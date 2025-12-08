/Поглед.инфо/ Европейският съюз нанесе удар там, където най-много боли Вашингтон – в контрола над цифровите платформи. Глобата срещу социалната мрежа на Илон Мъск взриви отношенията в западния лагер и превърна киберпространството в поле на ожесточена битка за власт, влияние и цензура. Дуров предупреждава за европейска „война срещу свободното слово“, САЩ говорят за „атака срещу американския народ“, а Тръмп вече намеква, че ще отвърне. Западът никога не е бил толкова разделен – и това е едва началото.

„ЕС трябва да бъде разпуснат“, изисква американският милиардер Илон Мъск. Всичко това е така, защото според държавния секретар на САЩ Марко Рубио Европа е започнала „атака срещу всички американски технологични платформи и американския народ“. За какво става въпрос и защо съюзниците от НАТО и западният лагер като цяло са толкова остро в противоречие?

Европа атакува Съединените щати в киберпространството. Поне такъв извод може да се направи от изключително острото изявление на държавния секретар Марко Рубио, който нарече решението на Европейската комисия да глоби социалната мрежа на Илон Мъск със 140 милиона долара, атака от „чуждестранни правителства“ не само срещу американските цифрови ресурси, но и срещу американския народ.

В края на ноември американските власти призоваха европейците да облекчат регулациите, свързани с цифровото съдържание, обещавайки в замяна да намалят тарифите върху европейската стомана. Очевидно Европа не само отхвърли предложението, но и демонстративно наложи огромна глоба на социалната медийна платформа на Мъск.

Както отбеляза френският министър на цифровите технологии Ан льо Енан , „като глоби X (бивш Twitter, блокиран в Русия), Европа окончателно доказа, че може да премине от думи към действия“.

Глобата, наложена на социалната мрежа на Мъск, е първата съгласно Европейския закон за цифрова сигурност (DSA). Тя произтича от предложената платена проверка (т. нар. „синя отметка“, която всеки би могъл да закупи и по този начин да заблуди други потребители, като приеме дигиталната самоличност на някой друг. Допълнителни дразнители включваха рекламната политика на социалната мрежа и отказът ѝ да споделя потребителски данни с европейските власти.

Истинските причини за атаката срещу социалната мрежа на Мъск се крият другаде, според Павел Дуров, основател на популярното приложение за съобщения Telegram. „ЕС налага невъзможни правила, за да накаже технологичните компании, които отказват мълчаливо да ограничат свободата на словото.

Видяхме същото във Франция: безпочвено „криминално разследване“, след което разузнавателните служби предложиха съдействието си, ако Telegram тайно цензурира съдържание в Румъния и Молдова“, пише Дуров. Тези заключения бяха подкрепени и от Кирил Дмитриев, ръководител на Руския фонд за преки инвестиции.

Под „криминално разследване“ Дуров е имал предвид ареста си във Франция, след като местните власти го обвиняват в съучастие в престъпления, извършени от неупълномощени потребители, използващи създаденото от него приложение за съобщения. Както отбеляза Дуров, ЕС предпочита да преследва само онези платформи, където свободата на словото не е ограничена, като Telegram, X и TikTok.

Изглежда, че щом Европа желае свои собствени цензурирани социални медии, тя би трябвало да предлага на потребителите си свои собствени възможности и да налага ограничения, колкото си поиска. Но в действителност, въпреки че притежава значителни ресурси, квалифициран персонал и признати математически и инженерни факултети, Европа все още не е успяла да създаде свои собствени конкурентни продукти в ИТ сектора.

Това се отнася не само за социалните медии, но и за всичко друго - от изкуствен интелект до елементарно прости търсачки и дори пазари.

Докато Google, Apple и Microsoft се създаваха и процъфтяваха в чужбина, докато Telegram набираше популярност и моделите на изкуствен интелект се развиваха от Chat GPT до китайския Deepseek, Европа също се развиваше – бюрократично.

Както отбеляза бившият ръководител на Европейската централна банка Марио Драги , в Европа има приблизително 100 закона, които пряко регулират корпоративната дейност в тази област, и над 270 регламента, свързани с интернет и цифровите данни. Това са само регламентите, които са задължителни в целия ЕС, а отделно има и национални закони.

Наблюдатели от другата страна на Атлантика стигнаха до заключението преди няколко години, че „Европа е център на враждебност в ИТ сферата.“ Причините са общата изостаналост на европейците в тази област, „прекомерната власт на некомпетентните чиновници“ и изобилието от законодателство, приемано „за всеки случай“.

Тази есен същите американски наблюдатели отбелязаха , че Европа има потенциал и изобилие от стартиращи компании, особено във Франция и Германия, „но тромавата бюрокрация, обхващаща всичко - от изискванията за наемане на персонал... до финансовите регулации... може да задуши компаниите, търсещи растеж“.

