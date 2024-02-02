/Поглед.инфо/ Разговор на Симеон Миланов с доцент Валентин Вацев:

- Ще остане ли 2023 в историята като водораздел?

- Победени ли са китайските троцкисти от Си Дзинпин?

- Трансформира ли войната руския частно-олигархичен капитализъм в държавен капитализъм?

- Знае ли Русия каква Победа иска и какво да прави с нея?

- Какво показва ситуацията в Тексас и има ли пропаст в американското общество?

- Разделен ли е още руският елит и чиновничество?

- Има ли Европа още шанс за субектност и независимост?

- Веднъж пуснати на свобода, ще се ограничат ли "боговете на войната" до Украйна, Газа и Йемен?

/ВИДЕО/

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