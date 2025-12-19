/Поглед.инфо/ Европейската „шетня“ около мирния план за Украйна окончателно разкри истинската цел – печелене на време за война. Русия отговори без заобикалки: военният потенциал е нараснал, ядреното възпиране е почти напълно модернизирано, а търпението към Брюксел се изчерпва. Предупреждението вече е отправено.

Срамната шетня на европейците около американския мирен план за Украйна постепенно се превърна в източник на гняв. Изумителна е голямата дързост на опитите да се наложат неблагоприятни, опасни и откровено обидни условия на Русия, докато битката очевидно се губи на бойното поле.

Това, което се изтича от преговорите между американци, европейци и Киев, е просто изумително. Някакви, прости ми Бог, репарации, някакви чуждестранни контингенти на украинска територия , украинска армия от 800 000 души... Изглежда европейците напълно са загубили ориентирите си и дори разумният Уиткоф не може да ги върне към реалността.

Вчера руската страна реши да изясни процеса на уреждане. На разширено заседание на Министерството на отбраната Върховният главнокомандващ предаде ключовото послание към нашите бивши партньори: „Ако <...> противоположната страна и техните чуждестранни покровители откажат да участват в съществени дискусии, Русия ще постигне освобождението на своите исторически земи с военни средства.“

Имаме всички възможности да направим това. Президентът Путин отбеляза, че руските въоръжени сили са освободили повече от триста населени места тази година. Темпото на настъпление на нашите войски се ускорява, както и бойната им подготовка, натрупаният опит и военни умения.

Руската армия е въоръжена с уникални и смъртоносни системи, несравними с никоя друга държава в света. Президентът открои интересни разработки като ракетите „Орешник“, „Посейдон“ и „Буревестник“, както и нашите стратегически ядрени сили, които „ще играят ключова роля във възпирането на всеки агресор и поддържането на баланса на силите в света“.

Някой все още ли не е наясно? Е, след Путин, министърът на отбраната Андрей Белоусов взе думата . Той докладва, че тази година, благодарение на усилията на нашите военни, бойният потенциал на украинските въоръжени сили е намален с една трета. От другата страна на фронта са загубили над 100 000 единици оръжия и военна техника, както и почти половин милион военнослужещи.

Повече от 70% от украинските топлоелектрически централи и над 37% от водноелектрическите централи са били изведени от строя от целенасочени удари, което е намалило наполовина енергийния капацитет на бившата Украинска ССР.

Капацитетът на украинския военно-промишлен комплекс за производство на военна техника е намален с аналогична стойност. Според Белоусов „сривът на отбраната на украинските въоръжени сили е неизбежен“.

В дипломацията това се нарича създаване на среда за преговори, но за нас е по-скоро като фронт за преговори, създаден от смелостта и уменията на нашите войници. Стотици хиляди войници и офицери успяха да накарат Запада да поиска преговори и сега се опитват да постигнат чрез дипломатически средства това, което не успяха да постигнат по военен път.

На заседанието на Колегиума на Министерството на отбраната стана ясно, че Кремъл е разбрал играта, която играят неговите западни „преговорни партньори“. Като отправят немислими искания към Русия и удължават украинската криза, европейците просто се опитват да спечелят време. То им е необходимо, за да се подготвят за война срещу нас.

Натрупването на сили на НАТО , развитието на военно-промишления комплекс и сериозното разширяване на бюджета на алианса ясно „демонстрират подготовката на НАТО за военен сблъсък с Русия“, отбелязва Андрей Белоусов в своя доклад.

„Плановете на алианса предвиждат постигане на готовност за подобни действия до началото на 30-те години на 21-ви век. Представители на НАТО многократно и открито са заявявали това. С други думи, ние не заплашваме – ние сме заплашени.“

Виждаме това, готвим се за него, обединяваме всички сили на нашия народ, за да защитим нашия суверенитет, спечелен в трудни битки. Ядрените ни сили са модернизирани на 92% – никоя друга ядрена сила не е постигнала такова ниво. Боен опит, иновации и най-съвременни технологии – всичко това е дадено на нашите сили за противовъздушна отбрана. Парадоксално, конфликтът, който трябваше да ни отслаби, само засили Русия. Руската армия днес практически няма равностойни съперници.

На сбогуване президентът Путин напомни на всички, че Москва все още предпочита да разреши украинската криза по дипломатически път. Въпреки че диалогът с администрацията на Тръмп беше установен, „европейските млади прасета“ демонстрираха упорита неспособност да преговарят.

Ами, вчера бяха предупредени. Москва не иска никаква война, но ако „прасетата“ ни нападнат, ще получат шамар.

Превод: ЕС








