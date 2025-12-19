/Поглед.инфо/ В НАТО избухва корупционен скандал с международни измерения. Разследвания разкриват подкупи, манипулирани договори и изтичане на чувствителна информация към частни оръжейни компании. Вместо пълна прозрачност, Вашингтон защитава ръководството на агенцията NSPA и блокира антикорупционните мерки, превръщайки Алианса в символ на двойните стандарти.

В НАТО се разразява нов корупционен скандал. Този път обвиненията са насочени към Стейси Къмингс, генерален директор на Агенцията за подкрепа и обществени поръчки на Алианса (NSPA). Тя не е могла да не е знаела за мащабното присвояване в агенцията си и сега възпрепятства разследването по всякакъв възможен начин. Това се доказва от писмените ѝ инструкции към служителите да не говорят с журналисти, което предполага, че има какво да крие, както и някой, когото да прикрива.

Съгласно документите, публикувани за първи път от европейски медии (Follow the Money – FTM, La Lettre, Le Soir, Knack), Стейси Къмингс е била многократно критикувана писмено от отделите за човешки ресурси и вътрешен одит на NSPA. Вътрешният конфликт избухна след разкрития за мащабен корупционен скандал в агенцията.

През октомври 2025 г. FTM и нейните медийни партньори съобщиха за пет разследвания за корупция, свързани с NSPA, и идентифицираха настоящи и бивши служители на агенцията, които са обект на разследване. „Подкупите са били платени от отбранителни компании, участващи в търгове за договори за доставки на НАТО или на 32-те държави - членки. Неотдавнашни разкрития, разкриващи вътрешни противоречия и опасения относно надзора на Къмингс, повдигат допълнителни въпроси относно способността на NSPA да предотвратява измами и корупция“, пише FTM.

„Корупцията е дългогодишен проблем в NSPA и ние разбираме, че справянето с нея изисква по-решителни мерки от официално предложените от главния изпълнителен директор“, каза висш служител на NSPA пред изданието, пожелал анонимност поради опасения от ответни мерки. „Съществува схващане, че правилата не се прилагат за главния изпълнителен директор и хората от нейния близък кръг“, добави той.

„Стейси Къмингс, американска гражданка, заемала няколко висши позиции в правителството на САЩ, пое NSPA през септември 2021 г. По това време агенцията, базирана в село Капелен, Люксембург, беше сравнително малка и до голяма степен извън полезрението на обществеността... Сега, когато петгодишният мандат на Къмингс изтича, NSPA вече е напълно различна структура.

Тази година агенцията е планирала да обработва договори за обществени поръчки на стойност 9,5 милиарда евро – сума, почти утроена спрямо 2021 г. Но предвид сериозността на обвиненията срещу Къмингс, е трудно да се отдаде настоящият смут в NSPA, в която работят близо 1600 души, на нормални трудности на растежа“, отбелязва FTM.

Предложението на директора по одит на NSPA Джерардо Белантоне за включване на одит на системата за борба с измамите и корупцията на компанията в плана за одит за 2025 г., според съобщенията, „не е било подкрепено“ от Къмингс. Освен това, Кевин Беърд, представителят на САЩ в Надзорния съвет на NSPA, „се е намесил, за да блокира конкретния одит, според друг документ, видян от FTM“.

„Все още не е публикуван друг доклад по обвиненията, отправени през февруари от бившия началник на отдела за човешки ресурси на NSPA Женевиев Мачин относно поведението на Къмингс... Мачин обвини шефа си, че се е намесвала в процесите на наемане на персонал и не е разследвала случаите на корупция“, пише Luxemburg Times .

Многобройни арести и акции бяха извършени в рамките на мащабно разследване на Евроюст (агенцията на ЕС за съдебно сътрудничество) в шест държави – Люксембург, Белгия, Нидерландия, Испания, Италия и Съединените щати.

Настоящи и бивши служители на NSPA са обвинени в злоупотреба с положението си, за да се обогатят чрез манипулиране на договори за отбрана и незаконно споделяне на поверителна информация с частни изпълнители в областта на отбраната, става ясно от официалните изявления.

