/Поглед.инфо/Неотдавна в текста „Човекът и войната“ ви разказах за Дмитрий «Салем» Подолски. Като продължение ви предлагам епизод от дейността на неговото подразделение в Африка.

Преди пет години, на 19 декември 2020 год., в Централноафриканската република (ЦАР) започва операция „Разчистване“, провеждана от силите на ЧВК „Вагнер“ и FACA (местните въоръжени сили) с поддръжката на армейската авиация на Въздушно – космическите сили (ВКС) на Руската федерация.

Кратка предистория.

По-рано в раздираната от междуособици република са били дислоцирани военни контингенти на Франция и на Африканския съюз, но те се оттеглят безславно, оставяйки мирните граждани в ръцете на дивите ислямисти. Див не е хипербола – онези са изверги, жестоки и без задръжки. ООН се заканва да изпрати сини каски, ала предупреждението, както обикновено, остава само на хартия. Положението изглежда безнадеждно...

* * *

На 17.12.2020 год. бандитските групировки започват настъпление към столицата Банги. Властите не могат да им противостоят. Президентът Фостен-Арканж Туадера се обръща с призив за помощ към Русия, ЕС и Руанда.

На 18 декември в хода на разузнавателен рейд в района на населения пункт Мбаики вагнеровци откриват значителни противникови сили.

Ръководството на Компанията приема решение да изпрати допълнителни сили в републиката.

Към 6 часа сутринта на 19.12. в ЦАР се приземяват първите транспортни самолети Ил-76 с бойци на «Оркестъра».

Същия ден въстаниците опитват да уговорят руснаците да им позволят да продължат към Банги. Отказват им, разбира се. Двете страни влизат в огневи контакт.

На 20.12. ЧВК «Вагнер» и силите на FACA и жандармерията пристъпват към ликвидацията на бандитите. От тази дата започва активната фаза на операцията «Разчистване», тя продължава до 23.03.2021 год. В нейния ход са освободени 466 населени пункта, сред които: Мбаики, Бода, Ялоке, Боссембеле, Карно и много други. Благодарение на «музикантите» е пробит безопасен коридор от границата с Камерун, по който в ЦАР започва да постъпва хуманитарна помощ.

На основата на тези събития е заснет филмът «Турист» (2021 год.).

За успешното изпълнение на поставените задачи командирите и бойците на «Оркестъра» са отдичени с държавни награди на Руската федерация и на Централноафриканската република.

След приключването на активните военни действия руските момчета се занимават с обучението на местната армия, укрепват защитата на населените пунктове, участват в разоръжаването на хилядите въстаници, решили да се предадат и да се присъединят към правителствените въоръжени сили. За пет години е свършена огромна работа. На практика изграждат наново държавата.

Накрая ще си позволя кратък коментар. Без силна армия държавността е невъзможна. За да се убедим в това, не е необходимо да ходим в Африка...







