Каналът „Пинлу“: Проект на века

/Поглед.инфо/ Провинция Гуанси е място, където водата не просто оформя природата — тя е двигател на икономически растеж. Един от най-важните инфраструктурни проекти тук е каналът „Пинлу“. Той е с дължина над 130 километра и отваря нови възможности за воден транспорт, като свързва много от местните реки с морето.