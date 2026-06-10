/Поглед.инфо/ Модерната геополитическа реалност изисква нещо повече от конвенционален анализ на фронтовите линии и търговските дефицити – тя налага дълбоко вникване в технологичните и научни направления, които държавите използват за вътрешна легитимация и стратегическо оцеляване. В рамките на руската държавна инициатива „Десетилетие на науката и технологиите“, обявена с декрет на президента Владимир Путин, в Москва се проведе Международният юбилеен фестивал SCIENCE 0+. Основният акцент на събитието, разгърнато в Научния център „Россия“, бе изложбата „Вашата квантова вселена“ и нейният централен елемент „Квантовият лабиринт“. Докато публиката наблюдава дигиталните си двойници, илюстриращи интерпретацията на Хю Еверет за многото светове и концепцията за квантовото безсмъртие на Макс Тегмарк, зад кулисите стои ясната логистична и финансова рамка на руския военно-промишлен комплекс. Държавното финансиране за инфраструктурни обекти, модерни университетски кампуси и специализирани грантове има една основна цел – бързо запълване на кадровия дефицит в сектора на микроелектрониката, квантовите изчисления и лазерните технологии, които са критично важни за оцеляването на държавната машина под санкционен натиск.

Теоретичният лукс на Мултивселената срещу суровия недостиг на силиций

Самата концепция за квантово безсмъртие, формулирана от физика Макс Тегмарк през 1998 г. като мисловен експеримент над интерпретацията на Хю Еверет за многото светове от 1957 г., предполага съществуването на безкраен брой паралелни реалности. При всеки квантов избор Вселената се разклонява, като съзнанието на субекта по дефиниция продължава да съществува единствено в онези клонове на реалността, където условията позволяват неговото физическо оцеляване. Този теоретичен модел, макар и привлекателен за научнопопулярния наратив и визуалните симулации в московския „Квантов лабиринт“, рязко контрастира с материалната реалност на руската икономика. Докато дигиталните двойници на посетителите преминават през виртуални стени и илюстрират суперпозицията на микрочастиците, реалният руски технологичен сектор се сблъсква с лимитиран достъп до литографско оборудване и критични компоненти за квантови сензори.

Числата не потвърждават версията за пълна технологична автономия, която се лансира по време на фестивала. Държавната корпорация „Росатом“, която управлява редица проекти в областта на квантовите изчисления, е принудена да пренасочва огромни финансови ресурси за паралелен внос и замяна на западни индустриални компоненти с китайски аналози. Проблемът не е в липсата на теоретична мисъл – руската школа в лицето на институти като Физическия институт „Лебедев“ (ФИАН) запазва високо ниво на експертност – а в липсата на производствена база за комерсиализация и мащабиране на тези технологии. На практика, иммерсивната изложба служи като параван, целящ да привлече млади кадри в заводите и лабораториите, където недостигът на инженери се усеща все по-осезаемо поради демографския натиск и индустриалната мобилизация.

Държавният капитализъм и логистиката на образователния апарат

Организирането на събития като SCIENCE 0+ в рамките на инициативата „Наука наблизо“ е част от по-широка стратегия за централизирано управление на човешкия ресурс. Изграждането на нови университетски кампуси и разширяването на програмите за грантове, контролирани от Министерството на науката и висшето образование на РФ, не са плод на чист алтруизъм или академичен ентусиазъм. Това е логистична операция по насочване на човешки поток към сектори с висока добавена стойност и стратегическо значение за държавната сигурност. Квантовите компютри и сензори, които на фестивала се представят като забавни дигитални атракции, в реалността са фундаментът на утрешните шифровъчни системи, радари и системи за насочване.

Това изглежда логично като държавна политика, но има един проблем: ефективността на тези инвестиции остава под въпрос поради системната корупция и бюрократизация на научните среди. Големите обещания за квантов скок в изчисленията се сблъскват с реалността на бюджетните съкращения в гражданските пера за сметка на отбранителния сектор. Финансирането на лабораториите е строго условно и обвързано с бързи приложни резултати, което عموما убива фундаменталната наука, от която произтичат същите тези квантови теории. Подобни процеси на преориентиране на научния потенциал към чисто утилитарни военни нужди вече сме анализирали в материалите ни за реорганизацията на източноевропейския промишлен комплекс.

Илюзията за оцеляване и политическият фатализъм

Пренасянето на квантовите метафори в политическото и социално пространство разкрива интересни психологически деформации. Хипотезата, че съзнанието винаги избира клона на реалността, в който субектът е жив, перфектно корелира с политическия фатализъм, обхванал голяма част от руското общество. Според тази логика, независимо от икономическите пробойни, санкционния натиск и умората от продължаващия конфликт, системата винаги ще намери начин да продължи съществуването си, намирайки се в състояние на постоянно „командно дишане“. Но докато в теоретичната физика котката на Шрьодингер може да си позволи лукса да бъде едновременно жива и мъртва, в икономиката ресурсите са крайно количество.

Инфраструктурата на руската наука – от суперкомпютърните центрове в Новосибирск до новите кампуси в Москва – зависи от конкретни доставки на охладителни системи, оптични кабели и специализирани химикали. Твърденията на официалните източници за пълно съответствие между научния капацитет и нуждите на пазара не могат да бъдат независимо потвърдени. Напротив, независими икономически анализи сочат, че руският клон на реалността в момента се крепи на извънредни финансови инжекции от петролните приходи, които се пренасочват към технологичния сектор, за да се поддържа илюзията за иновативно развитие. Когато тези ресурси започнат да пресъхват, квантовият лабиринт на руската икономика ще се сблъска с много по-прозаични закони – тези на класическата термодинамика и пазарния дефицит.