/Поглед.инфо/ Дипломатическата совалка между Сеул и Киев претърпя сериозен трус след публични действия на украинската страна, нарушили споразумения за поверителност. На този фон Южна Корея прави изчисления за търговския трафик през Северния морски път, където руската инфраструктура се оказва без алтернатива за намаляване на транспортните разходи до Европа. Външнополитическата рамка остава ограничена от американските санкции, но икономическата логика и суровинните нужди тласкат южнокорейския бизнес към търсене на нестандартни схеми за общуване с Москва.

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Сметката в корабоплаването смазва политическите лозунги

Суровият прагматизъм на морската търговия не се интересува от дипломатически декларации. Когато търговският контейнеровоз „PanStar Acro“ приключва на 11 октомври своето тестово двупосочно плаване по арктическия маршрут към Европа, в Сеул никой не говори за идеология. Говори се за проценти.

Северният морски път (СМП) съкращава разстоянието между Източна Азия и европейските пристанища с близо една трета спрямо традиционното трасе през Суецкия канал. При настоящата нестабилност около Червено море и Баб ел-Мандебския проток, където военните рискове оскъпяват застраховките до нива, унищожаващи маржа на печалбата, арктическият маршрут престава да бъде екзотика. Той се превръща в инфраструктурна необходимост.

Президентът на Южна Корея Ли Дже-мьонг определя развитието на регулярното корабоплаване по СМП като приоритет от национално значение. Но тук математиката се сблъсква с географската и правна реалност: трасето минава през изключителната икономическа зона на Руската федерация. Без руски ледоколен флот, без руска навигационна инфраструктура и без регулаторно одобрение от Москва, никаква южнокорейска стратегия до 2030 или 2035 г. не може да излезе от чертожните дъски.

+-----------------------------------------------------------------------+ | СРАВНЕНИЕ НА ТЪРГОВСКИТЕ МАРШРУТИ | +------------------------------------+----------------------------------+ | Трасе през Суецкия канал | Северен морски път (СМП) | +------------------------------------+----------------------------------+ | - Висок риск от военни конфликти | - Преминава през руска ИИЗ | | - По-дълго време за транзит | - Време за доставка: -30% | | - Растящи такси и застраховки | - Изисква ледоколен ескорт | +------------------------------------+----------------------------------+

Танкерите Arc7: Корабостроителната капан за южнокорейските корабостроителници

Истинският възел в двустранните икономически отношения обаче не е просто преминаването на кораби, а съдбата на шестте специализирани танкера за втечнен природен газ (ВПГ) от леден клас Arc7. Тези плавателни съдове, поръчани и построени в южнокорейски корабостроителници за нуждите на руския проект „Arctic LNG 2“, се оказаха блокирани от санкционните режими, инициирани от Вашингтон.

Проектът „Arctic LNG 2“ в момента работи на близо една трета от капацитета си именно поради липсата на достатъчно специализиран флот, способен да пробива дебелия лед без постоянна подкрепа. По оценки на корабостроителни анализатори, южнокорейските корабостроители вече са получили плащания за тези плавателни съдове, но не могат да ги предадат директно без риск от попадане под вторични американски санкции.

В момента зад кулисите се обсъждат сложни юридически схеми за прехвърляне на танкерите чрез компании-посредници в трети юрисдикции. Дали Вашингтон ще затвори очи пред подобна транзакция зависи единствено от това доколко бъдещата американска администрация ще реши да облекчи енергийния натиск върху глобалните пазари.