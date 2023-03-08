/Поглед.инфо/ Публикуваме листата на кандидатите за депутати от Коалиция "ЛЕВИЦАТА!" в 11 МИР - Ловеч

Д-р Румен Вълов Петков – водач на листата, журналист, доктор по философия, главен редактор на сайта Поглед.инфо Йорданка Йовкова Йовева - живее в Ловеч, завършила е право в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ Анета Иванова Първанова – висше образование, магистър по педагогика, работи като учител в с. Черни Осъм Виктория Тодорова Кръстева - от Ловеч, висше образование, специалност „Компютърни системи“, Технически университет - Габрово. Собствен бизнес в сферата на услугите и търговията. Симона Станиславова Стоянова-Тодорова, от Варна, живее в Тетевен , образование висше, магистър икономически науки Евгени Милков Елисеев – Троян, средно образование, строителен техник, собствен строителен бизнес Виолета Тодорова Иванова – Ябланица, висше образование - педагогика. Работи като ресурсен учител. Симеон Цветанов Миланов – журналист, историк, Софийски университет „Св. Климент Охридски“, водещ ТВ предаване в сайта Поглед.инфо.

Доц. Валентин Вацев, проф. Л. Георгиев и Зорница Илиева - с геополитически десант в Ловеч на 9.03.2023 г./Четвъртък/

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