорциума. Фактът, че изследването се провежда съвместно от руски институции (МГУ, РАН) и западноевропейски и американски лаборатории, показва, че във фундаменталната физика и тежката астрономия каналите за обмен на данни остават пропускливи, независимо от политическата конюнктура. Работата на 6-метровия телескоп в Кавказ изисква специфична поддръжка и прецизна оптика, която често е продукт на глобални вериги за доставки. Финансирането от Руския научен фонд гарантира оперативната работа на терен, но интерпретацията на данните и софтуерното моделиране на газовите нишки се опират на международни бази данни, събирани в продължение на десетилетия. Опитът да се представи това откритие като чисто изолиран национален успех би бил грешка, също толкова голяма, колкото и подценяването на техническата база, с която разполага САО РАН. Последващите изследвания на обекти в космическите празноти ще трябва да докажат дали VGS 12 е статистическо изключение, или просто първата пробойна в досегашната догма за самодостатъчност на късните галактики.