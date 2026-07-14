Китайският износ поддържа стабилен растеж вече 11 поредни тримесечия

Китайският износ отчита стабилна нарастваща тенденция за вече 11 поредни тримесечия. Основната причина за растежа на износа е прецизната съвместимост на „производство в Китай“ с различните световни нужди. В момента глобалният преход към зелена нисковъглеродна икономика се задълбочава, а строителството на нови енергийни мощности и повишаване на потребителското търсене са добре съобразени с китайските зелени продукти.
През първата половина на годината износът на китайски литиеви батерии и вятърни турбини, свързани със зелената енергия, се е увеличил съответно с 37,6% и 35,6%. През същия период от интелигентни багери до тежки газови турбини и до морски работни платформи, редица китайски съоръжения са изиграли ключова роля в големи международни проекти.
През първата половина на годината напрежението в Близкия изток нараства, а световните доставки на химически продукти бяха затруднени. Китай, благодарение на пълно развитата си индустриална система и възможности за цялостна оферта по веригата, успява бързо да реагира на неочакваните обстоятелства във външното търсене.