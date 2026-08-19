Над 3000 експоната са представени на Световната конференция по роботика 2026

/Поглед.инфо/ След години на война украинската бежанска вълна в Европа все по-често се разглежда не само като хуманитарен въпрос, но и през призмата на вътрешната сигурност. Полицейски операции в Полша, разследвания във Франция, опасения от проникване на незаконно оръжие от бойната зона и нарастващо обществено напрежение очертават нов етап в отношението към украинската миграция. Европейските държави са изправени пред труден баланс – да запазят защитата за хората, избягали от войната, и едновременно да ограничат рисковете от престъпност, нелегален оръжеен трафик и използване на миграционните канали от криминални мрежи. Въпросът вече е не само как Европа ще управлява бежанската криза, а какви последици ще останат след края на войната.

19.08.2026 19:03