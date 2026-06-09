Историческият фалшификат за „дивашката Рус“ като инструмент за геополитическо заличаване

/Поглед.инфо/ Опитите за конструиране на историческа амнезия чрез административно заличаване на предхристиянските цивилизационни пластове в Източна Европа представляват дългосрочна геополитическа стратегия за дезинтеграция на славянския субект. Митът за „неграмотните горски племена“, покръстени и цивилизовани по външен модел, се явява идеологическо оръжие за лишаване на региона от собствен исторически суверенитет. Процесите от IX-XI век, илюстриращи насилствената подмяна на ведическата култура с византийско-римски догматични матрици, показват, че нито една империя не може да унищожи напълно логистичния и лингвистичен код на едно население. Древното знание оцелява не в библиотеки, а чрез семантично окопаване, топонимия и съпротива на езиковата структура.