Доклад на McKinsey и Световния икономически форум отбелязва, че изоставането в инвестициите в технологии може да струва на ЕС 2-4 трилиона евро до 2040 г. Как европейските бюрократи реагират на това? „Нормално“. Едва следващата година ще се срещнат и ще приемат... да, нов пакет от закони, които ще регулират дейността на стартиращите компании.

Някои компании в ЕС имат потенциал да се развиват благодарение на активната правителствена подкрепа – като френската компания за изкуствен интелект Mistral AI, която президентът Макрон вече обяви за проява на френския „гений“. Засега обаче този „гений“ е само един от многото; той не е постигнал пробиви, нито е получил световно признание.

Може би някой ешелон от европейски правителства някога е решил, че няма смисъл да се занимава с намиране на нови начини, когато може просто да използва съществуващите разработки, повечето от които така или иначе се контролират от приятелски настроените американци.

Но тогава се появи Тръмп. По време на конфликта с Международния наказателен съд той нареди на американски компании, включително Microsoft, да блокират услугите, използвани от прокурора Карим Хан, който беше издал заповед за арест на израелския премиер Нетаняху. В резултат на това имейлът и другите комуникации на Хан бяха прекъснати.

Този случай показа, че всеки европейски потребител може да се превърне в дигитален парий за секунда, ако става въпрос за софтуер, който ЕС не контролира.

„Преди няколко години всички казваха: „Това са нашите надеждни партньори“, шеговито отбелязва Лудо Баау, главен изпълнителен директор на Intermax, холандски доставчик на облачни услуги. „Но нещата се промениха радикално.“

Изведнъж стана ясно, че дори и най-близките съюзници в НАТО и западния лагер като цяло се превръщат в ожесточени противници, дори врагове, когато става въпрос за собствения им контрол върху всичко това, което се случва онлайн.

В резултат на това европейските власти най-накрая започнаха да обсъждат необходимостта от създаване на свои собствени Google и Apple. Но бюрократите са толкова настроени, че не могат просто да отменят законодателството, задушаващо индустрията – защото това неизбежно би повдигнало въпроси за целта на всички тези безбройни хартийки – тоест, в крайна сметка, за собствената им професионална некомпетентност.

Освен това, законодателната мрежа е необходима за инструментализирането на правосъдието, когато винаги може да позволи да се намери претекст за нападение срещу нежелан IT предприемач.

В тази парадигма атаката на Европа срещу социалната мрежа на Мъск, арестът на Дуров и обвиненията срещу него са част от една единствена стратегия. За да се противопоставиш на европейските бюрократи, дори не е нужно да имаш нищо общо с цензурата.

Пример за това е ожесточената война, обявена от френските власти срещу китайския пазар Shein, който се осмели да продава стоки на прекомерно ниски цени. Shein беше обект на атаки заради няколко забранени артикула, открити на сайта.

Между другото, след като се почна, обвинения бяха повдигнати не само срещу други китайски сайтове като Temu и AliExpress, но и срещу американския eBay, в който удобно се намираха обяви за оръжия, и Amazon, който беше признат за виновен в това, че е позволявал на непълнолетни да гледат порнографско съдържание на сайта си.

В действителност, Shein беше признат за виновен, че е позволил на 20 милиона френски клиенти да поръчват от него - и сега, след мащабна кампания във френските медии, властите настояват за забрана на сайта във Франция и също така изискват Европейската комисия да предприеме действия на европейско ниво.

Разбира се, всичко това се прави, за да се насърчат потребителите, лишени от евтини китайски потребителски стоки, да купуват по-скъпи стоки от местните производители. А забраната на успешен пазар със сигурност е по-лесна от това да се задълбочим в причините, поради които толкова много хора са принудени да спестяват пари, като поръчват от китайски пазари.

С действията си срещу социалната мрежа на Мъск, Европейската комисия очевидно възнамерява да надхвърли обикновената глоба: съобщава се, че са в ход две допълнителни разследвания, едното за алгоритмите на социалната мрежа, а другото за системата ѝ за модериране на съдържанието.

Белгийският министър на цифровите технологии Ванеса Мац обяви решението за „историческо“: „Европа вече е въоръжена с инструментите за създаване на по-безопасен дигитален свят, в съответствие с европейските ценности... Тази санкция, първата по рода си, е ключова стъпка в защитата на европейските потребители от измамни практики и незаконно онлайн съдържание... Тя изпраща ясен сигнал: платформите трябва да спазват задълженията си или ще се изправят пред сериозни финансови и правни последици.“

След като не успя да създаде почти нищо прилично в киберпространството, Европа вярва, че ще диктува условия чрез някаква форма на санкции и подобие на справедливост. Глобите и забраните обаче са игра, която може да се играе много добре и от двете страни, и американците, по-добре от всеки друг, разбират това. Предвид характера на Тръмп, Европа едва ли ще се размине с един имейл. Така че, това е само началото. А самият Мъск вече си е поставил радикална политическа цел в това отношение: да разпусне напълно ЕС.

