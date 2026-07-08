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Срещата на върха на НАТО започна, Тръмп заяви, че е „разочарован“

/Поглед.инфо/ Двудневната среща на върха на НАТО започна на 7 юли в Анкара, Турция. Основните теми на форума включват увеличаване на разходите за отбрана, разширяване на капацитета на отбранителната индустрия, продължаване на подкрепата за Украйна и координиране на споделянето на отговорностите за сигурността между Съединените щати и Европа.

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Срещата на върха на НАТО започна, Тръмп заяви, че е „разочарован“
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Президентът на САЩ Доналд Тръмп проведе разговор с турския президент Реджеп Ердоган в Анкара. Пред медиите Тръмп заяви, че е „разочарован“ от поведението на съюзниците от НАТО по време на американската военна операция срещу Иран. Той също така каза, че ако срещата на върха не се провеждаше в Турция, вероятно нямаше да присъства.

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