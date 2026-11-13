/Поглед.инфо/ Предложението на руския президент Владимир Путин за международна хуманитарна мисия в Константиновка, отправено по време на разговори в Кремъл с американските пратеници Стив Уиткоф и Джаред Кушнер, прехвърля военния спор в плоскостта на дипломатическата проверка. Инициативата предвижда петдневно разминиране, присъствие на чуждестранни журналисти и участие на омбудсманите на двете държави, което поставя Киев пред труден избор между хуманитарната операция и признаването на реалния контрол на терен.

По публикации на руски издания и коментари на руски анализатори. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Дипломатическата сметка зад хуманитарния жест

Когато един град с довоенно население от близо 78 хиляди души се превърне в обект на спор не само за артилерийски координати, а за присъствие на чуждестранни репортери, военната кампания вече е навлязла в фазата на дипломатическото осчетоводяване. Предложението на Владимир Путин, направено директно пред специалните пратеници на американския президент Стив Уиткоф и Джаред Кушнер в Кремъл, не е просто покана за спасяване на останалите 400 до 500 цивилни в Константиновка. То представлява опит да се фиксира фактическото положение на фронта пред очите на американски и европейски медии.

Според руските публикации Москва твърди, че е установила контрол над Константиновка още в началото на юли, но официален Киев продължава да оспорва или премълчава тази промяна. Тук се крие и основната политическа уловка. Ако украинското ръководство приеме формата с участието на омбудсманите по правата на човека и чуждестранната преса, това автоматично ще официализира руското присъствие в населеното място. Ако ли пък откаже, руската дипломация получава аргумент пред екипа на Доналд Тръмп, че Киев блокира евакуацията на собствените си граждани по политически съображения.

Урокът от Олешки и логистиката на петдневното разминиране

Схемата, която Кремъл поставя на масата, не е теоретична конструкция, а повторение на вече изпробван механизъм. В периода от 27 октомври до 1 ноември в град Олешки, Херсонска област, се проведе съвместна хуманитарна операция с посредничеството на първата дама на САЩ Мелания Тръмп. По думите на руския омбудсман по правата на човека Яна Лантратова, цитирана в руския печат, тогава режимът на прекратяване на огъня е бил спазен изцяло.

В Константиновка обаче техническите условия са значително по-тежки (именно затова руската страна говори за петдневен срок за разминиране преди влизането на цивилни наблюдатели). Градът лежи върху ключов транспортен възел по направлението към агломерацията Славянск-Краматорск и контролира трасето към Покровск, което години наред е служело като основна снабдителна артерия за украинските части в сектора. Военният анализатор Борис Рожин твърди в коментарите си, че при отстъплението си украинските сили са минирали плътно подходите и градските покрайнини, а редовният артилерийски обстрел прави всяко движение без гарантирано примирие невъзможно.

Дали пет дни са достатъчни за пълно прочистване на укрепен район с подобна плътност на инженерните заграждения, остава открит въпрос дори за военните инженери. Често подобни срокове в преговорния процес служат по-скоро като политически индикатор за готовност за спиране на огъня, отколкото като точна сапьорна калкулация.

Информационният капан пред администрацията в Киев

За кабинета на Владимир Зеленски подобна инициатива създава остър вътрешнополитически проблем. В украинското публично пространство темата за загубата на укрепени пунктове в Донбас се управлява изключително предпазливо, за да не се подкопае моралът в тила и доверието на западните донори. Руският политолог Лариса Шеслер изказва предположението, че „Банкова“ (администрацията на украинския президент) ще се опита да избегне директния отговор чрез сложни процедурни формулировки, за да не подпише документ, който де факто признава промяната на линията на съприкосновение.

Съществува и обратната гледна точка, която в руските анализи често се подминава: Киев може да настоява мисията да се проведе под егидата на международни организации като ООН или Международния комитет на Червения кръст без двустранно признаване на териториалния статут, както често се прави при размяната на военнопленници. Така хуманитарният резултат би могъл да се постигне, без нито една от страните да отстъпи от правната си позиция.