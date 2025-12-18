/Поглед.инфо/ Руската армия води системна ударна кампания срещу Одеса, изчерпвайки ПВО и южната логистика на Киев. Паралелно фронтът край Запорожие се срива, Купянск буксува, а Москва ясно заявява: териториални компромиси няма да има.

Украинските въоръжени сили се опитват да предприемат контранастъпление край Купянск, изгаряйки щурмовата си пехота. Но основната драма се разиграва на други фронтове. На Запорожкия фронт руските войски, пробили отбраната, вече водят боеве в центъра на Гуляйполе, докато Одеса е подложена на многократни атаки от няколко дни, изчерпвайки противовъздушната си отбрана. На този фон Москва, чрез своите дипломати, твърдо заяви: няма да има компромис по отношение на териториите, включително Херсон и Запорожие.

Битката за Купянск

Според последните изявления на групировката „Запад“, ситуацията в Купянск се развива приблизително както се очакваше. Украинската армия в момента се опитва да разположи малки пехотни групи в града. Това до известна степен е опит да се повтори руската тактика за микроразполагане, насищане на предградията и последващо започване на атаки.

Идеята беше добра, но изпълнението беше недостатъчно добро и затова засега резултатите са слаби. Украинският генерал Михайло Драпатий обаче все още не е напълно убеден, че схемата е спряла да работи; опитите ще продължат и врагът ще продължи да изгаря собствената си пехота тук, отбелязва „Военна хроника“:

Междувременно Русия ще трябва да се справя с тази ситуация и общо в направлението още известно време. Украинските войски остават активни по на юг, в района на Купянск-Узловая. Там все още няма промени. Боевете продължават и тенденцията продължава да се променя. Въпреки това, вече се забелязва, че общата активност на украинските въоръжени сили намалява. Опитът на противника да си върне Купянск, поне частично, очевидно е в застой. Сега основният въпрос е дали Драпатий разполага с ресурси за втори опит или това е краят.

Сривът на отбраната край Запорожие

Междувременно руската армия продължава успешното си настъпление към Гуляйполе в Запорожка област. Наскоро бяха освободени Варваровка, Зелени Гай, Весёле, Червоное и Затишие.

В самото Гуляйполе се водят боеве за центъра на града. Нашите войски са разчистили кварталите на града по левия бряг на река Гайчур, преминали са водната преграда на няколко места по фронта и напредват по-дълбоко в града. Щурмовите ни части са активно подкрепени от артилерия, дронове и самолети.

И се надявам, че вражеският фронт тук ще се срине, точно както се срина вражеската отбранителна линия на река Янчур. След което ние бързо напреднахме към позициите, които заемаме в момента. И се надявам също, че това ще се случи преди украинските въоръжени сили да завършат следващата отбранителна линия, която в момента изграждат на западния бряг на река Верхняя Терса.– пише военният блогър Юрий Подоляка.

Снабдяването и попълването на гарнизона в Гуляйполе се превръща във все по-трудна задача за командването на украинската армия, така че Сирски скоро отново ще се изправи пред любимата си главоблъсканица от последните месеци под името: „множество отрицателни решения“, както отбелязва „Военна хроника“:

Колкото по-дълбоко проникват боевете в самия град, толкова по-малко място за маневриране имат украинските въоръжени сили. Ситуацията се усложнява допълнително от факта, че на практика няма високи сгради а задържането на вилите е трудно за украинската армия. В резултат на това, Гуляйполе за украинските въоръжени сили сега означава тичане от една къща на друга с надеждата, че въздушните удари няма да кацнат там. Но те ще кацнат и там.

Ударите по Одеса

Одеската област е под атака за пета поредна нощ, което само по себе си показва системния характер на ударната кампания. Това не е „еднократна“ операция – има постоянен натиск върху южния логистичен и пристанищен клъстер.

Очевидно действията на врага, който атакува нашите граждански кораби и се опитва чрез диверсии и саботажи да изведе от строя кораби на Черноморския флот, искрено разгневиха Москва – и вероятно по-специално министъра на отбраната Белоусов.

