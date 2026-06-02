„Мушиците“ пред очите не винаги са безобидни: кога един привидно дребен симптом може да се окаже предупреждение

Малки точки, нишки, паяжини или полупрозрачни сенки, които сякаш плуват пред очите и се движат заедно с погледа. Повечето хора поне веднъж са ги виждали. Често ги наричаме просто „мушици“ пред очите и рядко им обръщаме особено внимание.

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В много случаи това наистина е нормална част от стареенето на окото. Но нов анализ на данни от първичната медицинска помощ в Нидерландия показва, че внезапната поява на такива симптоми не бива автоматично да се приема за нещо безобидно. В определени случаи тя може да бъде ранен сигнал за разкъсване или отлепване на ретината – състояния, при които навременната диагноза е от решаващо значение за запазването на зрението.

Какво представляват „мушиците“?

Вътрешността на окото е изпълнена с прозрачна гелообразна субстанция, наречена стъкловидно тяло. С възрастта тя постепенно променя структурата си, втечнява се и започва да се свива. В резултат се образуват малки сгъстявания и влакна, които хвърлят сенки върху ретината.

Именно тези сенки виждаме като плаващи точки или нишки.

При повечето хора процесът е естествен и не води до сериозни последствия. Често симптомите са по-видими при гледане към светъл фон – синьо небе, бял лист хартия или компютърен екран.

Какво показват новите данни

Изследване, публикувано в медицинското списание Annals of Family Medicine, анализира повече от десетилетие данни от общопрактикуващи лекари в Нидерландия.

Резултатите показват, че рискът от разкъсване или отлепване на ретината при пациенти, потърсили медицинска помощ заради новопоявили се зрителни симптоми, е по-висок, отколкото често се предполага.

При хората, които съобщават за внезапна поява на плаващи петна в зрението, рискът от установено разкъсване или отлепване на ретината достига около 6%. При комбинация от плаващи петна и светкавици в периферното зрение рискът надхвърля 8%.

Макар тези проценти да означават, че повечето пациенти няма да имат сериозен проблем, те са достатъчно високи, за да оправдаят бърз преглед при офталмолог.

Защо ретината е толкова важна

Ретината е тънкият слой нервна тъкан в задната част на окото, който преобразува светлината в сигнали за мозъка.

Когато в нея се появи разкъсване, течност може да проникне под повърхността ѝ и постепенно да я отдели от подлежащите тъкани. Така възниква отлепване на ретината.

Особено коварно е, че процесът обикновено не причинява болка. Човек може да продължи ежедневните си дейности, без да подозира, че зрението му е застрашено.

Ако лечението се забави, последствията могат да бъдат трайни.

Кои хора са по-застрашени

Специалистите посочват няколко групи с по-висок риск:

хора с висока късогледство;

пациенти след операция на катаракта;

хора с предишни травми на окото;

пациенти с фамилна история на отлепване на ретината;

хора, които вече са имали подобен проблем в другото око.

При тях появата на нови зрителни симптоми заслужава особено внимание.

Кога трябва да потърсим лекар незабавно

Офталмолозите препоръчват спешен преглед при някой от следните симптоми:

внезапна поява на множество нови „мушици“;

светкавици или проблясъци в периферното зрение;

усещане за сянка, завеса или тъмна област, която постепенно закрива част от зрителното поле;

рязко замъгляване на зрението;

внезапно намаляване на зрителната острота.

Особено тревожен е случаят, когато симптомите се появят внезапно и само в едното око.

Не всяка „мушица“ е повод за тревога

Важно е да се подчертае, че огромна част от плаващите петна в зрението са свързани с нормални възрастови промени.

Много хора живеят години наред с няколко малки плаващи сенки, без те да причиняват проблеми. С течение на времето мозъкът дори започва да ги игнорира и човек почти престава да ги забелязва.

Разликата е в промяната. Ако симптомите са стари, стабилни и непроменени, рискът обикновено е нисък. Ако обаче се появят внезапно или рязко се увеличат, ситуацията е различна.

Ранната реакция спасява зрението

Съвременната офталмология разполага с ефективни методи за диагностика и лечение на ретиналните разкъсвания. В много случаи навременно откритият проблем може да бъде овладян с лазерна процедура, преди да се стигне до сериозно отлепване на ретината.

Затова специалистите съветват хората да не пренебрегват внезапните промени в зрението си.

Повечето „мушици“ са просто част от естественото стареене на окото. Но понякога зад тях може да се крие нещо много по-сериозно. А когато става дума за зрението, няколко дни забавяне могат да направят огромна разлика.