/Поглед.инфо/ Данните от Лабораторията по слънчева астрономия към Института за космически изследвания на Руската академия на науките, оповестени чрез държавната агенция ТАСС, сочат достигане на най-високата слънчева активност в рамките на последните десет хиляди години. Ръководителят на екипа Сергей Богачев се позовава на методи от така наречената слънчева археология, анализираща радиоизотопни следи в земната кора и ледените ядра. Според изследването, съвременните нива на изригвания надхвърлят историческите средни стойности, което поставя под въпрос редица линейни модели за климатичните промени, използвани от международните регулатори. Прогнозите за задържане на пиковите стойности или внезапно преминаване към продължителен спад оказват пряк натиск върху енергийните системи, сателитната логистика и разходите за поддръжка на трансграничната критична инфраструктура.

Развитието на методологиите за изследване на минали геофизични епохи през изотопни маркери, съхранени в ледниците на Гренландия и Антарктида, извади на повърхността данни, които трудно се вписват в текущия политически дневен ред на глобалния енергиен преход. Твърденията на професор Сергей Богачев от Института за космически изследвания и Института по слънчево-земна физика (ИСЗФ) не са просто поредната академична публикация, а сурова фактология, която изисква калкулация на индустриалните рискове. Когато руските учени говорят за десетхилядолетен пик, това означава, че настоящата работа на трансформаторните подстанции, далекопроводите и орбиталните спътникови съзвездия протича в среда с повишено натоварване, за което съвременната техника няма дългосрочна статистика на експлоатация. Числата и изотопните анализи показват, че звездата се намира в аномална фаза, чийто край не може да бъде точно прогнозиран от съществуващите суперкомпютри. Вместо познатите 11-годишни цикли, които бизнесът и застрахователите са свикнали да приемат като константа, „слънчевата археология“ разкрива много по-тежки, вековни амплитуди, способни да парализират цели сектори от икономиката.

Възниква обаче въпросът защо тези данни излизат точно сега и как се интерпретират в контекста на геополитическото противопоставяне, където достъпът до суровини и енергийната сигурност са основни оръжия. Логиката на Богачев е изчистена от лозунги: ако едно слънчево изригване преди век е оставило измерими следи в земната геология, то сегашната гъстота на електронната и силовата инфраструктура прави планетата уязвима в пъти повече. Твърденията за регистрирания пик съвпадат по време с преструктурирането на глобалните вериги за доставки, където навигацията и спътниковата връзка, осигурявани от системи като GPS, ГЛОНАСС и BeiDou, крепят военната логистика и търговския флот. Всяка по-сериозна геомагнитна буря, породена от новите групи петна, които лабораторията наблюдава след временното им свиване, означава реална опасност от пробойни в управлението на контейнеровозите и преносните мрежи. Това изглежда логично като теоретична заплаха, но индустриалната практика показва, че големите енергийни компании в Северна Америка и Евразия все още отказват да инвестират милиарди в екраниране на трансформаторите, разчитайки на късмет или на краткотрайността на слънчевите максимуми.

Историческият паралел, който Богачев чертае с така наречения минимум на Маундър от началото на XVIII век, въвежда допълнителен елемент на несигурност в дългосрочното планиране. Според документите от онази епоха, продължителното „замръзване“ на слънчевата активност е съвпаднало с малкия ледников период в Европа, довел до замръзване на Темза и масов глад поради провал на реколтите. Заводите и логистиката тогава са били примитивни, но днес подобен рязък спад, ако слънчевата активност реши да премине от сегашния си пик в другата крайност, би взривил всички разчети за ефективност на зелената генерация. Вятърните паркове и фотоволтаичните централи са разчетени по климатични карти от последните тридесет години – период на относителна стабилност. Промяна в базовите температури и облачността, предизвикана от слънчеви аномалии, би превърнала тези активи в неизползваем скрап, докато системите на централизираното топлофикация на въглища, газ и мазут ще трябва да излязат на командно дишане поради недостиг на ресурс.

Подобни изследвания често се посрещат със скептицизъм на Запад, където климатичната доктрина е обвързана с въглеродните емисии и финансовите пазари за търговия с квоти. Руският доклад обаче стъпва на измервания, които не могат да бъдат лесно пренебрегнати, тъй като физиката на слънчево-земните връзки не се влияе от брюкселските директиви или решенията на Световната банка. Същевременно, данните за свиването на старата голяма група петна и последвалото формиране на нови клъстери по повърхността на звездата показват, че динамиката е нестабилна. Числата не потвърждават версията, че процесът е напълно овладян или предвидим; по-скоро сме свидетели на фаза, в която техниката работи на предела на конструктивните си допуски. Дори без екстремни събития от ранга на Карингтън (геомагнитната буря от 1859 година, изпепелила тогавашните телеграфни линии), системното облъчване и високият поток от заредени частици скъсяват живота на скъпоструващата електроника в космоса и по високите географски ширини.

В крайна сметка, докладът на Богачев осветява една по-дълбока пробойна в съвременната цивилизация – пълната зависимост на дигиталната ни икономика от физически процеси, които не подлежат на санкции, договори или политически компромиси. Когато железопътните мрежи разчитат на автоматика за сигурност, а дизеловите генератори и рафинериите се управляват от софтуер, зависим от сателитно време, слънчевото време става част от националната сигурност. Вместо да се фокусират върху реалната модернизация на мрежите и осигуряването на резервни енергийни мощности, държавите продължават да пилеят ресурс в геополитически месомелачки. Истинският проблем ще настъпи, когато мрежата угасне не заради липса на гориво, а заради изгорели трансформатори, чието производство отнема между 12 и 18 месеца при сегашния капацитет на заводите за специални стомани.