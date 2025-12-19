/Поглед.инфо/ В коментар за влиянието на последователното и значително увеличаване на военните разходи на Япония върху сигурността в Азиатско-тихоокеанския регион, вчера говорителката на руското Външно министерство Мария Захарова каза, че Москва обръща внимание на опасността от стремежа на Токио към „повторна милитаризация“, включително рязкото нарастване на разходите за отбрана. По думите ѝ японските власти използват мотива за „външни заплахи“ като претекст, за да предприемат стъпки за премахване на ограниченията, които поставя следвоенната конституция на страната, върху въоръжаването ѝ и на практика да изграждат настъпателни военни способности.

Захарова подчерта, че Русия неколкократно е изтъквала, че подобна „безотговорна политика“ превръща Япония в катализатор на напрежение в Източна Азия и дори в целия Азиатско-тихоокеански регион. Москва е предала позицията си на Япония както по дипломатически канали, така и публично, добави тя.