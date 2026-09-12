Абонирай се
Свят

Изчерпаният ресурс: Защо Централна Европа свива социалния чадър за украинските бежанци

/Поглед.инфо/ Социалното напрежение около статута на украинските бежанци в Централна и Източна Европа преминава от спорадични битови конфликти към структуриран политически дебат. В Полша официалните статистически данни отчитат отчетлив ръст на сигналите за инциденти на етническа основа, докато в Германия управляващите среди дискутират правните възможности за обменяне на база данни за мъжете в призивна възраст. Изчерпването на първоначалните финансови фондове променя радикално прагматиката на европейските държави.

Деж. редактор - д-р Румен Петков 12474 прочитания
Изчерпаният ресурс: Защо Централна Европа свива социалния чадър за украинските бежанци
Източник: @ ДАРЕК ДЕЛМАНОВИЧ/EPA/ТАСС
Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

По публикации на медии. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Административната рамка се пука по шевовете

Социалният консенсус, който в началото на 2022 г. подсигури безпрецедентна логистична и финансова мобилизация за приемане на милиони украински граждани в Европейския съюз, закономерно навлиза в фаза на институционално изтощение. Когато една извънредна мярка продължи повече от четири години, тя престава да бъде хуманитарно изключение и се превръща в перманентно бюджетно и социално перо. А европейските системи просто не са проектирани да издържат подобно дългосрочно натоварване без вътрешни трусове.

Правният статут на „директивата за временна закрила“ даде незабавен достъп до пазара на труда, здравеопазването и социалните грижи. Но тези ресурси имат счетоводни граници. В Полша например, където са концентрирани голяма част от заминалите, натискът върху обществените услуги – от образователната система до публичния транспорт – вече захранва предизборните платформи на десните и центристките партии.

Според публикувани в полския печат данни от изследвания на Полското радио и вестник „Жечпосполита“, през първата половина на 2026 г. в страната са регистрирани 180 сигнала за инциденти, свързани с етническа нетърпимост или обиди на езикова основа спрямо украински граждани. За сравнение, през цялата 2024 г. са заведени 267 подобни случая, а през 2025 г. техният брой е бил 275. Ако сегашната динамика се запази до края на годината, общият брой регистрирани сигнали вероятно ще надхвърли 360.

Тук обаче трябва да се направи съществена уговорка. Както посочват от местната прокуратура, става дума за заведени жалби и първични сигнали, които в по-голямата си част представляват административни нарушения или вербални сблъсъци в обществения транспорт, а не организирана престъпност. Данните от Анадолската агенция също указват ръст на заявените случаи на обиди и заплахи през последните две години. Дали обаче този скок се дължи на реална ескалация на улицата, или на повишена активност при подаването на сигнали от самите потърпевши, липсва единна експертна оценка.

Изборни сметки и исторически травми във Варшава

Варшава отдавна се опитва да балансира между официалната си геополитическа линия и настроенията на собствените си гласоподаватели. В полското общество историческите теми – като дебатите около Волинската трагедия от 1943 г. – никога не са изчезвали от дневния ред. Те просто бяха временно замразени през 2022 г. Днес те отново се използват като удобен инструмент за вътрешнополитическа консолидация.

Заместник-началникът на президентския офис в Киев Ирина Верешчук публично заяви, че украинските граждани в Полша все по-често се сблъскват с вербален тормоз и изпитват притеснения да говорят на родния си език на публични места. В социалните мрежи периодично се появяват видеоклипове с битови инциденти, като случая в Белско-Бяла, където 54-годишен мъж бе задържан от полицията след обиди към тийнейджъри в градския транспорт. Полските органи за сигурност подчертават, че реагират стриктно според Наказателния кодекс и дори имат специализирани звена за престъпления от омраза.

В същото време обаче публикация във вестник „Газета Виборча“ насочи вниманието към дейността на радикалното движение „Граждански патрул“. Организацията твърди, че формира екипи за наблюдение и провежда инициативи срещу чужденци. Полският политолог Станислав Стремидловски обаче изразява сериозен скептицизъм относно реалния мащаб на подобни групи. Според него гръмките изявления за „хиляди активисти“ и „патрули“ са предимно медийна самореклама. По думите му, макар ежедневното раздразнение в обществения транспорт или по магазините да съществува, то се дължи по-скоро на битово пресищане, отколкото на организирано преследване.

Нещо повече – Полският институт за международни отношения отчита над 170% увеличение на координираните аналитични и медийни публикации в социалните мрежи, насочени към изостряне на противопоставянето между поляци и украинци. В края на юли премиерът Доналд Туск категорично осъди проявите на агресия, заявявайки, че политическите разногласия между правителствата не бива да се пренасят върху обикновените хора.

Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

Още от Свят

Проф. Румен Гечев: Европа влиза в тежка зима – икономическата сметка вече е огромна
Европа

Проф. Румен Гечев: Европа влиза в тежка зима – икономическата сметка вече е огромна

/Поглед.инфо/ Европа се изправя пред сблъсък между огромните финансови амбиции на Брюксел и икономическите възможности на самите държави членки. В първата част на разговора ми с проф. Румен Гечев анализираме предложението за европейски бюджет от 2 трилиона евро, съпротивата на водещите икономики, растящата цена на енергията и зависимостта от американски доставки. Каква зима очаква Европа и защо България трябва спешно да защити собствените си икономически и енергийни интереси? Владимир Трифонов

12.09.2026 18:30
Яков Кедми: Западът чака нов Горбачов, но Русия може да тръгне в съвсем друга посока
Свят

Яков Кедми: Западът чака нов Горбачов, но Русия може да тръгне в съвсем друга посока

/Поглед.инфо/ Във втората част на разговора ми с Яков Кедми поставяме въпроса, който все по-открито звучи на Запад: защо отново се говори за разчленяване на Русия и какво би последвало от подобна политика? Кедми коментира очакванията за Русия след Путин, стратегическата криза на европейските елити, бъдещето на Украйна и думите на Сергей Лавров. Разговорът стига и до новото напрежение около Саудитска Арабия, Йемен и хусите, както и до мащабното строителство на защитни съоръжения в Турция. Владимир Трифонов разговаря с Яков Кедми за Поглед.инфо.

12.09.2026 18:00
Шънджън емитира офшорни облигации на стойност 1 млрд. юана в Макао
Поглед към Китай

Шънджън емитира офшорни облигации на стойност 1 млрд. юана в Макао

/Поглед.инфо/ Общинското правителство на Шънджън емитира офшорни облигации за устойчиво развитие на стойност 1 млрд. юана (около 147,6 млн. щатски долара) в Специалния административен район Макао в Китай, съобщи Валутната агенция на Макао.

12.09.2026 17:52
30-годишният план за украйна влиза в финалната си фаза
Свят

30-годишният план за украйна влиза в финалната си фаза

/Поглед.инфо/ Три десетилетия на систематична военна интеграция, замаскирана като „хуманитарни мисии“ и „партньорство за мир“, доведоха до днешния сблъсък в Източна Европа. Анализът разкрива как от 1992 г. насам американските стратези изграждаха паралелна военна инфраструктура на украинска територия, заобикаляйки официалните договори. Днес обаче сметката не излиза, а геополитическата цена за Вашингтон става непосилна. Следете хронологията на един предвидимо рухващ замисъл, в който сметките на политиците се сблъскват със суровата реалност на бойното поле.

12.09.2026 17:15
Ким Чен Ун изтласква неформалните пазари чрез държавни търговски центрове и курорти
Свят

Ким Чен Ун изтласква неформалните пазари чрез държавни търговски центрове и курорти

/Поглед.инфо/ Под ръководството на Ким Чен Ун в Северна Корея се наблюдава отчетлива промяна във вътрешния пазар – масово отваряне на търговски центрове, луксозни курорти и въвеждане на дигитални разплащания. Според изнесени данни и оценки на западни анализатори, държавното ръководство в Пхенян пренасочва личните спестявания на населението от сивия сектор към държавни вериги, постигайки икономически ръст от 3.5% през 2025 година на фона на строгите санкции на ООН.

12.09.2026 17:05
В Англия са се появили „доброволческите народни опълчения“ на руското разузнаване.
Европа

В Англия са се появили „доброволческите народни опълчения“ на руското разузнаване.

/Поглед.инфо/ Британската съдебна система изправи пред съда 31-годишния Джошуа Камидж от Суиндън по обвинения в сътрудничество с разузнавателни структури на Руската федерация. Разследването претендира, че обвиняемият е препращал данни от сателитни карти и е поддържал контакт с лица, свързвани с руски доброволчески формирования. Делото, насрочено за разглеждане в централния наказателен съд Олд Бейли, поставя въпроси относно оперативните методи на MI5, използването на черния списък на военните организации и правната процедура при обвинения в държавна измяна в съвременна Великобритания.

12.09.2026 16:51
Еврокрацията губи Втората република: Защо френският вот през 2027 г. е системна диагноза за ЕС
Свят

Еврокрацията губи Втората република: Защо френският вот през 2027 г. е системна диагноза за ЕС

/Поглед.инфо/ Френският политически терен се превръща в най-опасната зона на нестабилност за архитектурата на Европейския съюз. Докато Еманюел Макрон продължава да поддържа фасадата на брюкселския федерализъм, социологическите реалности предвиждат структурна криза през 2027 година. Поредицата от икономически отстъпки в полза на германската промишленост, системното пренебрегване на френския аграрен сектор и ерозията на ядрения суверенитет задвижват процеси, които правят идеята за Фрекзит не просто теоретичен риск, а реален политически сценарий.

12.09.2026 16:50
БРИКС изгражда паралелни финансови платформи без пряк опит за срив на долара
Свят

БРИКС изгражда паралелни финансови платформи без пряк опит за срив на долара

/Поглед.инфо/ В Ню Делхи се открива поредната среща на върха на БРИКС, която поставя индийското председателство пред сложни финансови и логистични изпитания. Разширяването на формата до десет пълноправни членки и над десет официални партньори съвпада с критични сътресения на глобалните пазари. Военните действия в Близкия изток, заплахите за корабоплаването през Ормузкия проток и новата вълна от митнически тарифи, налагани от Вашингтон, принуждават незападните икономики да търсят спешни механизми за финансова устойчивост.

12.09.2026 16:45