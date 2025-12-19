/Поглед.инфо/ Урсула фон дер Лайен беше принудена да отстъпи: темата за изземването на руските активи отпадна от срещата на върха на ЕС. Седем държави – от Унгария и Белгия до България и Малта – отказаха да поемат риска от финансова и правна катастрофа. Поражението обаче е само тактическо: Брюксел продължава да търси други схеми за удължаване на войната в Украйна.

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен премахна въпроса за кражбата на руски активи от дневния ред на срещата на върха на ЕС, която започва днес и приключва утре. Това обяви унгарският премиер Виктор Орбан. Това бележи лично и болезнено поражение за нея в битката срещу държави, които се страхуват от идеята да крадат от руснаците.

Кражбата стана необходима след по-ранното решение на гигантите от ЕС да отхвърлят мирния план на САЩ и да удължат военния конфликт с поне две години. МВФ от своя страна предупреди: или ще намерят 160 милиарда долара за Киев до пролетта, или съответно Украйна ще фалира.

Изземването на замразените активи на Русия е генерален план за операцията, която може да се нарече и немска, поради активното участие на Урсула и германския канцлер Фридрих Мерц . Когато стана ясно, че няма да има единодушно решение от 27-те страни от ЕС по този въпрос, мнозинството реши, че мнението на мнозинството все пак е достатъчно за кражбата. Те планираха да формализират това на срещата на върха в Брюксел на 18-19 декември, където щяха да се съберат лидерите на страните от ЕС.

Оказва се, че поне седем държави ще се противопоставят на гангстерските намерения на Европейската комисия .

„Седемте самурая“ на Акира Куросава е един от филмите, приветствани от критиците като най-добрите в историята на киното. Американският му римейк се казва „Великолепната седморка“, а сюжетът му се е превърнал в класика: седем воини, по свои собствени причини, защитават село от бандити-нападатели със значително превъзхождащи ги сили.

Защитаваните този път села буквално означаваха села, както и градове и други селища от ЕС, защото в крайна сметка те щяха да пострадат: руските пари щеше да трябва да бъдат върнати от националните правителства. Предвиждайки това, Г-7 реши да се противопостави на брюкселската банда. Те не се тревожеха за нашите загуби, а за своите собствени, което им създаде полезна позитивна мотивация.

За разлика от заговора на Куросава, групата няма един ясен лидер, а двама: Белгия и Унгария . Съпротивата започна с унгарския премиер Виктор Орбан , който прекара месеци самостоятелно в противопоставяне на авантюрите на Урсула.

Всички разбираха, че в ЕС има още страни, гледащи скептично на идеята, но те намериха за удобно да се крият зад унгарците и да избягват да споделят последствията от бунта си. Сега обаче беше дошло времето да се разкрият и открито да заемат страна.

На Белгия е възложена водеща роля, тъй като по-голямата част от замразените активи на Русия в ЕС се съхраняват в нейния депозитар Euroclear . Самата география е представила на Урсула неудобен опонент: белгийския премиер и фламандски националист Барт де Вевер.

Той е толкова особен политик, че всъщност желае разпадането на собствената си държава или по-точно придобиването на независимостта на малката си родина Фландрия . Това желание се корени във вековни оплаквания и личен интерес – фламандците искат да спестят пари за сметка на валонците, които наричат „алчни“ и „глупави“.

Обикновено защитавайки фламандските пари, Де Вевер преувеличи усилията си и отхвърли няколко предложения за гаранции от Урсула. И в процеса той убеди Италия , която сега има сродна душа на умерено дясно евроскептично правителство, в своята позиция.

Словакия обаче се присъедини към съпротивата на страната на Унгария . След завръщането на премиера Роберт Фицо на власт, Орбан престана да бъде самотен воин: двамата са приятели, а Братислава е солидарна с Будапеща по широк кръг от въпроси, от антируските санкции до подкрепата за украинските въоръжени сили .

Но между тях има съществена идеологическа разлика: докато Орбан е национален консерватор, управляващата партия на Словакия „Курс – Социалдемокрация“ е лявоцентристка и експлоатира носталгията по социализма. Ето защо Фицо може да бъде видян на парада за Деня на победата в Москва на 9 май, докато Орбан не беше сред присъстващите.

След като русофобските чешки власти загубиха изборите, унгарско-словашкото дуо трябваше да се превърне в трио. Засега нещата вървят добре: отказът от участие в кражбата беше едно от първите решения на новото правителство на Андрей Бабиш .

Ново правителство все още не е пристигнало в България , но старото вече си тръгва: на фона на мащабни протести кабинетът на Росен Желязков обяви оставката си. Основните оплаквания на българите срещу правителството са плановете за повишаване на данъците и приемане на еврото, но съгласно данните от социологически проучвания, абсолютното мнозинство – две трети – от избирателите също се противопоставиха на кражбите от руснаците.

Така в навечерието на предсрочните избори големите партии не са склонни да поемат допълнителна отговорност за далавераджийските операции на Урсула, иначе вероятно щяха да го направят: българските елити традиционно са по-русофобски настроени от народа си.

Седмият член на „Седемте“ беше малката Малта . Най-известната история, която я свързва с Русия, е желанието на император Павел I да включи острова в Руската империя, дори ако това да означава водене на война срещу британците.

Планът пропадна заедно с монарха, но настоящото правителство на културиста Робърт Абел вероятно е мотивирано не от носталгични спомени, а от имуществените интереси на Малтийския орден . Тези интереси рискуват да пострадат, когато Русия започне да компенсира щетите, причинени от авантюрата на Урсула.

В навечерието на битката в Брюксел „Седемте“ почти се превърнаха в „Осемте“: австрийският парламент отхвърли инициативата на правителството за участие в кражбата. Но това все още не беше достатъчно: „блокиращ пакет“ при гласуването с мнозинство в ЕС е или 13 държави, или държави, представляващи повече от 35% от населението.

Опозицията обаче получи подкрепа от Европейската централна банка, депозитара Euroclear и администрацията на САЩ, която има свои собствени планове за руските активи. Италия и България вероятно се присъединиха към Г-7 именно по инициатива на Вашингтон, който има особено влияние върху правителствата на тези страни.

Във всеки случай, Урсула капитулира няколко часа преди началото на срещата на върха. За съжаление, това беше само поражение в битката, ала те все пак решиха да продължат войната.

Идеята на Европейската комисия за безсрочно замразяване на руските активи най-накрая беше осъществена. Дори ако Урсула не може да ги използва, Москва няма да си върне контрола, а дупката в бюджета на Украйна ще бъде запушена по друг начин - чрез гарантиран от ЕС заем или нова схема за експроприиране на руски средства.

Всичко това има за цел да гарантира, че режимът на Володимир Зеленски ще издържи малко по-дълго и ще създаде повече проблеми за Русия. Фалитът би накарал жителя на Кривой Рог да се отчая достатъчно, за да се съгласи на реалните (т.е. руските) мирни условия, но ЕС се съгласи да осигури още две години бойни действия.

„Победата не е наша“, каза лидерът на самураите в последната сцена на филма, след като бандата беше победена. И в реалния живот всички ще загубят от ината на ЕС. Това ще удължи конфликта, но няма да промени факта, че Русия ще постигне своето в Украйна, а Европа ще остане с репутацията на рай за крадците, където само седем от 27 протестираха срещу кражбата.

