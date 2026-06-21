Американски учени използват дълбоко обучение, за да извлекат имунни защити от протеини, свързвани с Алцхаймер

/Поглед.инфо/ На фона на хроничния недостиг на нови антибиотични молекули и прогресиращата неефективност на конвенционалната фармацевтична индустрия, изследователски екип от Медицинския факултет „Перелман“ към Университета на Пенсилвания пренасочва търсенето към неочаквана и досега считана за изцяло деструктивна територия – прионите. Чрез платформа за дълбоко обучение са сканирани милиони къси пептидни фрагменти, което позволява идентифицирането на нов клас потенциални препарати, наречени „прионини“. Тези структури показват способност да разрушават бактериалните мембрани на силно резистентни патогени, без да проявяват незабавна токсичност към човешки клетки. Изследването повдига въпроси относно неподозирани връзки между протеиновата агрегация и вродения имунитет, докато логистиката на световното здравеопазване спешно изисква алтернативи на пробитите антибиотични линии.

Логистичният тупик на фармацевтичните заводи и неочакваният завой към патологията

Световният капацитет за борба с инфекциозните заболявания изпитва сериозен недостиг на нови молекули, тъй като класическият модел за синтез и откриване на антибиотици отдавна е достигнал тавана на икономическа рентабилност и биологична ефективност. На този фон проучване, публикувано в научното издание Nature Microbiology, пренасочва фокуса на научното внимание от конвенционалния химически синтез към ресурсите, скрити в най-опасните структури на невродегенерацията. Екипът от Медицинския факултет „Перелман“ към Университета на Пенсилвания е насочил изчислителна мощ към изследване на прионите – неправилно сгънати протеини, които в медицинската практика са известни единствено като причинители на фатални и нелечими дегенеративни процеси в мозъка.

Индустриалният и клиничен контекст изисква преразглеждане на наличните биологични ресурси. Търсенето на нови терапевтични средства се сблъсква с факта, че бактериалните щамове развиват резистентност по-бързо, отколкото заводите могат да преструктурират производствените си линии. Използването на алгоритми за извличане на полезни компоненти от протеини, свързани с болести като Алцхаймер или прионови инфекции, изглежда логично решение за оптимизация на процеса, но съдържа редица системни неясноти. Ранните опити в тази посока показаха, че фрагменти от амилоид-бета притежават способност да увреждат микроби, но липсата на мащабни данни възпираше индустриалното им приложение.

Алгоритмичната цедка: Платформата APEX 1.1 и обработката на пептидни масиви

За целта на изследването е използвана платформа за дълбоко обучение, обозначена като APEX 1.1. Машинният модел е натоварен със задачата да извърши масиран скрининг на 19,3 милиона къси пептидни фрагмента, извлечени от база данни с 2897 прионни и прионоподобни протеини. Този тип изчислителна селекция се налага поради невъзможността за чисто механично и лабораторно тестване на толкова големи обеми от суровина в реално време. Алгоритъмът прогнозира антибиотичната активност на базата на аминокиселинните последователности, в резултат на което са филтрирани 1179 потенциални антимикробни пептида, наречени от авторите „прионини“.

Ръководителят на изследването Сесар де ла Фуенте посочва, че технологията позволява да се погледне в скрити слоеве на биологичната материя, където протеини, натоварени с негативна клинична история, могат да кодират терапевтични компоненти. Аналитичните съмнения обаче остават: изчислителната прогноза на софтуерната платформа тепърва трябва да доказва своята устойчивост извън контролираната дигитална среда. Проблемът при машинните симулации често се състои в разминаването между теоретичната способност за свързване на молекулата и реалното й поведение в сложна биохимична среда, където фактори като киселинност, ензимна деградация и логистика на доставката до засегнатите тъкани променят крайния резултат.

Лабораторна верификация и миши модели под натиска на Acinetobacter baumannii

За преодоляване на софтуерната условност, изследователите са преминали към реален лабораторен тест на 75 от най-високо оценените от алгоритъма пептиди. Тези проби са изправени срещу 11 патогена, включително мутирали щамове с висока резистентност към масовите лекарствени препарати. Данните от експериментите показват, че 59 от тестваните молекули потискат развитието на поне един бактериален щам, а 42 пептида демонстрират активност при ниски концентрации, което е критичен показател за ограничаване на производствените разходи при евентуално бъдещо индустриално внедряване.

Механизмът на действие на активните прионини се състои в директно разрушаване на бактериалните мембрани – физическо въздействие, което затруднява микробите в изграждането на бърза еволюционна защита в сравнение с химическите блокади. По отношение на безопасността, 16 от пептидите не са предизвикали разрушаване на червени кръвни клетки или токсични реакции в човешки тъкани при максимални дози. За финално потвърждение на концепцията, два конкретни пептида – единият изолиран от гъбички, а другият от кръгъл червей – са приложени върху живи модели (мишки), инфектирани с Acinetobacter baumannii. Този патоген представлява една от сериозните пробойни в болничната хигиена и терапията в световен мащаб. Резултатите показват свиване на бактериалния товар по кожата на животните, съизмеримо с действието на стандартния, но силно токсичен полимиксин B, без да се наблюдава загуба на тегло или видими признаци на остро системно отравяне.

Границите на научния оптимизъм и въпросът за имунния ресурс

Въпреки реализираните положителни резултати в лабораторни условия, изследването не дава отговор на фундаменталния въпрос дали тези процеси протичат естествено в живия организъм при инфекция. Настоящата разработка не променя факта, че неправилно сгънатите приони остават фатални за нервната система, нито доказва, че тялото използва прионоподобни агрегати като заложена имунна отбрана. То по-скоро разкрива технологична възможност за утилизация на сложни протеинови масиви, които до момента бяха извън обсега на биотехнологичните компании.

Интегрирането на изкуствен интелект в търсенето на „криптирани пептиди“ е опит за заобикаляне на десетилетния застой в откриването на антибиотици. Но превръщането на една компютърна прогноза или успешен миши модел в готов за пазара лекарствен продукт, преминал през три фази на клинични изпитвания, изисква сериозен финансов ресурс и години технологично време. Докато заводите продължават да бълват остарели формули, към които бактериите вече имат изградена резистентност, научната общност ще се налага да търси решения в опасни и гранични зони на биологията, балансирайки между патологията и терапевтичния потенциал.