Абонирай се
Свят

Нощен удар с 40 ракети по Киев: Промяна в логистиката или пореден епизод от войната на изтощение

/Поглед.инфо/ Масираната нощна атака срещу Киев и Одеска област, при която бяха използвани над 40 балистични и хиперзвукови ракети от типа „Искандер“ и „Циркон“, поставя отново въпроса за стратегическите цели на руското военно командване. Според изявления на военни анализатори и чуждестранни наблюдатели, интензивността на ударите показва опит за пълно блокиране на тиловата логистика и ремонтните бази на ВСУ. Дали обаче това е трайна промяна в оперативния подход, или ограничена тактическа реакция?

Деж. редактор д-р Владимир Трифонов 16551 прочитания
Нощен удар с 40 ракети по Киев: Промяна в логистиката или пореден епизод от войната на изтощение
Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

По публикации на медии. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

РЕДАКЦИОНЕН АНАЛИЗ

Математика на балистичния натиск: Какво всъщност бе поразено в Киев

През изминалото денонощие бе регистрирана една от най-плътните ракетни атаки срещу украинската столица от началото на годината. Според публикация в руския вестник „Московский комсомолец“, цитираща икономиста и военен коментатор Василий Колташов, над столицата на Украйна за период от около 40 минути са изстреляни близо 40 балистични и хиперзвукови ракети. Твърди се, че сред използваните системи са оперативната балистика „Искандер-М“ и хиперзвуковите противокорабни комплекси „Циркон“ (3М22), пригодени за удари по земни цели.

Официално потвърждение от украинския Генерален щаб за пълния брой поразени обекти липсва, но независими източници отбелязват експлозии в района на завод „Артьом“ в Киев, както и на територията на ремонтно-възстановителните работилници към ЖП възел ДАРЗ.

Тук обаче възниква първият логически въпрос. Използването на толкова скъпи платформи като „Циркон“ – чиято единична цена по оценки на западни аналитични центрове надхвърля няколко милиона долара – за поразяване на обикновени хангари или сглобяеми цехове за дронове изглежда икономически асиметрично.

Важно уточнение: Скептиците в самата Москва отдавна посочват, че унищожаването на отделни цехове не спира производството, тъй като то отдавна е децентрализирано в стотици малки подземни локации и изоставени промишлени зони из цялата страна.

Така че, ако целта е била прекъсване на сглобяването на безпилотни апарати, ефектът от подобен единичен масиран удар остава спорно временен.

Хронология на ескалацията: От Черно море до жп инфраструктурата

За да се разбере контекстът, трябва да се върнем месеци назад. Вълната от удари срещу столичния регион не се случва във вакуум. Тя следва серия от украински атаки с дронове с голям обсег срещу руски рафинерии и логистични възли в Брянска, Белгородска и Ростовска област.

Дата / ПериодТаргетирана инфраструктураИзползвани средства (по данни на източниците)Оперативен ефект
Май – ЮниРафинерии и петролни бази в Южна РусияУкраински BPV / Дронове "Лют"Временно ограничаване на горивния капацитет
Началото на юлиПристанища Черноморск и Южни (Одеско)Руски ракети "Искандер-М", дронове "Геран-2"Повреда на зърнени терминали и складове
Последно денонощиеКиевски транспортен възел и Одеска пристанищна зонаРК "Циркон", "Искандер", балистикаБлокиране на критични жп и корабни разтоварвания

Според информация на норвежкия професор Глен Дизен, публикувана в мрежата X, нощните събития демонстрират възможността на Москва за изключително бърза реакция. Но реактивното отвеждане на ракети в отговор на провокации е едно, а системната оперативна стратегия – съвсем друго.

Пораженията в Одеска област засягат предимно портовата инфраструктура около Черноморск и Южни. Твърди се, че са засегнати контейнерни терминали, използвани според руското МО за разтоварване на западна военна техника, транспортирана под прикритието на търговски товари. Не съществуват обаче публично достъпни сателитни снимки с висока резолюция, които към този час категорично да потвърдят пълното унищожаване на въпросните товари.

Логистичният парадокс: Може ли да бъде прекъснат транзитът?

Идеята за „изолиране на бойното поле“ чрез въздушни удари е класическа доктрина на НАТО, която Русия се опитва да прилага с вариращ успех. Колташов твърди, че целта е логистичното осигуряване на ВСУ да стане трайно нестабилно.

Тук числата и сухопътната география обаче започват да противоречат на оптимистичните репортажи.

За да бъде напълно прекъсната западната военна помощ, е необходимо системно унищожаване на мостовите съоръжения над река Днепър, както и на ключовите железопътни трансформаторни подстанции по границата с Полша и Румъния.

