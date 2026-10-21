Вашингтон в капана на Ормуз: Защо 16.5 милиона барела дневно не купуват победа над Техеран

/Поглед.инфо/ Военното превъзходство на САЩ и Израел в Близкия изток се сблъсква с фундаментален проблем: невъзможността да превърнат огневата мощ в траен политически резултат. Влошената сигурност в Ормузкия проток, през който въпреки пренасочването продължават да преминават милиони барела петрол дневно, разкрива дълбоката уязвимост на целия Персийски залив. Разпадът на иранската държавност няма да донесе мир, а ще отвори вратата за неконтролируем регионален хаос, с който нито Вашингтон, нито арабските монархии могат да се справят.

По публикации на чуждестранни аналитични центрове и военни наблюдатели. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Военното превъзходство като стратегически безизход

Илюзията, че технологичното превъзходство автоматично води до капитулация на противника, за пореден път катастрофира в пясъците на Близкия изток. В Белия дом продължават да чертаят дилеми, които съществуват само в главите на политическите им стратези — или „сделка“, или пълно унищожение на Ислямската република. Това е инфантилен поглед върху геополитиката. Военната машина на Вашингтон и израелският отбранителен комплекс безспорно притежават разрушителен потенциал. Но разрушението не е политика. То е просто физическо унищожение на инфраструктура.

Дълбоката грешка в сметките на Пентагона се състои в допускането, че с нанасянето на удари по командните пунктове на Корпуса на стражите на ислямската революция (КСИР) системният натиск върху Запада ще изчезне. Реалността е тъкмо обратната. Всяка стъпка към ескалация оголва все повече уязвимостта на самите американски съюзници в Залива.

Анатомия на Ормузкия транспортен възел

По данни на проследяващата платформа Kpler, за периода 1–28 септември ежедневният износ на суров петрол от района на Персийския залив се изчислява на приблизително 16.5 милиона барела. От този обем около 9.9 милиона барела продължават да си проправят път директно през Ормузкия проток. Останалата част се пренасочва чрез сухопътната тръбопроводна мрежа на Саудитска Арабия (по линията East-West Pipeline с капацитет около 5 милиона барела дневно до пристанище Янабу на Червено море) и алтернативните трасета на Обединените арабски емирства (тръбопроводът Хабшан–Фуджера).

Преди изострянето на кризата близо 83% от целия петролен поток на Залива преминаваше през теснината на Ормуз. Днес тази цифра е свита, което показва трескава адаптация на пазара.

Тази статистика обаче има две страни. От една страна, частичното заобикаляне на пролива намалява лостовете за директен рекет от страна на Техеран. За ръководството в Иран фактът, че търговският флот продължава да товари гориво, означава отслабване на абсолютния му монопол върху ценовия шок. Но от друга страна — и тук се крие същинският капан — самият факт, че корабоплаването изисква постоянен военен ескорт от Пети флот на САЩ, претоварване от кораб на кораб (STS) извън рисковите зони и плащане на астрономически застрахователни премии за военен риск, означава само едно: системата за сигурност е срината.

Маршрут / Показател Преди ескалацията В условия на криза Дневен трафик през Ормуз ~13.8 млн. барела ~9.9 млн. барела Алтернативен транзит (тръбопроводи) Минимално натоварване Максимален капацитет (KSA/UAE) Режим на корабоплаване Свободен търговски транзит Военни конвои и претоварване STS Застрахователен риск Стандартни морски тарифи Критично увеличени премии за военен риск

Ограниченията пред опциите на Вашингтон

Какво реално може да направи Вашингтон? Опциите на масата в Ситуационната зала са няколко, но всяка от тях носи със себе си вграден дефект.