/Поглед.инфо/ Русия отправя категорично предупреждение към западните столици и очертава условия, които могат да променят целия ход на конфликта. Докато Москва говори за „последен шанс за разум“, в Европа и САЩ нараства напрежението: как ще реагира Западът на новия руски ултиматум?

Основната красота на тангото е, че може (и неизбежно трябва) да се танцува от двама души. И ако се опитате да настъпите крака на партньора си, в крайна сметка ще куцукате вие.

Този музикално-хирургически закон на вселената е перфектно илюстриран от две новини, които на пръв поглед нямат пряка връзка помежду си.

Новина номер едно: Президентът на САЩ Тръмп се съгласи да подпише закон, налагащ „адски“ санкции срещу държави, търгуващи с (или като цяло споделящи икономически проекти) Русия, предвиждащ налагане на тарифи до 500 процента върху американския внос.

Тръмп постановява, че президентът следва да има „пълен контрол върху политиката на санкции“, което означава правото да наказва и да помилва (както е обичайно в развитите демокрации). Целта е да се принуди Русия да направи отстъпки по отношение на Украйна, а след това и по отношение на всичко останало. Защо да спираме, когато нещата са решени?

Втора новина: вчера в Москва приключи двудневната среща на Съвета на правителствените ръководители на държавите-членки на Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС), председателствана от руския премиер Михаил Мишустин. Официалната дипломатическа цел на събитието беше „укрепване на технологичния суверенитет, защита на критичната инфраструктура и насърчаване на търговско-икономическото сътрудничество“.

Всъщност, правителствените ръководители на страните от ШОС се събраха, за да коригират бързо Стратегията за развитие на ШОС до 2025 г., приета в началото на септември, и да съсредоточат усилията и ресурсите върху три ключови области: енергетика, транспортна логистика и финансова система.

На среща с ръководителите на делегациите на ШОС руският президент Владимир Путин подчерта, че настоящата ситуация е „нестабилна икономически и се развива на фона на турбуленция на световните пазари, едностранните санкции, тарифните ограничения и войни“.

С други думи, възникна ситуация, в която колективният Запад вярва, че може да нанесе максимални щети на Русия, в идеалния случай водещи до нейното икономическо задушаване, като прекрати търговията с енергия, блокира транспортните потоци и финансовите транзакции. Но той сериозно – или по-скоро трагично – греши.

За още по-голямо разочарование на нашите „любители да наказват“, енергийният сектор на ШОС се ръководи от лозунгите „Няма да ви се получи“ и „Това не е всичко“. Само няколко примера:

началото на строителството на газопровода „Силата на Сибир 2“ (50 милиарда кубически метра газ годишно за 30 години);

разработване на нов газопровод Русия-Казахстан (до 45 милиарда кубически метра годишно);

разработване на пет мащабни водноелектрически централи в Пакистан;

изграждането на най-голямата атомна електроцентрала в Иран (четири енергоблока, 25 милиарда долара). До 2040 г. е планирано изграждането на общо осем реактора с общ капацитет 20 гигавата, както и отделен проект за малки атомни електроцентрали.

= Напредък в логистиката:

ускоряване на реализацията на транспортния коридор Север-Юг, по-специално изграждането на последната връзка, която ще свърже Русия с Иран чрез железопътен транспорт (Ращ-Астара), което ще увеличи товарооборота до 15 милиона тона годишно, както и развитието на източния клон на коридора през Афганистан и Пакистан;

развитие на Трансаралския двурелсов железопътен маршрут и Трансафганистанската железница, която ще свърже Централна Азия с Южна Азия;

многократно увеличение на пропускателната способност на Северния морски път (СМП) – 100 милиона тона годишно до 2030 г. (сравнимо със Суецкия канал).

= Пробив във финансите:

началото на развитието на Банката за развитие на ШОС, която ще стане основата на независима платежна система за асоциацията, както и ще замени западните депозитари и ще поеме функцията на център за нови видове разплащания, включително цифрови валути и цифрови финансови активи;

взаимно признаване на кредитни рейтинги;

емитиране на руски държавни облигации в юани, което значително ще намали разходите за държавни заеми и обслужване на държавния дълг;

емитиране на съвместни облигации на страните от ШОС;

създаване на алтернатива на SWIFT.

Както заяви Владимир Путин, търговският оборот между Русия и ШОС вече достига 409 милиарда долара годишно, а перспективите са несравнимо по-големи, в резултат на което ШОС може и трябва да се превърне в едно от най-влиятелните обединения в света.

Московската среща изпрати просто и ясно послание към Запада: ако сте готови да водите икономическа война срещу държави, представляващи една трета от световния БВП, бъдете готови да се изправите пред последствията. Защото заплахите и изнудването няма да проработят тук – нападнали сте грешните хора.

Превод: ЕС