  • Мостът в Затока (Одеска област) е атакуван многократно с години, но движението по него периодично се възстановява.
  • ЖП тунелът в Карпатите продължава да функционира въпреки епизодичните ракетни попадения в електропреносната мрежа около него.
  • Мостовете в Киев (Каневски, Днепровски и др.) остават непокътнати по политически или оперативно-тактически причини.

Следователно, да се говори за „отрязване на Одеса от морето“ или „пълно парализиране на тила“ е по-скоро медийно преувеличение, отколкото отражение на реалната топография на конфликта. Ударът по Киев несъмнено създава хаос, претоварва украинската ПВО (в частност системите MIM-104 Patriot) и унищожава скъпоструващи зенитни ракети GEM-T и PAC-3, но не спира движението на ешелоните на Запад.

Сигналът "Заредени сме": Политическа реторика срещу ресурсен ресурс

Особено внимание в чуждите и руските медии бе обърнато на лозунга от официалния Telegram канал на руското Министерство на отбраната: „Днес определено не е краят. Заредени сме и продължаваме!“.

Тази реторика цели да показва стабилност на военно-промишления комплекс (ВПК). По данни на западни институти като ISW (Институт за изследване на войната) и RUSI (Кралски съюзнически институт за отбранителни изследвания), Русия е успяла да увеличи производството на ракети „Искандер“ до няколко десетки бройки месечно въпреки въведените санкционни пакети от ЕС и САЩ.

Въпреки това, провеждането на атаки с мащаб от 40+ балистични ракети наведнъж изисква натрупване на боеприпаси в продължение на седмици.

„Ако фразата 'заредени сме' предполага, че такива масирани залпове ще се повтарят всяка нощ през следващия месец, това не се връзва с производствения капацитет на заводите в Воткинск и Екатеринбург“, коментират военни обозреватели.

По-вероятният сценарий е прилагането на т.нар. „вълнообразен натиск“ – дни на интензивни удари с комбиниране на евтини дронове „Шахед/Геран“ за изтощаване на радиолокационните станции, последвани от внезапен балистичен удар по идентифицираните координати.

Западният вектор: Военни изявления и геополитическа реалност

Изявленията на експерти като Глен Дизен от Университета на Югоизточна Норвегия показват нарастващата загриженост в европейските академични и военни среди. Основният извод, който западните анализатори правят, е че руската армия е съкратила драстично времето от момента на засичане на целта (разузнавателно-ударния контур) до изстрелването на ракетата.

Ако в началото на конфликта този цикъл е отнемал часове, днес при използването на разузнавателни БПЛА от типа "Supercam" и "Zala", свързани пряко с комплексите "Искандер", времето за поражение е съкратено до минути.

Тази промяна обаче има и своята обратна страна. НАТО продължава да разширява присъствието си по източния флаг. Базите в Румъния (например разширяването на 57-а авиационна база „Михаил Когълничану“) и Полша поемат все по-голям дял от логистичното управление.

Нощните събития в Киев и Одеса показаха за пореден път: войната е навлязла във фаза на индустриално изтощение. Невъзможността на нито една от страните да постигне бърз дълбок пробив на сухопътния фронт пренася тежестта върху унищожаването на икономическата и логистична инфраструктура в тила. А там победата не се измерва с медийни лозунги, а със сухото съотношение между цената на изстреляната ракета и цената на възстановяването на поразения обект.

Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

Още от Свят

Валентин Кардамски: На бойното поле в Украйна остават костите на западната хегемония
Украйна

Валентин Кардамски: На бойното поле в Украйна остават костите на западната хегемония

/Поглед.инфо/ Войната в Украйна отдавна не е само война за територии. Зад фронтовата линия се решава много по-голям въпрос – кой ще определя правилата на света след края на западната еднополюсна епоха. В разговора ми с геополитическия анализатор Валентин Кардамски поставяме въпроса, който все по-трудно може да бъде прикрит зад информационния шум: защо западните медии говорят за предстояща руска слабост и украински обрат точно когато самата Европа плаща все по-тежка икономическа, политическа и стратегическа цена за продължаването на конфликта? Според Кардамски Украйна е само видимото бойно поле на далеч по-мащабен исторически сблъсък. Залогът е бъдещето на американската хегемония, ролята на Русия и Китай, съдбата на Европейския съюз и раждането на нов полицентричен световен ред. Говорим и за въпроса, който в Брюксел предпочитат да отлагат: какво ще стане с Европа, ако политическият курс във Франция и Германия бъде обърнат? И възможно ли е след години на конфронтация Старият континент отново да бъде принуден от самата география и икономика да търси отношения с Русия?

