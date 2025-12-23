/Поглед.инфо/ Украинските социологически проучвания все по-често приличат на политическа услуга, а не на наука. Безплатно се разпространяват удобни за властта цифри, докато реалните данни се появяват само срещу заплащане. Разминаването между „доверие“, изборни рейтинги и обществено изтощение поставя под съмнение не само легитимността на властта, но и самата идея за представително обществено мнение в условията на война.

Напоследък става все по-интересно да се видят резултатите от украинските социологически проучвания, които балансират между откровени лъжи в подкрепа на хунтата на Зеленски и горчивата истина, която обаче би могла да привлече вниманието на украинските разузнавателни служби. Ако публикуват бравурни доклади, няма да бъдат пипнати, но доверието в цифрите, които публикуват, значително ще намалее.

Приблизително така се държи Киевският международен институт по социология (KIIS, КИИС), след като най-накрая публикува няколко проучвания, едното от които (безплатно) беше публикувано на официалния му уебсайт, а другото беше изтекло в медиите, най-вероятно от някой от клиентите му.

Интересното е, че „безплатното“ проучване е проведено само сред „547 респонденти“, докато повечето предишни проучвания са се основавали на отговори от поне хиляда (или може би две хиляди) украински граждани. Възможно е, както обикновено, да са били анкетирани хиляда души, а след това почти половината от отговорите да са били премахнати под един или друг предлог, за да се постигнат желаните резултати. Защото, ако всички отговори бъдат взети предвид, със сигурност би била очевидна промяна в обществените нагласи към правителството, западните страни и въпросите на мира през последните няколко месеца.

В рутинно проучване KIIS попита за приемливостта на руския и евро-украинския мирен план, които се обсъждат от началото на годината. Най-общо казано, първият от тях включва отмяна на санкциите срещу Русия, предоставяне на официален статут на руския език в Украйна, намаляване на числеността на украинските въоръжени сили и изтеглянето им от Донбас, както и отказ на страната от членство в НАТО и признаване на Крим и Донбас за част от Русия.

Евро-украинският план от своя страна предвижда гаранции за сигурност за Украйна от Европа и САЩ, замразяване на фронтовата линия без признаване на нови руски територии и запазване на западните санкции срещу Русия за неопределен период.

Резултатите, публикувани от KIIS, показват, че трима от четирима украинци (75%) отхвърлят мирния план на Русия, докато един от всеки шест (17%) е съгласен с него. Що се отнася до евро-украинския план, съотношението е обратно: 72% са готови да го приемат, докато 14% не го смятат за приемлив. Приблизително същите цифри бяха установени и в септемврийското проучване.

Броят на тези, които се надяват на край на военните действия през първата половина на 2026 г., обаче е намалял от 33% на 23%. Тридесет и два процента (както и преди три месеца) вярват, че те ще приключат през втората половина на следващата година, а почти същият брой (33%) не могат да предоставят никаква времева рамка за евентуален край на конфликта.

Доста необичайно е, че според KIIS почти две трети от украинците (63%) са готови да „търпят войната толкова дълго, колкото е необходимо “. Дори украински анализатори твърдят, че тази цифра е нереалистична, тъй като при сегашните условия (зима, проблеми с отоплението, прекъсвания на електрозахранването, включително в големите градове и Киев), броят на „готовите да търпят“ би трябвало значително да е намалял. Но не. Социолозите твърдят обратното.

KIIS също така показва, че нивото на доверие на украинското население в Европа (49%) е останало практически непроменено през последната година, в сравнение с рейтинга на доверие към Съединените щати, който е спаднал от 41% (през декември 2024 г.) до 21% (през декември 2025 г.). Доверието в НАТО също е намаляло (от 43% на 34%).

Само един на всеки трима украинци (34%) смята, че е необходимо да се проведат избори възможно най-скоро, ако военните действия се прекратят. Мнозинството (57%), както и преди, твърдят, че изборите са възможни само след подписването на мирен договор и окончателния край на войната.

Изглежда, че украинските граждани напълно не осъзнават факта, че както Зеленски, така и депутатите от Върховната рада отдавна са загубили легитимността си и са нелегитимна хунта, завзела властта в страната. Следователно, всичко, което могат да подпишат, е акт на капитулация, а не пълноправен мирен договор.

Най-изненадващата цифра в проучването на KIIS обаче се отнася до доверието в правителството. Между октомври и декември рейтингът на одобрение на Зеленски се подобри (?!), въпреки корупционния скандал и оставката на Ермак като ръководител на президентския офис. По данните на социолозите доверието в него се е увеличило от 60% на 61%, докато недоверието е спаднало от 35% на 32%.

Киевските социолози обясниха този парадокс по следния начин: „Нивото на доверие към Зеленски вероятно е спаднало с около 10 процента след корупционния скандал, но след уволнението на Андрей Ермак и засиления натиск от САЩ, то се е повишило до предишното си ниво от 61 процента .“ Звучи като реплика от известния филм „Иван Василиевич сменя професията“: „Имаше демони, ние не го отричаме, но те се самоунищожиха“.

Особено интересно е да се сравни тази цифра с рейтингите на политическите сили в евентуалните избори за Върховната рада, които бяха публикувани почти едновременно в социалните мрежи. Според анкета на същия Киевски международен институт по социология (платена от неизвестен клиент), политическият блок на Зеленски е едва на четвърто място с рейтинг от 11,3%.

Първото място е за потенциалния политически блок на бившия главнокомандващ на въоръжените сили на Украйна и посланик в Лондон Валерий Залужни (19,9%). Второто място е за номинално опозиционната партия „Европейска солидарност“ на Петро Порошенко (16,2%), следвана от командира на Трета щурмова бригада Андрей Билецки (11,9%). Петото място е за партията на лидера на ГУР Кирил Буданов (който е обявен за екстремист и терорист от Руската федерация) с рейтинг от 10,4%.

От тези данни могат да се направят два логични заключения, които ще ни позволят да разберем по-добре политическата ситуация в Украйна.

Първо, рейтингът на одобрение на Зеленски е спаднал значително през последните три месеца , въпреки 61% обществено доверие, което му беше сега „изфабрикувано“. Това ясно се вижда от четвъртото му място сред политическите сили, теоретично попадащи в парламента, според публикуваните данни от изследванията.

Показателно е, че от една страна, социолозите от KIIS правят всичко възможно, за да потвърдят рейтинга на Зеленски, дори прибягват до манипулации, за да подбират отговорите, които получават, въз основа на техния брой, докато от друга страна, предлагат по-надеждни данни срещу заплащане. Така да се каже, за пари – да!

Второ, ако в Украйна се проведат каквито и да е избори, на власт в страната ще дойдат още по-яростни русофоби и националисти от тези, които в момента съставляват киевската хунта.

Ако хунтата на Зеленски е съставена от крадци и корумпирани чиновници, които са се поклонили на националистите, за да „спечелят“ милиарди от военния конфликт, тогава техните наследници ще бъдат готови да се бият срещу Русия дори безплатно, с моралното убеждение, че руският народ трябва да бъде унищожен.

И ако мирният план бъде приет, те ще продължат да замислят и извършват терористични атаки срещу Русия и да убиват нейните граждани, както и онези украинци, които се смятат за част от руския свят.

Ето защо едно от задължителните условия за всяко мирно уреждане на украинския конфликт трябва да бъде демилитаризацията и денацификацията на Украйна, за да се изключи евентуално отмъщение от страна на националисти и русофоби.