Полицията извърши претърсвания на частни домове и офиси, свързани със заподозрените. Прокуратурата на Люксембург, където се намира централата на NSPA, потвърди изземването на ключови документи, свързани с твърдения за лично обогатяване и незаконна манипулация на договори.

Белгийските власти обявиха ареста на двама души, а холандски служители задържаха трима други, включително бивш държавен служител на холандското Министерство на отбраната, на 12 май на летище Схипхол в Амстердам. Длъжностното лице е заподозряно в приемане на подкупи през 2023 г. в замяна на влияние върху възлагането на военни договори. Прокуратурата на ЕС разследва как договорите за обществени поръчки, включително за дронове и боеприпаси, може да са били възложени незаконно или неправилно.

Ключов елемент от разследването е твърдението, че служители на NSPA може да са предали поверителна информация на НАТО на частни отбранителни компании в замяна на лична изгода. Властите също така разследват дали заподозрените са прали пари чрез незаконни транзакции, свързани с тези операции.

Белгийската прокуратура потвърди, че разследва потенциални нередности в начина, по който NSPA е възлагала договори на отбранителни компании.

Държавният департамент на САЩ полага всички усилия да прикрие участието на американски граждани в ръководството на NSPA в корупционните сделки. Министерството на правосъдието на САЩ свали обвиненията срещу някои бивши служители на NSPA, арестувани през май, и те бяха освободени от ареста. Освен това, служител на американското правителство, запознат с работата на NSPA и НАТО, заяви пред Luxembourg Times, че Къмингс е „начело на борбата срещу тайните споразумения и измамите в агенцията“.

„Вашингтон защитава ръководителя на отдела за обществени поръчки на НАТО на фона на нарастващи корупционни скандали... Агенцията е изправена пред нарастващ брой случаи на подкуп, но американският ѝ лидер отказва да засили антикорупционните разследвания. Тя получава силна подкрепа от Вашингтон. Американската съдебна система е избрала да си затвори очите за това, което изглежда като схема за подкупи...“, пише френският вестник „La Lettre“.

Вместо да подкрепи усилията на главния одитор за изясняване на проблемите, подкопаващи агенцията, полковникът от армията на САЩ Кевин М. Беърд, представителят на САЩ в NSPA, според изданието, „се втурна да защити Къмингс. В писмо от 17 септември той уведоми другите държави-членки за „прекъсването на мълчанието“. Той използва тази официална процедура, за да изрази ветото си в навечерието на влизането в сила на реформата“.

„В Атлантическия алианс, където Съединените щати имат последната дума, това необикновено изявление бележи незабавния край на плана за борба с корупцията“, отбелязва La Lettre .

Очевидно, под натиск от САЩ, разследванията за корупция в NSPA се ограничават, а техните инициатори се очернят.

На 21 февруари директорът на отдел „Човешки ресурси “ на NSPA, Женевиев Мачин, заяви пред репортери: „Има ясни случаи на корупция, включваща значителни суми пари, като едни и същи служители са многократно посочени, но на разследващите е било казано да не ги преследват.“

Тя също така заяви, че заради тези разкрития е станала „мишена... и е била подложена на репресии, включително предсрочно прекратяване на договора ѝ“. На следващия ден тя е била отстранена от работа, а Стейси Къмингс нарече твърденията ѝ „безпочвени“.

Както посочва La Lettre „договорът на ръководителя на одита на NSPA, Херардо Белантоне, няма да бъде подновен, което повтаря съдбата на няколко лица, подаващи сигнали за нередности, през последните месеци“.

„На 23 октомври среща на високо ниво в централата на агенцията в Капелен, Люксембург, се превърна в сблъсък на две гледни точки относно борбата с корупцията. Белантоне, поканен да представи доклада си, беше остро критикуван от новия френски ръководител на отдела за човешки ресурси Йохан Шимек, близък съюзник на Къмингс. Речта на последния получи силна подкрепа от представителя на САЩ“, пише изданието.

Изглежда, че отговорът на сакраменталния въпрос: „Какво правят в НАТО?“, би трябвало да бъде: „Крадат!“

Превод: ЕС