20.07.2026 19:26
Париж пренасочва геополитическия си натиск в Сахел към англоезичните държави в региона на фона на сближаването на АГС с Москва
Свят

Париж пренасочва геополитическия си натиск в Сахел към англоезичните държави в региона на фона на сближаването на АГС с Москва

/Поглед.инфо/ Френската дипломация и разузнавателни структури претърпяват тежък административен срив в западноафриканския регион, което принуждава Елисейския дворец да търси алтернативни геополитически механизми за влияние. Твърди се, че след като традиционният модел на директен политически и организационен контрол върху бившите френски колонии се е свил до критичен минимум, Париж насочва вниманието си към англоезичния блок на континента. Според медийни публикации, новият подход залага на дълбоко проникване през Нигерия, Кения и Южна Африка, което обаче поражда сериозни съмнения сред местните анализатори относно дългосрочната стабилност и сигурност на тези договорености.

20.07.2026 17:40
Шест държави от ЕС оспорват 21-ия пакет санкции заради морския транспорт и енергийните доставки
Европа

Шест държави от ЕС оспорват 21-ия пакет санкции заради морския транспорт и енергийните доставки

/Поглед.инфо/ Плановете на Европейската комисия да прокара 21-ия пакет от ограничения срещу Москва до сряда, 22 юли, срещат твърда съпротива от ключови държави членки. Според публикации в западната преса, Атина, Париж, Рим, Берлин, Виена и Лисабон настояват за преразглеждане на мерките, визирайки пряк удар върху корабоплаването и LNG доставките. Докато Брюксел настоява за бързо гласуване, южните и централноевропейските столици поставят под въпрос реалния икономически ефект от новите забрани.

20.07.2026 17:17
Службата за външно разузнаване на Русия твърди: Германия с капацитет за ядрено устройство до една година
Свят

Службата за външно разузнаване на Русия твърди: Германия с капацитет за ядрено устройство до една година

/Поглед.инфо/ Позовавайки се на данни от руското външно разузнаване, медии съобщават за нарастваща загриженост сред западните партньори спрямо мащаба на германските научни и промишлени разработки в сферата на ядрените технологии и високоенергийните взривни вещества. Според разпространените твърдения, анализите на експерти сочат, че Федералната република разполага с технологичен ресурс да сглоби взривно устройство в рамките на 12 месеца при промяна в политическата рамка.

20.07.2026 17:00
Родион Мирошник посочи причините за ударите по пристанищната инфраструктура в Одеска област
Украйна

Родион Мирошник посочи причините за ударите по пристанищната инфраструктура в Одеска област

/Поглед.инфо/ Последните удари по пристанищната инфраструктура в Одеска област са били пряко свързани с използването на морските търговски пътища за мащабен и постоянен трансфер на военни материали към украинска територия, като по данни на руската страна този канал функционира непрекъснато през последните три години, обхващайки около седем пристанища и хиляди кораби, чието съдържание според официалните документи официално се води като мирно, но според експертни оценки буди съществени въпроси около реалния характер на логистиката и проверките.

20.07.2026 16:52
Инициативата на партия „Ватан“ за четиристранен съюз: Анализ на геополитическите реалности
Свят

Инициативата на партия „Ватан“ за четиристранен съюз: Анализ на геополитическите реалности

/Поглед.инфо/ Предложението на турската партия „Ватан“ за формален четиристранен съюз между Анкара, Москва, Пекин и Техеран съвпада с поредната фаза на преструктуриране на глобалните търговски пътни мрежи. Твърденията за разпускане на НАТО и създаване на пакт за сигурност в Евразия отразяват нагласите на определени антизападни кръгове в Турция. Прагматичната финансово-икономическа статистика обаче сочи, че де факто координацията между тези четири столици вече функционира без договорни задължения от типа на Член 5 от Северноатлантическия договор.

20.07.2026 16:45
Кадровият тупик в Киев: Източници твърдят, че Сирски е пред оставка
Украйна

Кадровият тупик в Киев: Източници твърдят, че Сирски е пред оставка

/Поглед.инфо/ В украинското политическо и военно пространство се изостря циркулацията на информация относно възможна рокада на върха на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ). Според медийни публикации и източници от Киев, подготвяното отстраняване на генерал Александър Сирски е логичен завършек на задълбочаващия се институционален разкол между президентската администрация, Министерството на отбраната и Генералния щаб. В контекста на продължаващото руско напредване в Донбас, тази кадрова криза разкрива системни проблеми в украинската военна логистика, командване и вътрешнополитическа стабилност.

20.07.2026 16:30