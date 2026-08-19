Латинска Америка: Завой надясно и обръщане с лице към Израел

/Поглед.инфо/ През последните месеци в Латинска Америка се наблюдава мащабна пренастройка на външнополитическите вектори, белязана от бързо дипломатическо сближаване с Израел. След края на доминиращата повече от две десетилетия лява вълна, известна като „Розовия прилив“, новата консервативна и дясна администрация в страни като Аржентина, Колумбия, Венецуела и Чили форсира възстановяването и разширяването на двустранните отношения с Тел Авив. Процесът се стимулира от Вашингтон и включва подписването на така наречените „Исаакови споразумения“ – регионален аналог на пакта от Авраам, обединяващ отбранителни технологии, разузнавателно сътрудничество и нови търговски коридори.

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Сривът на „Розовия прилив“ и пренареждането на южноамериканския вектор

Политическата архитектура на Латинска Америка претърпява структурна промяна. Повече от две десетилетия регионалните интеграционни блокове като UNASUR и CELAC разчитаха на лявоцентристки съюзи, които поддържаха критична линия към външната политика на САЩ и твърда подкрепа за палестинската кауза. Системните икономически провали, високата инфлация и неспособността да се справи с организираната престъпност обаче дискредитираха лявото управление в редица ключови столици.

Идването на власт на Хавиер Майли в Буенос Айрес прекърши предишния консолидиран блок. Посещението на Майли в Израел и последвалата среща с Бенямин Нетаняху поставиха началото на институционализиран процес за възстановяване на израелското влияние на континента. В Буенос Айрес беше договорена рамката на т.нар. „Исаакови споразумения“. Документът вече е подписан от парламентаристи от 12 държави, сред които Бразилия, Аржентина, Венецуела, Еквадор, Колумбия, Хондурас, Чили, Коста Рика, Гватемала, Парагвай, Уругвай, Боливия и Панама.

Тази геополитическа промяна не възникна в празно пространство. Сделката съдържа ясни клаузи за трансфер на военни технологии, киберсигурност и земеделски иновации – сектори, в които израелските държавни компании Israel Aerospace Industries (IAI) и Elbit Systems традиционно държат силни позиции в региона.

Административната рокада в Каракас и прагматизмът в Богота

Най-драстичният обрат се отбелязва във Венецуела. Дипломатическите отношения между Каракас и Тел Авив бяха прекъснати през 2009 г. от Уго Чавес след операция „Кастело олово“ в ивицата Газа. Николас Мадуро последователно поддържаше тази линия. След отстраняването и ареста на Мадуро от американските власти обаче, служебната администрация, оглавявана от Делси Родригес, пристъпи към възстановяване на статуквото и размяна на посланици.

Сближаването с Израел среща вътрешна съпротива. Движението за солидарност „Ал-Ауда“ организира протести в Каракас, заявявайки, че новата външна политика нарушава Конституцията от 1999 г. Подобни промени обаче се диктуват от спешната нужда от вдигане на финансовите санкции и преструктуриране на външния дълг на страната, контролиран от базирани в Ню Йорк кредитори.

Венецуела: Сравнителен анализ на дипломатическия статус ----------------------------------------------------------------------- Период Управление Статус спрямо Израел ----------------------------------------------------------------------- 2009 - 2024 г. Уго Чавес / Мадуро Прекъснати дипломатически отношения 2026 г. Делси Родригес Възстановени посолства и преговори -----------------------------------------------------------------------

В Колумбия промяната е също толкова рязка. Бившият президент Густаво Петро скъса отношенията си с Израел през 2024 г. и блокира извоза на въглища за израелския енергиен сектор. Неговият заместник Абелардо де ла Есприля обяви официално признаване на израелския суверенитет над Голанските възвишения и започна подготовка за преместване на колумбийското посолство в Йерусалим.

Тази стъпка има пряко отражение върху сигурността. Колумбийските въздушни сили разчитат на израелските изтребители Kfir C10, чиято поддръжка бе замразена. Възобновяването на договорите с IAI е критично за оперативната готовност на Богота срещу партизанските групировки ELN и дисидентските фракции на FARC.