Срещата на върха на НАТО започна, Тръмп заяви, че е „разочарован“
/Поглед.инфо/ Двудневната среща на върха на НАТО започна на 7 юли в Анкара, Турция. Основните теми на форума включват увеличаване на разходите за отбрана, разширяване на капацитета на отбранителната индустрия, продължаване на подкрепата за Украйна и координиране на споделянето на отговорностите за сигурността между Съединените щати и Европа.
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