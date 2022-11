/Поглед.инфо/ Когато се предоставят непроверени данни

На 1 ноември Световният съвет по златото (WGC) публикува прогнози за световния пазар на злато през третото тримесечие на 2022 г. В частта от доклада, касаеща търсенето на благородния метал, информацията за търсенето на злато от страна на централните банки стана сензационна. Вече писах за това в статията „ Глобалното търсене на злато бие рекорди “.

В световен мащаб нетните покупки (покупки минус продажби) на централните банки са нараснали през тримесечието до почти 400 тона (точно 399,27 тона). За сравнение: през третото тримесечие на миналата година нетните покупки на злато в света възлизат на 90,57 тона. През второто тримесечие на 2022 г. нетните покупки възлизат на 186,03 тона. Според резултатите от трите тримесечия на 2022 г. нетните покупки злато от централните банки възлиза на 673,01 тона.

Централните банки не са достигали такова ниво на покупки дори за цяла година от 1967 г., когато нетните покупки на злато от централните банки възлизат на 1404 тона. Но това беше времето на златно-доларовия стандарт. До 2009 г. централните банки действаха като нетни продавачи на благородния метал, след което се превърнаха в нетни купувачи (общите покупки на всички централни банки в света започнаха да надвишават общите продажби).

Сега да поговорим за нещо друго. Докладът добавя предупреждение към числата относно покупките на злато от централните банки: „ Нетното търсене през третото тримесечие включва значителна оценка на нерегистрираните покупки“. ( Q3 net demand includes a substantial estimate for unreported purchases)

Малко по-надолу се казва: „ Нивото на официално търсене в сектора през третото тримесечие включва комбинация от солидни покупки от централната банка и значително поскъпване на нерегистрирани покупки. » (The level of official sector demand in Q3 is the combination of steady reported purchases by central banks and a substantial estimate for unreported buying.). И така, във връзка с операциите на централните банки се въвежда понятието „нерегистрирани покупки “. Не си спомням този термин в предишни доклади на WGC.

Нито Блумбърг, нито Ройтерс, нито други световни информационни агенции, които разтръбиха сензацията за рекордните покупки на ценния метал от страна на централните банки, не дадоха никакво обяснение.

И как да не обърнете внимание на това явление, ако докладът на WGC предостави информация за нетните покупки на злато през третото тримесечие само на няколко централни банки. Посочени са централните банки на Турция (31 тона), Узбекистан (26 тона), Индия (17 тона), Мозамбик (2 тона), Филипините (2 тона) и Монголия (1 тон). Централната банка на Катар също беше посочена като потенциален купувач (възможна покупка през юли на 15 тона). Общо покупките на злато от тези централни банки възлизат на 63 тона. А това се равнява на едва 15,7% от общата стойност на нетните покупки на благородния метал от всички централни банки през третото тримесечие. Меко казано, голяма странност.

Както се оказа, експерти в различни страни по света са мислили за тази странност. И на 5 ноември на уебсайта на компанията Bullionstar (занимаваща се с търговия със злато, регистрирана в Сингапур) се появи интересна статия на уебсайта на известния анализатор и златен експерт Ронан Манли (Ronan Manly) „ Златният истеблишмънт поддържа тайната на централните банки и не я прави публично достояние ” ( Gold Establishment Supports Central Bank Secrecy instead of Exposing it).

Авторът иронизира твърденията на WGC, че нейните статистики се основават на стабилна, научна методология: „... цифрата от 399,3 t в доклада на WGC включва някои покупки, докладвани от централните банки, както и нечия оценка за голям брой покупки, които не са докладвани никъде. Каква е тази научна методология, ще попитате? Объркани ли сте?

И тогава се оказва, че цифрите за покупките на злато от централните банки са взети от Световния съвет по златото от организация, наречена Metals Focus . Последното е само накратко споменато в доклада. Ронан Манли прегледа цялата информация, съдържаща се в електронната таблица на Excel (приложена към доклада на WGC) и стигна до следния резултат: нетното количество потвърдени (регистрирани) покупки от централните банки за третото тримесечие беше само 89,5 тона. Нерегистрираните покупки възлизат на 310 тона, което се равнява на 77,6% от общите отчетени покупки на злато от централните банки през третото тримесечие на 2022 г. , по мнението на Metals Focus, което е възпроизведено непроменено в доклада на WGC.

