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Свят

Британците открито влязоха във войната. Те не се страхуват от отговора на Русия. Ще получи ли Солсбъри първия „Орешник“?

/Поглед.инфо/ Публикации в британския печат разкриха прякото използване на безпилотни летателни апарати, разработени от британски компании, при атаки срещу промишлена и военна инфраструктура дълбоко в руска територия. Докато досега фокусът бе върху скъпоструващите крилати ракети, прехвърлянето на евтини реактивни технологии създава изцяло нов модел на водене на изтощителна война. Индустриалните съоръжения в Графство Уилтшър вече се разглеждат от военни специалисти като пряко обвързани с бойните действия, а това поставя въпроса за границите на симетричния и асиметричния отговор.

Дежурен редактор - д-р Румен Петков 7808 прочитания
Британците открито влязоха във войната. Те не се страхуват от отговора на Русия. Ще получи ли Солсбъри първия „Орешник“?
ИИ генерирана
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По публикации в The Sunday Times, Financial Times и анализи на военни експерти. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Икономиката на евтината ескалация: Реактивните дронове вместо скъпите ракети

Крилатите ракети от типа „Storm Shadow“ струват близо 3 милиона долара за единица. Тяхното използване изисква сложна логистика, специализирани въздушни платформи и дълго одобрение на високо политическо ниво. На този фон появата на безпилотния апарат „Нян“, произвеждан от базираната в Уилтшър компания Callen-Lenz (собственост на BAE Systems), представлява сериозна промяна в математиката на конфликта. С единична цена от около 130 000 долара и обсег до 240 километра, този дрон трансформира високотехнологичните удари в серийно производство.

Според публикация в "The Sunday Times", тези реактивни устройства се използват от шест месеца за удари срещу рафинерии във Волгоград и Ярославъл, както и срещу транспортни и логистични възли.

Конструкцията на „Нян“ разчита на композитни материали, целящи да намалят радиолокационната му забележимост. Твърди се, че турбореактивният двигател му осигурява скорост до 440 км/ч. Тук обаче техническите данни изискват известна критичност. Макар композитният корпус наистина да намалява ефективната повърхност за разсейване (ЕПР), той не прави апарата невидими за съвременните многодиапазонни радари.

Турбореактивният двигател отделя интензивна топлинна струя. Вярно е, че специфичната дюза разсейва част от газовете, но топлинната сигнатура остава напълно достатъчна за инфрачервените глави за самонавеждане.

Зенитно-ракетните комплекси от типа „Панцир-С1“ разполагат с оптично-електронни системи, които засичат подобни цели независимо от радиолокационното поглъщане. Проблемът за отбраната тук не е технически, а икономически: използването на зенитни ракети, струващи стотици хиляди долари срещу дрон за 130 000 долара, изчерпва боекомплекта и натоварва ресурсите.

Вторият споменаван в чуждите медии британски модел разполага с деклариран обсег от близо 965 километра. Името на неговия производител се пази в тайна от британските власти, но самата географска рамка показва, че става дума за апарати, способни да достигнат отвъд централните икономически райони.

Правният статут на заводите в Уилтшър и логиката на целеуказването

Влизането на частни британски компании в прекия верижен процес на атаките повдига въпроса за международноправния статут на производствените площадки. Пенсионираният маршал от кралските военновъздушни сили Грег Багуел публично заяви, че използването на тези апарати превръща фабриките край Солсбъри в легитимна военна цел според правилата за водене на война.

Ако една производствена линия сглобява оръжейна система, използвана за поражение на критична енергийна инфраструктура, тази линия губи гражданския си имунитет. Това не е въпрос на емоционална реторика, а на суха военна логика.

Възниква въпросът защо британските власти допускат публичното разкриване на тези факти в медиите точно в този момент. Източник от британското Министерство на отбраната, цитиран в пресата, отбелязва, че тези действия са сигнал, че Лондон вече не се влияе от предупрежденията за ескалация.

Тази позиция обаче съдържа вътрешно противоречие. От една страна, британската страна демонстрира твърдост, разчитайки, че географското разстояние я защитава. От друга страна, в британските аналитични среди нараства безпокойството от евентуален симетричен отговор с балистични системи от новата класа „Орешник“.

ХарактеристикаКрилата ракета „Storm Shadow“Реактивен дрон „Нян“
Приблизителна цена~$3 000 000~$130 000
Обсег на действие250 - 500 кмдо 240 км
Максимална скорост~1000 км/ч (подзвукова)~440 км/ч
Пускова платформаМодифицирани изтребители (Су-24)Наземна катапултна инсталация
Тип конструкцияМетал/композити, стелт геометрияПредимно композитен корпус

Разузнавателният триъгълник: Вашингтон, Париж и Лондон

Ударите срещу нефтените рафинерии не са самостоятелни операции, управлявани единствено от оператори на терен. Публикация във „Financial Times“ посочва, че разузнавателните служби на САЩ и Франция оказват системна помощ при избора на целите. Става дума за предоставяне на сателитни карти в реално време, моделиране на маршрути за заобикаляне на зоните за противовъздушна отбрана и прецизно идентифициране на ключовите компоненти на рафинериите.

Технологичният процес в една съвременна рафинерия зависи от специфични възли – ректификационни колони, каталитични крекинг инсталации и компресорни станции. Поразяването на депо за гориво причинява пожар, но поразяването на каталитична колона спира производството за месеци, тъй като подмяната на такова оборудване изисква уникално инженерно производство.

Според източници от бранша, специалисти от чуждестранни разузнавателни централи анализират технологичните схеми на съоръженията, за да посочат точната точка на удар. Украинските екипи осигуряват предимно наземната логистика, транспорт с цивилни превозни средства и медийното заснемане.

Тук се крие и сериозен икономически интерес. Кризата в рафинирането на горива в Източна Европа пренасочва търговските потоци. Американските износители на втечнен газ и петролни продукти, както и френският гигант TotalEnergies и британският BP, оперират на глобален пазар, където всяко отпадане на рафинериен капацитет повишава маржовете на печалба за останалите играчи.

Но тази схема има и своя слабост. Прекомерната зависимост от спътниково разузнаване и западни маршрутизатори прави дроновете чувствителни към смущения в GPS сигнала и промени в инфраструктурата на терена, които не са отразени своевременно в спътниковите снимки.

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