/Поглед.инфо/ Разговор на Симеон Миланов с доцент Валентин Вацев:
- Ще остане ли 2023 в историята като водораздел?
- Победени ли са китайските троцкисти от Си Дзинпин?
- Трансформира ли войната руския частно-олигархичен капитализъм в държавен капитализъм?
- Знае ли Русия каква Победа иска и какво да прави с нея?
- Какво показва ситуацията в Тексас и има ли пропаст в американското общество?
- Разделен ли е още руският елит и чиновничество?
- Има ли Европа още шанс за субектност и независимост?
- Веднъж пуснати на свобода, ще се ограничат ли "боговете на войната" до Украйна, Газа и Йемен?
/ВИДЕО/
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