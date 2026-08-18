Центърът за сценични изкуства „Тиенцяо“ в „Из Китай с Павел“

/Поглед.инфо/ В новия епизод на „Из Китай с Павел“ ще видим Центъра за сценични изкуства „Тиенцяо“, който се намира в Пекин, съвсем близо до прословутия Храм на небето. Центърът е създаден през 2015 година и заема площ от 75 000 квадратни метра. Той се стреми да бъде професионална, нестопанска, международна и пазарно ориентирана институция, посветена на създаването на международна сцена, която да определя тенденциите в сценичните изкуства.

С първокласни технически съоръжения, професионален мениджърски екип и репертоар от представления от световна класа, центърът се стреми да предостави отлично зрителско преживяване.

Павел Гълъбов и стотици други столичани и гости на Пекин се насладиха на спектакъла на Шанхайската театрална група Дзинджу, който им разказа част от популярнта история Пътешествие на Запад, в която благороден будистки монах и неговите помощници, сред които воина-маймуна Сун Укун, преминават през различни препятствия по пътя към просветлението.

Вижте как Китай развива своите пространства за изкуства сега, приятно гледане!