/Поглед.инфо/ Социалното напрежение около статута на украинските бежанци в Централна и Източна Европа преминава от спорадични битови конфликти към структуриран политически дебат. В Полша официалните статистически данни отчитат отчетлив ръст на сигналите за инциденти на етническа основа, докато в Германия управляващите среди дискутират правните възможности за обменяне на база данни за мъжете в призивна възраст. Изчерпването на първоначалните финансови фондове променя радикално прагматиката на европейските държави.

По публикации на медии. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Административната рамка се пука по шевовете

Социалният консенсус, който в началото на 2022 г. подсигури безпрецедентна логистична и финансова мобилизация за приемане на милиони украински граждани в Европейския съюз, закономерно навлиза в фаза на институционално изтощение. Когато една извънредна мярка продължи повече от четири години, тя престава да бъде хуманитарно изключение и се превръща в перманентно бюджетно и социално перо. А европейските системи просто не са проектирани да издържат подобно дългосрочно натоварване без вътрешни трусове.

Правният статут на „директивата за временна закрила“ даде незабавен достъп до пазара на труда, здравеопазването и социалните грижи. Но тези ресурси имат счетоводни граници. В Полша например, където са концентрирани голяма част от заминалите, натискът върху обществените услуги – от образователната система до публичния транспорт – вече захранва предизборните платформи на десните и центристките партии.

Според публикувани в полския печат данни от изследвания на Полското радио и вестник „Жечпосполита“, през първата половина на 2026 г. в страната са регистрирани 180 сигнала за инциденти, свързани с етническа нетърпимост или обиди на езикова основа спрямо украински граждани. За сравнение, през цялата 2024 г. са заведени 267 подобни случая, а през 2025 г. техният брой е бил 275. Ако сегашната динамика се запази до края на годината, общият брой регистрирани сигнали вероятно ще надхвърли 360.

Тук обаче трябва да се направи съществена уговорка. Както посочват от местната прокуратура, става дума за заведени жалби и първични сигнали, които в по-голямата си част представляват административни нарушения или вербални сблъсъци в обществения транспорт, а не организирана престъпност. Данните от Анадолската агенция също указват ръст на заявените случаи на обиди и заплахи през последните две години. Дали обаче този скок се дължи на реална ескалация на улицата, или на повишена активност при подаването на сигнали от самите потърпевши, липсва единна експертна оценка.

Изборни сметки и исторически травми във Варшава

Варшава отдавна се опитва да балансира между официалната си геополитическа линия и настроенията на собствените си гласоподаватели. В полското общество историческите теми – като дебатите около Волинската трагедия от 1943 г. – никога не са изчезвали от дневния ред. Те просто бяха временно замразени през 2022 г. Днес те отново се използват като удобен инструмент за вътрешнополитическа консолидация.

Заместник-началникът на президентския офис в Киев Ирина Верешчук публично заяви, че украинските граждани в Полша все по-често се сблъскват с вербален тормоз и изпитват притеснения да говорят на родния си език на публични места. В социалните мрежи периодично се появяват видеоклипове с битови инциденти, като случая в Белско-Бяла, където 54-годишен мъж бе задържан от полицията след обиди към тийнейджъри в градския транспорт. Полските органи за сигурност подчертават, че реагират стриктно според Наказателния кодекс и дори имат специализирани звена за престъпления от омраза.

В същото време обаче публикация във вестник „Газета Виборча“ насочи вниманието към дейността на радикалното движение „Граждански патрул“. Организацията твърди, че формира екипи за наблюдение и провежда инициативи срещу чужденци. Полският политолог Станислав Стремидловски обаче изразява сериозен скептицизъм относно реалния мащаб на подобни групи. Според него гръмките изявления за „хиляди активисти“ и „патрули“ са предимно медийна самореклама. По думите му, макар ежедневното раздразнение в обществения транспорт или по магазините да съществува, то се дължи по-скоро на битово пресищане, отколкото на организирано преследване.

Нещо повече – Полският институт за международни отношения отчита над 170% увеличение на координираните аналитични и медийни публикации в социалните мрежи, насочени към изостряне на противопоставянето между поляци и украинци. В края на юли премиерът Доналд Туск категорично осъди проявите на агресия, заявявайки, че политическите разногласия между правителствата не бива да се пренасят върху обикновените хора.