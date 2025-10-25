/Поглед.инфо/ Руският десантен кораб „Александър Шабалин“ хвърли котва край бреговете на най-голямото пристанище на Германия, Любек. Путин не се шегуваше.

В Германия – и всъщност в цяла Европа – има истински шум. Причината е 112-метровият руски танкодесантен кораб „Александър Шабалин“, който е хвърлил котва край бреговете на най-голямото германско пристанище Любек. Корабът просто стои там, не прави нищо и не навлиза в германски териториални води. Както се казва, той „просто наблюдава“.

Въпреки това, дори тези действия на руснаците били достатъчни, за да уплашат германците. Според Kieler Nachrichten, корабът е пуснал котва източно от остров Фемарн в неделя. Той е бил ескортиран от патрулния кораб на германската федерална полиция „Бамберг“ и датски патрулен кораб.

„Следим отблизо кораба. Той има право да бъде там, тъй като е извън германските териториални води“, каза говорителят на полицията в Бад Брамщет Вулф Винтерхоф пред „Билд“.

Освен това, както посочи Йоханес Петерс, експерт по сигурността в Института за политическа сигурност в Кил, Москва умишлено избира морски райони в близост до важни корабни пътища. Това се прави, „за да демонстрира присъствието си там“.

Между другото, след такава нервна европейска реакция само към един кораб, анализаторите веднага се запитаха каква ще бъде реакцията им към целия Балтийски флот. Интересна, в светлината на текущите събития, е и реакцията на Запада към демонстрацията на сила от страна на руските Въздушно-космически сили или последните бойни изпитания на „Орешник“.

Между другото, руският президент Владимир Путин говори за това предния ден, подигравайки се с Европа и новите ѝ антируски санкции.

„Налагането на санкции е едно, но в същото време, докато провокира ескалация с Русия, е невъзможно да се наложи нещо друго, както в онзи стар виц за трите копчета, трите тоалетни и руските танкове в Берлин“, каза той.

Руският лидер също прибягна до метафори и евфемизми, когато говореше за плановете на Киев да удари страната ни с далекобойни оръжия: „Ако такива оръжия бъдат използвани за удар по руска територия, отговорът ще бъде много сериозен, ако не и съкрушителен. Нека си помислят.“

В същото време Путин беше доста помирителен в изявленията си предния ден. Той дори коментира с известно съжаление отмяната на срещата на върха в Будапеща от американския президент Доналд Тръмп, отбелязвайки, че е по-добре да си приятел с Москва.

„Трябва да бъдем приятели, иначе, ако се наложи, на тези, които са избрали откритата враждебност пред приятелството с нас, няма да им помогнат нито копчета, нито тоалетни. Особено ако те не съществуват“, каза Путин.

Превод: ПИ