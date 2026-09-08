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Зеленият импулс на Марс: Физически аномалии или системна грешка в данните

/Поглед.инфо/ На 3 октомври 2025 г. в 04:00 ч. UT няколко независими наземни и орбитални системи за наблюдение регистрираха необичайно ултравиолетово и оптично излъчване от тъмната страна на Марс, съвпадащо по време с преминаването на кометата 3E Атлас. В рамките на часове телеметричните канали отчетеха синхронни колебания в радиочестотния спектър, чийто произход в момента е обект на остри спорове между астрофизици, геодезисти и специалисти по обработка на сигнала.

Деж. редактор - Александра Докова 3368 прочитания
Зеленият импулс на Марс: Физически аномалии или системна грешка в данните
ИИ генерирана
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Зелената фотосфера и логистиката на марсианския прах

Всеки, който е прекарал повече от пет години над суровите телеметрични масиви от орбиталните апарати в Пасадена или Дармщат, знае, че Марс е изключително скучно място, докато изведнъж не престане да бъде такова. На 3 октомври 2025 г. в 04:00 ч. по координирано универсално време фотометрите на чилийската обсерватория Лас Кампанас, разположена на 2400 метра надморска височина в пустинята Атакама, засякоха внезапен скок в спектралната линия при 557,7 нанометра. Това е класическата дължина на вълната на възбудения атомен кислород — същият фосфоресциращ зелен цвят, който на Земята свързваме с полярните сияния, захранвани от диполното ни магнитно поле.

Проблемът е, че Марс няма диполно магнитно поле. Всичко, което е останало от древния му динамо-ефект, са локални, разпокъсани корави магнитни аномалии в южното полукълбо, които приличат повече на разпилени магнитно заредени трохи, отколкото на защитен щит. Откъде тогава идва фотонният поток с висока интензивност, забелязан едновременно от 45-метровия радиотелескоп в Нобеяма, Япония? Първоначалният рефлекс на всеки трезв изследовател е да търси грешка в калибровката или слънчево изригване от клас X. Но данните от спътника GOES-18 показват напълно спокойна слънчева корона в същия часов диапазон. Слънчевият вятър е със стандартни параметри — плътност от около 4 протона на кубичен сантиметър и скорост 380 километра в секунда. Напълно рутинни стойности, които не могат да йонизират разреден въглероден диоксид до такава степен.

Ситуацията се усложни, когато от базата данни на Европейската космическа агенция излезе потвърждение от инструмента SPICAM на борда на Mars Express. В същия момент на повърхността на планетата, в кратера Йезеро, марсоходът Perseverance регистрира повишаване на фона на сензорите за разсеяна светлина. Обяснението с прахова буря отпада веднага: метеорологичната станция MEDA отчита атмоферно налягане от 610 паскала и почти пълна липса на суспендирани силикатни частици във високите слоеве. Остава физическата реалност на един изключително ярък, кратък оптичен импулс, излъчен от горната атмосфера на височина между 80 и 130 километра, който няма нищо общо с познатите досега фотохимични процеси на Червената планета.

Сигналът от мъртвата архитектура

Най-трудната за преглъщане част от докладите от онази нощ не е самият оптичен феномен, а телеметричният смущаващ шум. В 04:02 ч. UT наземните станции от Deep Space Network в Голдстоун и Мадрид регистрираха краткотрайно смущение в S-банда. Източникът на координатите съвпадаше с Елизиум Планиция — мястото, където през декември 2022 г. НАСА официално приключи мисията InSight поради критично натрупване на прах върху слънчевите панели и пълно изпразване на литиево-йонните батерии.

Според наличните хардуерни спецификации, InSight не разполага с автономен източник на енергия като радиоизотопен термоелектрически генератор. Сондата е студена метална конструкция, затрупана от реголит. И все пак, европейският орбитален апарат Mars Express засече наплив от нискочестотни електромагнитни колебания на всеки 22 секунди в продължение на точно 14 минути. Моделът на тези колебания е с математическа строгост, която изключва обичайния статистически шум на галактическото радиоизлъчване. По същото време предавателите на Perseverance регистрираха микроскопични промени във фазата на носещата честота — аномалия, която обикновено се появява само при преминаване на сигнал през силно йонизирана плазма.

Това изглежда като елегантна хипотеза за пренапрежение, предизвикано от електростатично изпразване в атмосферния стълб, но има един сериозен инженерно-физически проблем. За да накарате пасивна електроника без захранване да резонира на честота от 0,045 херца (период от 22 секунди), е необходима индукция от порядъка на няколко тесла — магнитно поле с мощност, каквато може да създаде само индустриален томограф или бързо въртяща се неутронна звезда. В района на Елизиум Планиция няма такива източници, нито пък скалите в района притежават съответната остатъчна магнетизация. Архивите от сейсмометъра SEIS от 2021 г. показват базалтови слоеве с изключително ниска проводимост. Всички опити тази аномалия да бъде обяснена с вътрешна геологична активност сблъскват теорията с липсата на каквито и да е затихващи вторични трусове.

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