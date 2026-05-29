Поглед към Китай

Китайският пътнически самолет C919 е превозил над 5 млн. пътници за три години експлоатация

/Поглед.инфо/ Разработеният изцяло в Китай голям пътнически самолет C919 е превозил безопасно над 5 милиона пътници и вече свързва 23 града, съобщиха от Китайската корпорация за търговски самолети (COMAC).

Данните отчитат постиженията на модела за първите три години от въвеждането му в търговска експлоатация, след като на 28 май 2023 г. Източнокитайските авиолинии (China Eastern Airlines) изпълни първия полет по линията Шанхай – Пекин със 128 пътници на борда.

През 2024 г. проектът отбеляза ключово международно и вътрешно разширяване. През февруари същата година самолет на Източнокитайските авиолинии извърши първия си полет извън континенталната част на страната, за да участва в изложение в Сингапур. През септември 2024 г. към експлоатацията на модела се присъединиха и другите два големи национални превозвача – Еър Чайна (Air China) и Южнокитайските авиолинии (China Southern Airlines), с което C919 влезе в редиците на трите водещи авиокомпании в страната. През декември същата година беше отчетен и милионният пътник на борда на новата машина.

През последната година и половина самолетът се утвърди като основен по време на най-натоварените туристически сезони в Китай. През лятото на 2025 г. целият наличен флот от C919 беше напълно мобилизиран за летните пътувания. Пикът в експлоатацията на новия модел беше достигнат по време на новогодишните пътувания за Пролетния фестивал в периода февруари-март 2026 г., когато по натоварените маршрути в страната бяха пуснати рекорден брой от общо 33 самолета C919.

Проф. Дарина Григорова: Войната за историята, краят на стария Запад и бъдещето на България
📍 СРЕЩА НА ЖИВО С ПРОФ. ДАРИНА ГРИГОРОВА

📅 03 юни 2026 г. (сряда)
🕖 19:00 ч.
📌 Студиото на Поглед.инфо, пл. „Славейков“ №4-А, ет.2

Поглед.инфо ви кани на специална среща-разговор с проф. Дарина Григорова – една от най-разпознаваемите, ярки и безкомпромисни фигури в българската историческа и геополитическа мисъл.

Това няма да бъде телевизионно интервю.
Няма да има предварително написани въпроси.
Няма да има забранени теми.

Ще говорим открито за войната в Украйна, Русия и Европа, кризата на Запада, подмяната на историята, бъдещето на България, разрушаването на националните държави и новия световен ред, който вече се изгражда пред очите ни.

Публиката ще има възможност да задава въпроси директно към проф. Дарина Григорова и да участва в жив разговор без цензура и без посредници.

Очаква ви среща с човек, който не повтаря опорни точки, а назовава процесите с истинските им имена.

Време, в което историята отново се превръща в оръжие.
Време, в което паметта се атакува, а обществата се управляват чрез страх, пропаганда и подмяна.
Време, в което България трябва да реши дали ще има собствен глас или ще остане територия без посока.

🎟 Местата са ограничени.

👉 Билети: https://epaygo.bg/1782956484 и на място

Очакваме ви на живо в студиото на Поглед.инфо.