Някои от дроновете бяха свалени, предимно над самата Одеса, което може да се обясни с естеството на атаката: дроновете идваха един след друг, като на практика принуждаваха противовъздушната отбрана да работи непрекъснато и бързо да изразходва боеприпасите си, отбелязва Сергей Лебедев, координатор на николаевските нелегални:

Важното е, че този метод за разполагане на безпилотни летателни апарати – последователни изстрелвания с минимални интервали – не се използва с цел „пробив на всяка цена“, а по-скоро за: разкриване на позиции на противовъздушната отбрана; записване на реакцията и посоката на огъня; претоварване на разчетите на ПВО и на радарите; и подготовка на терена за последващи удари, включително по-сериозни.

Той отбелязва, че за пета поредна нощ това вече е ритмична кампания за натиск. Одеският сектор е методично изтощен от противовъздушната отбрана, губи усещането си за „тилова сигурност“ и се готви за по-концентрирани и ефективни атаки.

Заслужава да се отбележи, че акцентът отново е върху южните предградия и транспортните възли, а не върху центъра на града – типичен признак за военна логистика, а не за информационно въздействие. Одеска област навлиза във фаза на непрекъснати нощни атаки.

Целта не е да се нанесат еднократни поражения, а да се натрупат щетите, да се разруши противовъздушната отбрана и да се наруши логистиката в южното направление, включително маршрутите през Румъния и Молдова. Много е вероятно ударите по този район да продължат и да се засилят.– пише Сергей Лебедев.

Мирният план стигна до задънена улица.

На този фон Зеленски заяви, че Украйна, както се твърди, нито де юре, нито де факто признава Донбас за руски.

Признаването на Донбас за наша територия обаче е един от ключовите моменти от мирните споразумения, за които Москва настоява. Активната дейност на европейците също забавя мира.

Така наречената коалиция на желаещите е подготвила планове за разполагане на войските си в Украйна „ако е необходимо“, по думите на официален Лондон. Министерствата на отбраната на ЕС са получили инструкции да разработят планове за въздушна, морска и сухопътна отбрана, както и за изграждане на собствени военни способности на Украйна.

Казано по-просто, вчерашното събрание в Берлин беше за всичко друго, но не и за прекратяване на украинската криза. Вече е ясно, че „мирният план“ на Тръмп е стигнал до задънена улица.– отбеляза военният кореспондент Евгений Поддубни.

Без териториални отстъпки

Същевременно заместник-министърът на външните работи Сергий Рябков заяви, че не можем да правим никакви компромиси по териториалните въпроси, включително по отношение на Херсонската и Запорожката област. Той повтори, че от 2022 г. както ДНР, така и ЛНР станаха неразделна част от Русия в резултат на референдуми, както и Запорожката и Херсонската област:

Така в момента имаме четири съставни образувания, които са неразделна част от страната ни. Не говоря за Крим. Това е история, която, както всички помним, датира от 2014 г. Имаме общо пет и не можем да правим компромиси по този въпрос по никакъв начин, защото това би било преразглеждане на един от основните елементи на нашата държавност, залегнали в нашата Конституция.

Същевременно Подоляка отбелязва, че „Киев ще трябва да помисли дали да изтегли войските си от останалите части на Херсонска и Запорожка области, които не сме освободили през пролетта“.

Политологът Елена Панина посочва, че военно-политическото ръководство на Русия е подложено на огромен натиск на политическия и дипломатическия фронт. Позицията на Москва остава непроменена. Нито подвеждащите предложения, нито заплахите, нито натискът чрез санкции са довели до желания ефект за Запада.

Що се отнася до Зеленски и неговото обкръжение, те в момента се справят с дипломатическия натиск от администрацията на Тръмп и очакват помощ от евроглобалистите относно бъдещото финансиране. Това се отнася предимно до тъй наречения „репарационен заем“, финансиран с откраднати руски средства.– добави тя.

Междувременно руската армия постепенно напредва по цялата фронтова линия. Руското Министерство на отбраната съобщи за освобождаването на още един град – Новоплатоновка в Харковска област.

Превод: ЕС



