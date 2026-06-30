Удобството да си жертва: Как да спрем да търсим виновни и да си върнем контрола

/Поглед.инфо/ Външните обстоятелства – от ценовите индекси на стоковите борси до техническото състояние на общинската инфраструктура – редовно се използват като универсално легитимационно основание за индивидуалния отказ от действие. Когато жизненият стандарт или непосредствената жизнена среда се влошават, най-бързата психологическа компенсация се постига чрез прехвърляне на вината върху абстрактни административни структури, мениджмънт или политически субекти. Този механизъм за облекчаване на вътрешното напрежение обаче има нулева икономическа и логистична стойност. Статистическите данни от социологическите проучвания през последните две години показват дълбока ножица между декларираната готовност за самостоятелно справяне с кризисни ситуации и реалното свиване на личната сфера на влияние до рамките на собственото домакинство, което блокира възможностите за колективен натиск на ниско равнище.

Психологическата компенсация като заместител на административния натиск

Редовното сочене с пръст към външни виновници – управляващи компании, общински чиновници, корпоративни бордове или правителствени кабинети – изпълнява прецизно дефинирана функция в икономиката на човешката психика. То осигурява незабавно саниране на собственото его, спестявайки дискомфорта от признанието, че дадена позиция е била загубена поради пасивност, закъснение или лош разчет на личните ресурси. Седенето в кухнята, писането в социалните мрежи и безкрайното възпроизвеждане на гняв създават симулация на ангажираност, която обаче не променя нито един материален параметър на реалността. Проблемите с течащите покриви, занемарените междублокови пространства или сриващите се семейни бюджети не се решават чрез натрупване на реторическо възмущение. Гневът, който не се материализира в конкретно правно или административно действие – писма с обратна разписка, съдебни искове, организиране на етажна собственост или финансова реорганизация – се превръща в чиста загуба на енергия.

В съветската и руската психологическа школа тази динамика отдавна е разчетена чрез инструментариума на екстерналния и интерналния локус на контрола. Методът USK, разработен от Бажин, Голинкина и Еткинд въз основа на концепциите на Джулиан Ротър, ясно разграничава субектите, които търсят причините за жизнените си резултати в собствените си решения, от тези, които приписват всичко на случайността, системата или висшестоящите фактори. Практиката показва, че докато единият тип наемател прекарва десетилетие в пасивно недоволство от амортизираната сграда, другият задейства писмени процедури към регулаторите, документира пропуските, изисква отчети за разходваните средства и проследява изпълнението на договорите. Административната машина реагира единствено на входящи номера и юридически издържани претенции, а не на емоционални изблици.

Институционалната умора и механизмът на научената безпомощност

Често отказът от действие не се дължи на класически мързел, а на натрупана институционална умора. Феноменът на научената безпомощност, детайлно анализиран в трудовете на Дмитрий Леонтиев, описва състоянието, при което субектът престава да инвестира усилия, тъй като предходните му опити са се сблъскали с пълна липса на обратна връзка от страна на системата. Когато десетки жалби останат без отговор, а съдебните дела се влачат с години, субектът стига до логичния за него извод, че инвестицията на време и средства е нерентабилна. Това обаче създава порочен кръг, в който администрацията свиква с липсата на граждански и правен натиск, което допълнително влошава качеството на предоставяните услуги и поддържа инфраструктурната деградация.

Изходът от това състояние изисква деконструкция на илюзията за тотална безпомощност чрез преминаване към тактиката на малките, но юридически и логистично оформени стъпки. Един изолиран разговор или еднократно посещение при лекар няма да реформират здравната или социалната система, но връщат обратно контрола върху конкретния личен ресурс. Позицията на възрастен индивид изисква точно пресмятане на това какво може да бъде удържано в границите на собствения суверенитет, вместо да се очаква цялостна промяна на макроикономическия климат.

Социологическите реалности и свиването на периметъра на влияние

Данните от социологическите проучвания на Левада-център показват ясна граница между близката и далечната сфера на отговорност в съзнанието на гражданите. Изключително високият процент от 87%, които се чувстват отговорни за семействата си, рязко спада до 55% за дома и двора, и до критичните 35% за страната като цяло. Тази прогресивна абдикация от по-широките социални и географски пространства демонстрира дълбока атомизация на обществото. Хората масово се затварят в частните си пространства, оставяйки публичната сфера на произвола на бюрократичните апарати.

В същото време изследванията на ВЦИОМ фиксират парадокс: 74% от анкетираните твърдят, че успехът или неуспехът в живота зависи изцяло от техните собствени действия, а 66% декларират предпочитание за самостоятелно справяне в трудни ситуации. Това противоречие между абстрактното желание за автономност и фактическото бягство от колективна отговорност на местно ниво оголва системната пробойна. Фразата „нищо не зависи от мен“ се използва като удобен параван за прикриване на нежеланието за влизане в конфликт с административни структури или за инвестиране на лично време в организиране на общи действия. Човек не може да контролира глобалните инфлационни процеси или преразпределението на държавните субсидии, но притежава пълния капацитет да контролира собствената си разходна част, да изисква изпълнение на договорите от доставчиците на услуги и да откаже да понася мълчаливо битовия дискомфорт. Истинската адекватност изисква спиране на безплодните политически дискусии и преминаване към одит на достъпните ресурси.