Ронан Манли се зае да разбере все пак какво представлява мистериозната организация Metals Focus . И в един от документите на WGC намери нещичко: „Нашите основни данни за търсене и предлагане са предоставени от Metals Focus, водеща независима консултантска компания за благородни метали.

Metals Focus отговаря на строги критерии за предоставяне на данни за търсене и предлагане, включително необходимостта от обширна глобална мрежа, опитен екип и стабилна методология. Тези елементи се комбинират, за да формира основата за съставяне на точни, подробни и прозрачни оценки на търсенето и предлагането на злато .

А по-долу са източниците на информация, използвани от Metals Focus . Първо, месечната финансова статистика на МВФ. Второ, „поверителна информация за незаписани продажби и покупки“. Трето, митническа статистика за търговските потоци.

И Ронан Манли стига до заключението: основният (или може би единственият) източник е вторият от горните - "поверителна информация за незаписани продажби и покупки ." Оттук и такова огромно разминаване между цифрите на официалните транзакции на централните банки в злато и транзакциите, извършени тайно. По-специално, 310 тона нерегистрирани покупки на злато през третото тримесечие не намериха отражение в базата данни на МВФ. От тези 310 тона злато няма и следа във външнотърговската статистика.

Разбира се, има и друга версия откъде са дошли тези 310 тона незаписани (нерегистрирани) покупки на злато. WGC компилира статистика за търсене и предлагане въз основа на балансовия метод. Според този метод търсенето за отчетния период (година, тримесечие, месец) трябва да е точно равно на предлагането. Според резултатите от третото тримесечие, при съставянето на баланса, предлагането на злато може да бъде по-високо от търсенето на същите тези 310 тона от благородния метал. И за да изравнят търсенето и предлагането, експертите на WGC излязоха с тази позиция, наречена „нерегистрирани покупки на злато“. Но всъщност не е имало покупки на злато в размер на 310 тона, това е само представата, хипотезата на експертите.

Въпреки това Ронан Манли все още предполага, че е имало незаписани транзакции. И той се чуди защо Bloomberg , който беше най-шумният тромпетист за сензационния доклад на WGC за третото тримесечие, не се опита да разбере цялата история. В крайна сметка Bloomberg не е само новинарска агенция, тя разполага с мощен контингент от експерти в областта на икономиката, финансите и златото; често се нарича мозъчен тръст.

Ронан Манли посети лондонската централа на Bloomberg ; само в нея персоналът е 4 хиляди души. Наистина ли нямаше на кого да поверят разследването на мистериозната история с нерегистрирани покупки на благороден метал?

"В края на краищата е крайно ненаучно и непрозрачно за Metals Focus и WGC да очакват хората просто да повярват на тези твърдения и е непрофесионално за Bloomberg, Reuters и други да използват тези числа, без да направят свое собствено разследване “, пише Ронан Манли.

Най-изненадващо, Bloomberg и Metals Focus са със седалище в Лондон и на по-малко от миля една от друга. Между другото, Ронан Манли изпрати запитване до Metals Focus относно статистиката за покупките на злато от централните банки, но не получи отговор.

Четейки статия на Ронан Манли, вие мислено изграждате верига от участници в историята: централни банки - Metals Focus - Световен златен съвет - Bloomberg и други световни информационни агенции. Всъщност всички те са част от заговор за запазване на тайните на централните банки в сферата на златото.

Ронан Манли само накратко споменава, че Световният златен съвет е организация, в която членуват 32 от световните златодобивни компании. Гигантите в добива на злато имат неофициални отношения със същите централни банки, координират дейността си с тях, като крият операциите си от любопитни очи.

Както Ронан Манли, така и други независими експерти посочват, че WGC има отличителните белези на златен картел или е част от по-широк златен картел. Той има способността да управлява пазара на благородни метали по различни начини, включително чрез подаване на „необходимата“ информация и укриване на поверителна информация. Вероятно новинарски агенции като Bloomberg и Reuters са в периферията на широкия златен картел. И ядрото на този картел, разбира се, са централните банки.

Ронан Манли завършва статията си със следните думи: „ За съжаление, когато става въпрос за пазара на злато на централната банка, Bloomberg не насърчава сътрудничеството и взаимодействието и не отделя ресурсите си за установяване на факти и разследване. Вместо това Bloomberg използва непроверени данни. Но може би това е, което искат. Защитете тайната на централната банка на пазара на злато, вместо да ги разкривате.“

