Си Дзинпин изпрати поздравително писмо по повод 80-годишнината на Дзилинския университет

/Поглед.инфо/ На 16 септември генералният секретар на ЦК на ККП, председател на КНР и на Централната военна комисия Си Дзинпин изпрати писмо, с което поздрави Дзилинския университет за неговата 80-годишнина. Той отправи приветствия към всички преподаватели, студенти, служители и възпитаници на учебното заведение.

В писмото си Си Дзинпин изрази надежда, че Дзилинският университет, ръководейки се от идеите за социализъм с китайска специфика в новата ера и използвайки пълноценно своите всестранни предимства, ще се съсредоточи върху националните стратегически нужди, непрекъснато ще оптимизира структурата на своите дисциплини и учебни програми, както и ще повишава качеството на преподаването и научните изследвания. Си Дзинпин призова за усилия в посока подготовка на повече висококвалифицирани кадри и за по-голям принос към цялостното възраждане на Североизточен Китай в новата ера за напредъка на китайската модернизация.