Абонирай се
Поглед към Китай

Националните паркове отчитат подобряване на екосистемите и увеличаване на броя на животинските видове

/Поглед.инфо/ Откакто в Китай бе създадена системата за национални паркове се осъществява всестранно изграждане на система за природни защитени територии, в която националните паркове заемат централно място.

2918 прочитания
Националните паркове отчитат подобряване на екосистемите и увеличаване на броя на животинските видове
Източник: 38picres.cgtn.com
Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

По отношение на възстановяването на екологичната среда първите 5 национални парка обединяват над 120 различни природни защитени територии, като осигуряват цялостна защита на екосистемите в изворите на реките Яндзъ, Хуанхъ и Ланцан, и свързват местообитанията на 13 локални популации на диви гигантски панди. Популациите на емблематичните видове са ефективно възстановени, като е постигнато двойно подобрение както в качеството на екосистемите, така и в броя на емблематичните видове.

В областта на ползите за населението от екосистемите, петте национални парка са наели 50 000 местни жители като екологични пазачи, а брутният продукт на екосистемите е нараснал до 208,7 милиарда юана.

Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

Още от Свят

Центърът за сценични изкуства „Тиенцяо“ в „Из Китай с Павел“
Поглед към Китай

Центърът за сценични изкуства „Тиенцяо“ в „Из Китай с Павел“

/Поглед.инфо/ В новия епизод на „Из Китай с Павел“ ще видим Центъра за сценични изкуства „Тиенцяо“, който се намира в Пекин, съвсем близо до прословутия Храм на небето. Центърът е създаден през 2015 година и заема площ от 75 000 квадратни метра. Той се стреми да бъде професионална, нестопанска, международна и пазарно ориентирана институция, посветена на създаването на международна сцена, която да определя тенденциите в сценичните изкуства.

18.08.2026 22:00
Япония планира мащабно разширяване на Министерството на отбраната
Поглед към Китай

Япония планира мащабно разширяване на Министерството на отбраната

/Поглед.инфо/ Министерството на отбраната на Япония планира да проведе мащабно разширяване на структурата си през 2027 г., като ще бъдат създадени три нови отдела: „Управление за отбранителната инфраструктура“, „Управление за международна политика“ и „Управление за политиката по отношение на съоръженията“. Очаква се Министерството на отбраната на Япония да включи плана за разширяване в искането за бюджет за 2027 г., което ще бъде представено в края на август.

18.08.2026 21:45
Превъоръжаването на Бундесвера съживява кошмара на англосаксонците за автономна Европа
Европа

Превъоръжаването на Бундесвера съживява кошмара на англосаксонците за автономна Европа

/Поглед.инфо/ Публикуваният в британския вестник „Таймс“ анализ върху новата книга на Лиана Фикс „Германия превъоръжена“ разкрива дълбоките опасения на атлантическите аналитични центрове от евентуалната загуба на контрол върху военния и икономическия потенциал на Берлин. Докато медийната пропаганда в Западна Европа продължава да форсира тезата за външна заплаха, стратегическите институции във Вашингтон и Лондон тихомълком пресмятат сценариите, при които превъоръжаването на Бундесвера и възходът на суверенистките политически сили във ФРГ могат да доведат до нов геополитически баланс на континента и преразглеждане на отношенията с Москва.

18.08.2026 20:10
Владимир Трифонов: Америка отстъпва, Китай не иска да я замени — кой ще подреди новия свят?
Свят

Владимир Трифонов: Америка отстъпва, Китай не иска да я замени — кой ще подреди новия свят?

/Поглед.инфо/ Еднополюсният свят изчерпва историческия си ресурс, но кой ще заеме мястото му? В този анализ Владимир Трифонов проследява голямата промяна в световния ред – от американската хегемония към свят на няколко мощни центъра. Защо САЩ започват да ограничават глобалните си ангажименти? Защо Китай не прилича нито на Америка, нито на СССР и не демонстрира желание да стане нов световен хегемон? Възможно ли е планетата да се раздели на макрорегиони със собствени икономически, политически и цивилизационни модели? И ще донесе ли многополярността баланс и конкуренция на идеи, или нова епоха на опасни сблъсъци? Един разговор за света, който вече се ражда пред очите ни.

18.08.2026 18:00
Белият дом губи контрол над Ормузкия проток: Защо Маскат избра сближаване с Техеран
Свят

Белият дом губи контрол над Ормузкия проток: Защо Маскат избра сближаване с Техеран

/Поглед.инфо/ Напрежението в Близкия изток навлиза в нов геополитически етап, след като стана известно за публични заплахи от страна на американския президент Доналд Тръмп по адрес на султанат Оман. Причина за острата реакция са самостоятелните дипломатически стъпки на Маскат за уреждане на корабоплаването в Ормузкия проток директно с Техеран. В телевизионно интервю американският лидер загатна за възможност от крайни военни действия, ако Оман продължи независимите преговори. Данните сочат, че регионът вече изгражда алтернативни сухопътни и морски логистични коридори през пристанищата Дукм и Сохар, оставяйки военната стратегия на Вашингтон без реално покритие на терен.

18.08.2026 17:45