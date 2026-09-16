Китайският валутен пазар остава стабилен през август

/Поглед.инфо/ По данни на Държавната валутна администрация на Китай през август китайските банки са извършили валутни покупки за 1,709 трилиона юана и продажби на чуждестранна валута за 1,380 трилиона.

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При обслужването на трансгранични операции банките са регистрирали постъпления от 5,272 трилиона юана и плащания в размер на 4,849 трилиона.

Заместник-ръководителят и говорител на администрацията Ли Бин заяви, че въпреки продължаващата нестабилност на международните финансови пазари, китайският валутен пазар функционира стабилно. Обемът на трансграничните плащания продължава да нараства, а пазарните очаквания като цяло остават стабилни.

През август обемът на търговията на вътрешния валутен пазар е достигнал 3,9 трилиона щатски долара, запазвайки високо равнище.