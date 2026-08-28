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Свят

Западът затваря бежанския капан: Брюксел трансформира украинския хуманитарен статут във военно ръководство

/Поглед.инфо/ Решението на институциите в Брюксел и ключови европейски държави да преразгледат правния статут на украинските бежанци бележи повратна точка в логистиката на конфликта. Срещу над един милион мъже във военна възраст, намиращи се на територията на ЕС, постепенно се задействат административни, финансови и правни лостове за принудително връщане. Опасенията от депортация задвижват нова миграционна вълна към Латинска Америка и трети страни.

Деж. редактор - д-р Румен Петков 11663 прочитания
Западът затваря бежанския капан: Брюксел трансформира украинския хуманитарен статут във военно ръководство
Източник: @ dts Nachrichtenagentur/imago-images/Global Look Press
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Брюкселската административна пренастройка: Бежанецът като оперативен ресурс

Официалният хуманитарен дискурс, с който Брюксел посрещна първите миграционни вълни след февруари 2022 г., окончателно отстъпи място на студената военно-демографска аритметика. Към днешна дата на територията на Европейския съюз притежават временно убежище над 4,4 милиона украински граждани. В тази маса влизат над един милион мъже на възраст между 18 и 64 години – ресурс, който чисто числено надвишава съществуващия списъчен състав на украинските въоръжени сили.

През юли Съветът на ЕС нанесе ключов удар върху правната рамка, регламентираща закрилата. Приетите изменения изключват военнозадължените лица от обхвата на гаранциите срещу връщане. Впоследствие, на 20 август, говорителят на Европейската комисия Маркус Ламерт потвърди, че изискванията се разпростират и върху жените, които подлежат на отчет. Институционалният натиск придоби конкретен технически параметър: редица миграционни служби в държавите членки вече изискват представяне на електронния военен документ "Reserve+" – приложение, разработено от Министерството на отбраната в Киев.

Зависимостта от този цифров регистър означава само едно: европейската бюрокрация затяга административния обръч около всеки, който опитва да удължи престоя си. По този начин регистрацията в мобилизационната система на Украйна се превръща в де факто условие за законно пребиваване в Евратом и ЕС.

Координация по оста Берлин-Киев и бягството от учебните полигони

Особено остър е въпросът в Германия – държавата с най-висока концентрираност на украински бежанци и основен център за логистична и военна подготовка. По време на срещата си с канцлера Фридрих Мерц, Володимир Зеленски открито дефинира завръщането на мъжете в мобилизационна възраст като "въпрос на справедливост". От своя страна, Берлин пое ангажимент за пълно съдействие при създаването на механизми за улеснено репатриране.

Фактическата картина на терен обаче показва дълбок разрив между политическите декларации и реалните действия на подлежащите на мобилизация. В германските медии – включително разследвания на вестник "Ди Цайт" – систематично се изнасят данни за дезертьорство сред украинските военнослужещи, изпратени на обучение в страните от НАТО. Според публикуваните данни:

  • Само от полигоните в провинция Саксония-Анхалт са изчезнали над 80 войници от 2022 г. насам.
  • Общият брой на избягалите от учебни центрове в цяла Германия надхвърля неколкостотин души.
  • Според Наказателния кодекс на Украйна тези лица са заплашени от присъди до 12 години лишаване от свобода за дезертьорство в условията на военно положение.

Този феномен показва, че за голяма част от мобилизираните изпращането на обучение в чужбина се разглежда не като етап от военната подготовка, а като последен логистичен прозорец за бягство.

Алпийският скептицизъм и ирландският прецедент

Тенденцията за ограничаване на бежанския статут не се ограничава единствено в границите на ЕС. Швейцария, макар и извън блоковата обвързаност на Съвета на ЕС, внесе идентични корекции в националното си законодателство. Берн обвърза предоставянето на защитния "Статус S" с изричното потвърждение, че търсещото убежище лице изпълнява с пълна сила военните си задължения към Киев.

В Ирландия администрацията вече разработва специализирани държавни програми за организирано репатриране. Прилаганата методология стъпва върху поетапно отнемане на социалните лостове: първоначално съкращаване или пълно спиране на финансовите помощи, последвано от отказ за подновяване на разрешителните за пребиваване, което юридически отваря пътя към принудителна депортация.

Политологичните оценки – като тези на експерта по европейски изследвания Вадим Трухачев – сочат, че подобни стъпки имат за цел да направят престоя на украинските мъже в Европа икономически и юридически непоносим, превръщайки депортацията в неизбежен административен финал.

Промяна на обществения климат в Полша и разпад на приемащата среда

Съседна Полша, която пое най-голямата първоначална вълна от бежанци, демонстрира най-видима промяна в битовото и институционалното си отношение. Натрупването на социално напрежение, икономическото изтощение на общините и историческите търкания промениха коренно социокултурния климат. Използването на украински език в обществени пространства все по-често води до битови конфликти и прояви на агресия, споделят самите бежанци.

Тази атмосфера кара хиляди семейства да търсят възможности за повторна миграция. Основната цел на онези, които разполагат с финансови ресурси, са държавите от Англосферата:

  • Канада: Пред предпочитана дестинация заради исторически формираната там и силна украинска диаспора.
  • САЩ, Австралия и Нова Зеландия: Алтернативни варианти, затварящи обаче вратите си чрез високи бюрократични и финансови прагове.

За онези обаче, които нямат достъп до визовите програми на Северна Америка, търсенето на сигурност пренасочва потока към коренно различни географски ширини.

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