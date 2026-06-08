Дарина Григорова: България оцеля не заради Брюксел, а заради православието

/Поглед.инфо/ В предаването „Конкретно“ на Георги Стамбулиев проф. Дарина Григорова прави необичаен и провокативен прочит на съвременните конфликти, като ги разглежда не само като геополитическо противопоставяне, а като продължение на многовековна цивилизационна битка. Според нея истинската идентичност на България е свързана с православието, а ударите срещу традицията, историческата памет и духовните устои са част от по-широк процес на културно и ценностно преформатиране на обществата. Разговорът преминава през темите за Украйна, ролята на Църквата, кризата на европейската идентичност, българското самосъзнание и мястото на България между Изтока и Запада. Във втората част на предаването проф. Дарина Григорова отговоря изцяло на въпроси от публиката , която е в студото на Поглед.инфо.

Проф. Дарина Григорова гостува в предаването „Конкретно“ с Георги Стамбулиев за един от най-дълбоките въпроси на съвремието – каква е истинската битка зад политическите и военните конфликти на нашето време.

В разговора се обсъждат православието като основа на българската идентичност, духовните измерения на кризата в Украйна, отношението към историческата памет, ролята на Българската православна църква и опитите за пренаписване на цивилизационните ориентири на Европа.

Според проф. Григорова България остава геополитически зависима, но продължава да притежава огромно духовно значение, което често остава недооценено както отвън, така и отвътре.

Втора част:..

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