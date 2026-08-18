Центърът за сценични изкуства „Тиенцяо“ в „Из Китай с Павел“

С първокласни технически съоръжения, професионален мениджърски екип и репертоар от представления от световна класа, центърът се стреми да предостави отлично зрителско преживяване.
Павел Гълъбов и стотици други столичани и гости на Пекин се насладиха на спектакъла на Шанхайската театрална група Дзинджу, който им разказа част от популярнта история Пътешествие на Запад, в която благороден будистки монах и неговите помощници, сред които воина-маймуна Сун Укун, преминават през различни препятствия по пътя към просветлението.
Вижте как Китай развива своите пространства за изкуства сега, приятно гледане!