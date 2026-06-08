Абонирай се
Поглед към Китай

Каналът „Пинлу“: Проект на века

/Поглед.инфо/ Провинция Гуанси е място, където водата не просто оформя природата — тя е двигател на икономически растеж. Един от най-важните инфраструктурни проекти тук е каналът „Пинлу“. Той е с дължина над 130 километра и отваря нови възможности за воден транспорт, като свързва много от местните реки с морето.

Поглед Инфо 3498 прочитания
Каналът „Пинлу“: Проект на века
Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.
Д-р Пламена Заячка - кандидат за кмет на р-н Средец , гр. София
Препоръчано събитие

Д-р Пламена Заячка - кандидат за кмет на р-н Средец , гр. София